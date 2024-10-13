الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الأخير في لبنان ويدين استهداف اليونيفيل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بروكسل - 13 - 10 (كونا) -- أعرب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل مساء اليوم الأحد عن قلقه البالغ إزاء الهجمات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).
ودان بوريل بشدة في بيان صحفي جميع الهجمات ضد بعثات الأمم المتحدة قائلا إن "هذه الهجمات تعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وهي غير مقبولة تماما".
وأضاف "ننتظر بشكل عاجل تفسيرات وتحقيقا شاملا من سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشأن الهجمات ضد (يونيفيل) التي تلعب دورا أساسيا في استقرار جنوب لبنان".
وحث بوريل جميع الأطراف على الالتزام الكامل بضمان سلامة وأمن موظفي (يونيفيل) في جميع الأوقات للسماح للقوة الأممية بمواصلة تنفيذ ولايتها مؤكدا أن القوات وموظفي (يونيفيل) يعملون في ظروف صعبة دفاعا عن السلام والأمن الدوليين.
وجدد بوريل دعوة الاتحاد الأوروبي لإيقاف فوري لإطلاق النار في لبنان مطالبا في الوقت نفسه جميع الأطراف بالالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701 والعمل على تنفيذه. (النهاية)
ارن / م م ج
MENAFN13102024000071011013ID1108774859
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