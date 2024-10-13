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النصر يستعين بحارسي الشباب

10/13/2024 11:20:56 PM
(MENAFN- Al Watan) كثف النصر تدريباته، تحت قيادة مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي، استعدادا لمواجهة الشباب، الجمعة المقبل، لحساب الجولة السابعة لدوري روشن السعودي للمحترفين.
واستعان بيولي بحارسي درجة الشباب مبارك البوعينين وعبدالله الشمري، خلال التدريبات الماضية، بسبب غياب ثلاثي حراسة النصر عن التدريبات، بعدما انضم البرازيلي بينتو إلى منتخب بلاده، والتحق راغد النجار بمعسكر المنتخب السعودي، بينما يعاني نواف العقيدي من الإصابة.
وشهدت التدريبات مشاركة مختار علي، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال مواجهة الحزم في كأس خادم الحرمين الشريفين.

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