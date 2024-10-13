النصر يستعين بحارسي الشباب

(MENAFN
- Al Watan)
كثف النصر تدريباته، تحت قيادة مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي، استعدادا لمواجهة الشباب، الجمعة المقبل، لحساب الجولة السابعة لدوري روشن السعودي للمحترفين.
واستعان بيولي بحارسي درجة الشباب مبارك البوعينين وعبدالله الشمري، خلال التدريبات الماضية، بسبب غياب ثلاثي حراسة النصر عن التدريبات، بعدما انضم البرازيلي بينتو إلى منتخب
بلاده، والتحق راغد النجار بمعسكر المنتخب السعودي، بينما يعاني نواف العقيدي من الإصابة.
وشهدت التدريبات مشاركة مختار علي، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال مواجهة الحزم في كأس خادم الحرمين الشريفين.
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