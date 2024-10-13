أمير الشرقية يعزي أسرة الدوسري - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan)
قدم أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بمدينة الدمام اليوم، واجب العزاء لأسرة الدوسري، في وفاة الدكتور مبارك بن أحمد آل حسن الدوسري.
وسأل أمير المنطقة اللّه تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان. ورفع أبناء أحمد بن عبدالله آل حسن الدوسري الشكر والامتنان لسمو أمير المنطقة الشرقية على التعزية والمواساة.
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