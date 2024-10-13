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لتسويق مشروع جوهرة المرجان بدول قطر الشقيقةدرة البحرين توقع اتفاقية تعاون مع ((جست ريل استيت)) العقارية

10/13/2024 11:24:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬درة‭ ‬البحرين‭ -‬أكبر‭ ‬منتجع‭ ‬سكني‭ ‬فاخر‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭- ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬لتسويق‭ ‬أحدث‭ ‬مشاريع‭ ‬التطوير‭ ‬التابعة‭ ‬لشركة‭ ‬درة‭ ‬البحرين‭ ‬وهو‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬جوهرة‭ ‬المرجان‮»‬‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬جست‭ ‬ريل‭ ‬استيت‭ (‬ Just ‭ ‬ Real ‭ ‬ Estate ‭) ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬العقارية‭ ‬بدولة‭ ‬قطر‭ ‬الشقيقة،‭ ‬حيث‭ ‬يضم‭ ‬المشروع‭ ‬الجديد‭ ‬حوالي‭ ‬200‭ ‬فيلا‭ ‬سكنية‭ ‬فاخرة‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬جزيرة‭ ‬المرجان‭ ‬5‭ ‬بمنتجع‭ ‬درة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتتميز‭ ‬هذه‭ ‬الفلل‭ ‬بأربعة‭ ‬أنواع‭ ‬مختلفة‭ ‬بتصاميم‭ ‬عصرية‭ ‬تفي‭ ‬باحتياجات‭ ‬الأسرة‭ ‬الخليجية،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬الراحة‭ ‬والاسترخاء‭ ‬المتكامل‭ ‬وجو‭ ‬المتعة‭ ‬العائلية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬لمسات‭ ‬معمارية‭ ‬حديثة‭ ‬تم‭ ‬تصميمها‭ ‬وفق‭ ‬أحدث‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تسليمها‭ ‬للمشترين‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2026‭. ‬علماً‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬قد‭ ‬طورت‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬9‭ ‬جزر‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬11‭ ‬جزيرة‭ ‬وهذه‭ ‬هي‭ ‬الجزيرة‭ ‬العاشرة‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬تطويرها‭ ‬إن‭ ‬شاء‭ ‬الله‭ ‬قريبا،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬مؤخراً‭ ‬تدشين‭ ‬فلل‭ ‬العرض‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمشروع‭ ‬بصورتها‭ ‬الكاملة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تصاميم‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬والخدمات‭ ‬والطرق‭ ‬والمساحات‭ ‬الخضراء‭ ‬لمعاينة‭ ‬المشترين‭.‬

وجرى‭ ‬حفل‭ ‬التوقيع‭ ‬بمكاتب‭ ‬درة‭ ‬البحرين‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬السيد‭ ‬ياسر‭ ‬محمد‭ ‬الحمادي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬درة‭ ‬البحرين‭ ‬والمهندس‭ ‬ناصر‭ ‬حسن‭ ‬الأنصاري‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬جست‭ ‬ريل‭ ‬استيت،‭ ‬بحضور‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المديرين‭ ‬التنفيذيين‭ ‬بكلتا‭ ‬الشركتين‭.‬


‬وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‭ ‬السيد‭ ‬عبدالحكيم‭ ‬يعقوب‭ ‬الخياط‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬درة‭ ‬البحرين‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬سعدنا‭ ‬اليوم‭ ‬بالالتقاء‭ ‬بأشقائنا‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬الحبيبة،‭ ‬وسعدنا‭ ‬بإعجابهم‭ ‬بالمشروع‭ ‬ورغبتهم‭ ‬في‭ ‬تسويقه‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬الشقيقة‭. ‬لقد‭ ‬استقطبت‭ ‬درة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مراحل‭ ‬المشروع‭ ‬السابقة‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬ملاك‭ ‬الفلل‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬ونحن‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬أن‭ ‬الإقبال‭ ‬سيزداد‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭ ‬لما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬جماليات‭ ‬ومرافق‭ ‬اضافية‭ ‬بأسعار‭ ‬مناسبة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬صرح‭ ‬السيد‭ ‬ناصر‭ ‬الانصاري‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الدافع‭ ‬الرئيسي‭ ‬لهذه‭ ‬الشراكة‭ ‬هو‭ ‬تنمية‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شركة‭ ‬جست‭ ‬ريل‭ ‬استيت‭ ‬وشركة‭ ‬درة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتحديدا‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬العقاري،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬خدمة‭ ‬عملاء‭ ‬شركة‭ ‬جست‭ ‬ريل‭ ‬استيت‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬تملك‭ ‬عقارات‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬جوهرة‭ ‬المرجان‭ ‬الفريد‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة،‭ ‬وستعمل‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬وصول‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‭ ‬لعملائها‭ ‬لكافة‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬تتعلق‭ ‬بالمشروع،‭ ‬وتسويق‭ ‬الفرص‭ ‬المتوافرة‭ ‬بالشكل‭ ‬الأمثل‮»‬‭.‬

إلى‭ ‬جانب‭ ‬ذلك‭ ‬علق‭ ‬السيد‭ ‬ياسر‭ ‬الحمادي‭: ‬‮«‬جاء‭ ‬هذا‭ ‬التوقيع‭ ‬اليوم‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬جست‭ ‬ريل‭ ‬استيت‭ ‬ليكون‭ ‬باكورة‭ ‬اتفاقيات‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الشركات‭ ‬العقارية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬والفاعلة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‭. ‬إنه‭ ‬لشرف‭ ‬لنا‭ ‬أن‭ ‬نتعامل‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬موثوقة‭ ‬مثل‭ ‬جست‭ ‬ريل‭ ‬استيت‭ ‬التي‭ ‬نصبو‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬خدمة‭ ‬موثوقة‭ ‬لإخوتنا‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬الشقيقة‭ ‬من‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬امتلاك‭ ‬فلل‭ ‬سكنية‭ ‬بمشروع‭ ‬جوهرة‭ ‬المرجان،‭ ‬مع‭ ‬شكرنا‭ ‬الجزيل‭ ‬للإخوة‭ ‬في‭ ‬جست‭ ‬ريل‭ ‬استيت‭ ‬لثقتهم‭ ‬بنا‭ ‬في‭ ‬عقد‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‮»‬‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬فلل‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬جوهرة‭ ‬المرجان‮»‬‭ ‬تتميز‭ ‬بتصميم‭ ‬عصري‭ ‬يتلاءم‭ ‬مع‭ ‬ثقافة‭ ‬وعادات‭ ‬الأسرة‭ ‬الخليجية‭. ‬وتنقسم‭ ‬فلل‭ ‬المشروع‭ ‬الفاخر‭ ‬إلى‭ ‬5‭ ‬انواع‭ ‬من‭ ‬الفلل‭ ‬بمواصفات‭ ‬مختلفة‭ ‬وبمساحات‭ ‬أراض‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬650‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬1200‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬كلها‭ ‬مطلة‭ ‬على‭ ‬البحر؛‭ ‬حيث‭ ‬تحتوي‭ ‬كل‭ ‬فيلا‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬إلى‭ (‬6‭) ‬غرف‭ ‬نوم‭ ‬مع‭ ‬المرافق‭ ‬الأساسية،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬امتيازات‭ ‬جديدة‭ ‬مصممة‭ ‬وفق‭ ‬أحدث‭ ‬المعايير‭ ‬مثل‭: ‬المجلس‭ ‬الخارجي،‭ ‬والجلسة‭ ‬الداخلية‭ ‬الحدائقية‭ ‬والشرفة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المميزات‭ ‬الجديدة‭.‬

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