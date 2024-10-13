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تحت رعاية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء..انطلاق معرض سيتي سكيب البحرين 26 نوفمبر القادم

10/13/2024 11:24:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تحت‭ ‬رعاية‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬يُقام‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬العقاري،‭ ‬الحدث‭ ‬العقاري‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثالثة،‭ ‬بتنظيم‭ ‬مشترك‭ ‬بين‭ ‬مؤسسة‭ ‬التنظيم‭ ‬العقاري‭ ‬وشركة‭ ‬‮«‬أنفورما‭ ‬ماركتس‮»‬‭ ‬العالمية،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬26‭ - ‬30‭ ‬نوفمبر‭ ‬القادم‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬بمنطقة‭ ‬الصخير‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬المهندس‭ ‬عصام‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬خلف،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مؤسسة‭ ‬التنظيم‭ ‬العقاري،‭ ‬التطور‭ ‬والتقدم‭ ‬الملحوظ‭ ‬الذي‭ ‬يشهده‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬بفضل‭ ‬ما‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬ورعاية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ومتابعة‭ ‬مستمرة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭. ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬المنظومة‭ ‬التنظيمية‭ ‬والتشريعية‭ ‬المتكاملة‭ ‬التي‭ ‬يعتمد‭ ‬عليها‭ ‬القطاع،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬التسهيلات‭ ‬الميسرة‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والتي‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬مجالات‭ ‬أوسع‭ ‬أمام‭ ‬الاستثمارات‭.‬

وأعرب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مؤسسة‭ ‬التنظيم‭ ‬العقاري‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬على‭ ‬رعاية‭ ‬سموه‭ ‬لمعرض‭ ‬‮«‬سيتي‭ ‬سكيب‮»‬‭ ‬العقاري،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الرعاية‭ ‬تأتي‭ ‬تأكيداً‭ ‬لدعم‭ ‬سموه‭ ‬المتواصل‭ ‬للقطاع‭ ‬العقاري‭ ‬وتشجيعه‭ ‬المستمر‭ ‬للإبداع‭ ‬والابتكار‭. ‬كما‭ ‬تعتبر‭ ‬هذه‭ ‬الرعاية‭ ‬حافزاً‭ ‬للمستثمرين‭ ‬والمتعاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬ومنصة‭ ‬مميزة‭ ‬لتقديم‭ ‬أحدث‭ ‬الحلول‭ ‬العقارية‭ ‬المبتكرة‭ ‬وعرض‭ ‬آخر‭ ‬المشاريع‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬استثمارية‭ ‬محفزة‭.‬

وأضاف‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مؤسسة‭ ‬التنظيم‭ ‬العقاري‭ ‬أن‭ ‬الحدث‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬سيواصل‭ ‬النجاح‭ ‬المميز‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬النسخ‭ ‬السابقة،‭ ‬ويهدف‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬تجربة‭ ‬استثنائية‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬اكتشاف‭ ‬أحدث‭ ‬المشاريع‭ ‬العقارية‭ ‬وفرصة‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬الواعدة‭.‬

يشارك‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬عارضاً‭ ‬لأكبر‭ ‬المشاريع‭ ‬العقارية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يستقطب‭ ‬المعرض‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬10 ‭,‬ 000‭ ‬زائر،‭ ‬مما‭ ‬يجعله‭ ‬منصة‭ ‬مهمة‭ ‬للمستثمرين‭ ‬والمتخصصين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري،‭ ‬ويعزز‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬القطاع‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬أوسع‭.‬

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