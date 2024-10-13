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العصابي إلى العاشرة - جريدة الوطن السعودية

10/13/2024 11:20:34 PM
(MENAFN- Al Watan) صدرت الموافقة بترقية مدير مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة الدرب، محمد العصابي، إلى المرتبة العاشرة.

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