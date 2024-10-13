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مقتل 51 وإصابة 174 في غارات جديدة للاحتلال الإسرائيلي على لبنان

10/13/2024 11:24:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 13 - 10 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الاحد مقتل 51 شخصا وإصابة 174 آخرين بغارات جوية شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مختلف الاراضي اللبنانية خلال ال24 ساعة الماضية.
وقال (مركز طوارئ الصحة العامة) التابع للوزارة في بيان إن الحصيلة النهائية لغارة الاحتلال الإسرائيلي على بلدة (المعيصرة) قضاء (كسروان) في جبل لبنان أمس بلغت 16 قتيلا و21 جريحا.
من جهتها اعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان أن ثلاثة من جنودها اصيبوا بجروح بعدما استهدف جيش الاحتلال آليتين عسكريتين للجيش اللبناني في بلدة (برج الملوك - مرجعيون).
وقالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية ان شخصين قتلا بغارة جوية للاحتلال على بلدة (صديقين) وقتل رئيس بلدية (الشهابية) بغارة للاحتلال على البلدة.
واضافت ان طائرات الاحتلال اغارت على بلدتي (مشغرة) و(قليا) ما أدى الى تدمير مبنى بلدية (قليا) الذي يضم مستوصفا تابعا للهيئة الصحية الاسلامية.
واوضحت الوكالة ان الغارات الجوية لطائرات الاحتلال استهدفت بلدات (حناويه) و(القليلة) و(البازورية) و(ياطر) و(رشاف) و(باريش) و(معروب) و(معركة) و(المالكية) في قضاء صور ومعظم القرى المتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلة.
ويشهد لبنان منذ ال23 من سبتمبر الماضي غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية مخلفا خسائر بشرية ومادية كبيرة ونزوح مئات الالاف عن منازلهم. (النهاية)

ك ب ش / م م ج




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