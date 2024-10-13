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رئيسة الهند تبدأ زيارة رسمية إلى الجزائر تستمر أربعة أيام

10/13/2024 11:24:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 13 - 10 (كونا) -- بدأت رئيسة الهند دروبادي مورمو اليوم الأحد زيارة رسمية إلى الجزائر تستمر أربعة أيام بدعوة من الرئيس عبدالمجيد تبون.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان أن "الرئيس عبدالمجيد تبون استقبل رئيسة الهند دروبادي مورمو التي بدأت مساء اليوم الأحد زيارة دولة الى الجزائر تستغرق أربعة أيام".
وأوضح البيان أن مراسم استقبال رئيسة الهند جرت بمطار (هواري بومدين) الدولي بالجزائر العاصمة بحضور كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء من الحكومة.
وتبرز أهمية الزيارة في كونها الأولى من نوعها لمسؤول هندي رفيع المستوى إلى الجزائر منذ سنوات حيث سبقتها زيارة نائب الرئيس الهندي السابق محمد حميد أنصاري إلى الجزائر عام 2016 تلتها زيارة وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية شريف مورليداران سنة 2021.
وقد تأسست العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في شهر يوليو 1962 وهما من الدول المؤسسة لحركة عدم الانحياز. (النهاية)

م ر / م م ج




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