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الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الأخير في لبنان ويدين استهداف اليونيفيل

10/13/2024 11:24:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 13 - 10 (كونا) -- أعرب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل مساء اليوم الأحد عن قلقه البالغ إزاء الهجمات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).
ودان بوريل بشدة في بيان صحفي جميع الهجمات ضد بعثات الأمم المتحدة قائلا إن "هذه الهجمات تعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وهي غير مقبولة تماما".
وأضاف "ننتظر بشكل عاجل تفسيرات وتحقيقا شاملا من سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشأن الهجمات ضد (يونيفيل) التي تلعب دورا أساسيا في استقرار جنوب لبنان".
وحث بوريل جميع الأطراف على الالتزام الكامل بضمان سلامة وأمن موظفي (يونيفيل) في جميع الأوقات للسماح للقوة الأممية بمواصلة تنفيذ ولايتها مؤكدا أن القوات وموظفي (يونيفيل) يعملون في ظروف صعبة دفاعا عن السلام والأمن الدوليين.
وجدد بوريل دعوة الاتحاد الأوروبي لإيقاف فوري لإطلاق النار في لبنان مطالبا في الوقت نفسه جميع الأطراف بالالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701 والعمل على تنفيذه. (النهاية)

ارن / م م ج




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