مقتل 51 وإصابة 174 في غارات جديدة للاحتلال الإسرائيلي على لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 13 - 10 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الاحد مقتل 51 شخصا وإصابة 174 آخرين بغارات جوية شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مختلف الاراضي اللبنانية خلال ال24 ساعة الماضية.
وقال (مركز طوارئ الصحة العامة) التابع للوزارة في بيان إن الحصيلة النهائية لغارة الاحتلال الإسرائيلي على بلدة (المعيصرة) قضاء (كسروان) في جبل لبنان أمس بلغت 16 قتيلا و21 جريحا.
من جهتها اعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان أن ثلاثة من جنودها اصيبوا بجروح بعدما استهدف جيش الاحتلال آليتين عسكريتين للجيش اللبناني في بلدة (برج الملوك - مرجعيون).
وقالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية ان شخصين قتلا بغارة جوية للاحتلال على بلدة (صديقين) وقتل رئيس بلدية (الشهابية) بغارة للاحتلال على البلدة.
واضافت ان طائرات الاحتلال اغارت على بلدتي (مشغرة) و(قليا) ما أدى الى تدمير مبنى بلدية (قليا) الذي يضم مستوصفا تابعا للهيئة الصحية الاسلامية.
واوضحت الوكالة ان الغارات الجوية لطائرات الاحتلال استهدفت بلدات (حناويه) و(القليلة) و(البازورية) و(ياطر) و(رشاف) و(باريش) و(معروب) و(معركة) و(المالكية) في قضاء صور ومعظم القرى المتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلة.
ويشهد لبنان منذ ال23 من سبتمبر الماضي غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية مخلفا خسائر بشرية ومادية كبيرة ونزوح مئات الالاف عن منازلهم. (النهاية)
ك ب ش / م م ج
MENAFN13102024000071011013ID1108774862
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.