العمير في مجلس حقوق الإنسان العالمي - جريدة الوطن السعودية

العمير في مجلس حقوق الإنسان العالمي - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
10/13/2024 11:20:34 PM
(MENAFN
- Al Watan)
صدر قرار تعيين الدكتورة مزنة بنت عمير العمير عضوةً في اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، ممثلةً لدول آسيا والمحيط الهادئ.
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