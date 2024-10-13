تحت رعاية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء..انطلاق معرض سيتي سكيب البحرين 26 نوفمبر القادم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يُقام معرض «سيتي سكيب البحرين» العقاري، الحدث العقاري الأكبر في مملكة البحرين في نسخته الثالثة، بتنظيم مشترك بين مؤسسة التنظيم العقاري وشركة «أنفورما ماركتس» العالمية، خلال الفترة 26 - 30 نوفمبر القادم في مركز البحرين العالمي للمعارض والمؤتمرات بمنطقة الصخير.
وبهذه المناسبة، أكد المهندس عصام بن عبدالله خلف، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، التطور والتقدم الملحوظ الذي يشهده القطاع العقاري بفضل ما يحظى به من اهتمام ورعاية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. كما أشار إلى المنظومة التنظيمية والتشريعية المتكاملة التي يعتمد عليها القطاع، إضافةً إلى التسهيلات الميسرة التي تقدمها مملكة البحرين، والتي أسهمت في فتح مجالات أوسع أمام الاستثمارات.
وأعرب رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على رعاية سموه لمعرض «سيتي سكيب» العقاري، مشيرًا إلى أن هذه الرعاية تأتي تأكيداً لدعم سموه المتواصل للقطاع العقاري وتشجيعه المستمر للإبداع والابتكار. كما تعتبر هذه الرعاية حافزاً للمستثمرين والمتعاملين في القطاع، ومنصة مميزة لتقديم أحدث الحلول العقارية المبتكرة وعرض آخر المشاريع الرائدة في بيئة استثمارية محفزة.
وأضاف رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري أن الحدث هذا العام سيواصل النجاح المميز الذي حققته النسخ السابقة، ويهدف إلى تقديم تجربة استثنائية تجمع بين اكتشاف أحدث المشاريع العقارية وفرصة للاستثمار في المشاريع الواعدة.
يشارك في المعرض هذا العام أكثر من 40 عارضاً لأكبر المشاريع العقارية في مملكة البحرين، ومن المتوقع أن يستقطب المعرض ما يزيد على 10 , 000 زائر، مما يجعله منصة مهمة للمستثمرين والمتخصصين في القطاع العقاري، ويعزز من الفرص الاستثمارية التي تسهم في دفع القطاع نحو آفاق أوسع.
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