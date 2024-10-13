لتسويق مشروع جوهرة المرجان بدول قطر الشقيقةدرة البحرين توقع اتفاقية تعاون مع ((جست ريل استيت)) العقارية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت درة البحرين -أكبر منتجع سكني فاخر في مملكة البحرين- توقيع اتفاقية تعاون لتسويق أحدث مشاريع التطوير التابعة لشركة درة البحرين وهو مشروع «جوهرة المرجان» مع شركة جست ريل استيت ( Just Real Estate ) الرائدة في تقديم الخدمات العقارية بدولة قطر الشقيقة، حيث يضم المشروع الجديد حوالي 200 فيلا سكنية فاخرة على موقع جزيرة المرجان 5 بمنتجع درة البحرين، وتتميز هذه الفلل بأربعة أنواع مختلفة بتصاميم عصرية تفي باحتياجات الأسرة الخليجية، بما فيها من وسائل الراحة والاسترخاء المتكامل وجو المتعة العائلية، من خلال لمسات معمارية حديثة تم تصميمها وفق أحدث المعايير العالمية، ومن المتوقع أن يتم تسليمها للمشترين بإذن الله تعالى خلال الربع الأخير من عام 2026. علماً أن الشركة قد طورت في السابق 9 جزر من أصل 11 جزيرة وهذه هي الجزيرة العاشرة التي سيتم تطويرها إن شاء الله قريبا، كما تم مؤخراً تدشين فلل العرض الخاصة بالمشروع بصورتها الكاملة بما في ذلك تصاميم البنى التحتية والخدمات والطرق والمساحات الخضراء لمعاينة المشترين.
وجرى حفل التوقيع بمكاتب درة البحرين بمملكة البحرين بين كل من السيد ياسر محمد الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة درة البحرين والمهندس ناصر حسن الأنصاري رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة جست ريل استيت، بحضور مجموعة من المديرين التنفيذيين بكلتا الشركتين.
وبهذه المناسبة، صرح السيد عبدالحكيم يعقوب الخياط رئيس مجلس إدارة شركة درة البحرين قائلاً: «لقد سعدنا اليوم بالالتقاء بأشقائنا من دولة قطر الحبيبة، وسعدنا بإعجابهم بالمشروع ورغبتهم في تسويقه في دولة قطر الشقيقة. لقد استقطبت درة البحرين في مراحل المشروع السابقة الكثير من ملاك الفلل من دول مجلس التعاون، ونحن على ثقة أن الإقبال سيزداد على هذه المرحلة بإذن الله لما تتمتع به من جماليات ومرافق اضافية بأسعار مناسبة».
من جانبه، صرح السيد ناصر الانصاري: «إن الدافع الرئيسي لهذه الشراكة هو تنمية التعاون في القطاع الخاص، وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين من خلال شركة جست ريل استيت وشركة درة البحرين، وتحديدا في الجانب العقاري، فضلاً عن خدمة عملاء شركة جست ريل استيت الراغبين في تملك عقارات في مشروع جوهرة المرجان الفريد من نوعه على مستوى المنطقة، وستعمل الشركة على تقديم وصول واسع النطاق لعملائها لكافة المعلومات التي تتعلق بالمشروع، وتسويق الفرص المتوافرة بالشكل الأمثل».
إلى جانب ذلك علق السيد ياسر الحمادي: «جاء هذا التوقيع اليوم مع شركة جست ريل استيت ليكون باكورة اتفاقيات التعاون مع الشركات العقارية الرائدة في دولة قطر والفاعلة على مستوى المنطقة. إنه لشرف لنا أن نتعامل مع شركة موثوقة مثل جست ريل استيت التي نصبو من خلالها إلى تقديم خدمة موثوقة لإخوتنا في دولة قطر الشقيقة من الراغبين في امتلاك فلل سكنية بمشروع جوهرة المرجان، مع شكرنا الجزيل للإخوة في جست ريل استيت لثقتهم بنا في عقد هذه الشراكة».
الجدير بالذكر أن فلل مشروع «جوهرة المرجان» تتميز بتصميم عصري يتلاءم مع ثقافة وعادات الأسرة الخليجية. وتنقسم فلل المشروع الفاخر إلى 5 انواع من الفلل بمواصفات مختلفة وبمساحات أراض تتراوح بين 650 وأكثر من 1200 متر مربع كلها مطلة على البحر؛ حيث تحتوي كل فيلا من 4 إلى (6) غرف نوم مع المرافق الأساسية، إضافةً إلى امتيازات جديدة مصممة وفق أحدث المعايير مثل: المجلس الخارجي، والجلسة الداخلية الحدائقية والشرفة وغيرها من المميزات الجديدة.
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