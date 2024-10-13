رئيسة الهند تبدأ زيارة رسمية إلى الجزائر تستمر أربعة أيام

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الجزائر - 13 - 10 (كونا) -- بدأت رئيسة الهند دروبادي مورمو اليوم الأحد زيارة رسمية إلى الجزائر تستمر أربعة أيام بدعوة من الرئيس عبدالمجيد تبون.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان أن "الرئيس عبدالمجيد تبون استقبل رئيسة الهند دروبادي مورمو التي بدأت مساء اليوم الأحد زيارة دولة الى الجزائر تستغرق أربعة أيام".
وأوضح البيان أن مراسم استقبال رئيسة الهند جرت بمطار (هواري بومدين) الدولي بالجزائر العاصمة بحضور كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء من الحكومة.
وتبرز أهمية الزيارة في كونها الأولى من نوعها لمسؤول هندي رفيع المستوى إلى الجزائر منذ سنوات حيث سبقتها زيارة نائب الرئيس الهندي السابق محمد حميد أنصاري إلى الجزائر عام 2016 تلتها زيارة وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية شريف مورليداران سنة 2021.
وقد تأسست العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في شهر يوليو 1962 وهما من الدول المؤسسة لحركة عدم الانحياز. (النهاية)
م ر / م م ج
MENAFN13102024000071011013ID1108774861
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