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هندسة السرديات في الإعلام الحربي

10/13/2024 11:18:55 PM
(MENAFN- Al Watan) تخيل أنك تشاهد فيلمًا مثيرًا، حيث يشكل رأيك في الشخصيات والأحداث بناءً على الإخراج العالمي والأبطال الذين لا يقهرون والقضية العادلة وكلمات الحوار. هذا هو بالضبط ما يحدث في الحروب الحديثة، ولكن بدلاً من الأفلام، نستخدم وسائل الإعلام. هندسة السرديات الإعلامية أداة قوية تستخدم لتشكيل تصوراتنا عن الحروب، وتوجيه سلوكنا. من خلال اختيار الكلمات والعبارات بعناية، فالحرب تعتبر ساحة صراع لا تقتصر على الجبهات العسكرية فحسب، بل تمتد إلى ساحات أخرى لا تقل أهمية عنها، منها ساحة الإعلام والرأي العام، الذي أصبح تدور فيه معارك شرسة للسيطرة عليه وبمختلف الوسائل، حيث تلعب هندسة السردية الإعلامية دورًا حاسمًا في تشكيل تصورات الناس عن الحرب، وتوجيه الرأي العام نحو دعم جهود الحرب أو معارضتها، أو أن تكون في وضع المحايد. لذا نجد أن فهم آليات عمل هذه الهندسة يساعدنا على تحليل الخطاب الإعلامي الحربي، وتقييم تأثيره في القرارات السياسية والجماهيرية.
فبناء وتشكيل سردية متماسكة حول حدث أو قضية معينة، باستخدام أدوات الإعلام الحديث وفي سياق الحرب، يعتبر من الإستراتيجيات المهمة خاصة أنها تبدأ من عملية لفت الانتباه إلى التعبئة والحشد والتبني، وقد تمتد إلى الإيمان بقضايا نتيجة هذه الهندسة، التي تصل إلى العقيدة الراسخة والحياة من أجلها. هندسة السرديات الإعلامية والتي بدأت مع ( إدوارد بيرنيز) منشئ ما يسمى العلاقات العامة والبروباغاندا، حيث أدت جهوده في مجال العلاقات العامة إلى انتشار نظريات فرويد في الولايات المتحدة. كما أنه أول من استخدم علم النفس وغيره من العلوم الاجتماعية في قطاع العلاقات العامة، لتصميم الحملات وصياغة سرديات دعائية، وبين أنه في أبواب عالم الدعاية، كانت الجودة والخصائص هي محور تركيز الحملات الإعلانية. سواء أكان المنتج سلعة تجارية أو فكرة سياسية، وكانت المزايا هي البوابة للفوز بقلب العميل. لكن بيرنيز، في تحول جذري، قلب هذه المعادلة رأسًا على عقب. فبدلاً من التركيز على تغيير المنتج، رأى أن تغيير نظرة الجمهور إليه هو الأسهل والأكثر فاعلية.
قدم بيرنيز مفهومًا جديدًا أطلق عليه ((هندسة الإجماع))، والذي يعني ببساطة القدرة على توجيه أفكار الجماهير وتشكيل آرائهم من خلال سرديات وفهم عميق لعقولهم اللا واعية. وبكلمات أخرى، كان بيرنيز يرى أن الجمهور ككتلة واحدة يمكن تشكيلها وتوجيهها كما لو كانت قطعة من الطين. وقد وجد في علم النفس الأداة المثالية لتحقيق ذلك. تأثير بيرنيز تجاوز حدود نظرياته، فسرعان ما تحول إلى ظاهرة عالمية، وأصبح اسمه مرادفًا للتلاعب النفسي في مجال الدعاية. ورغم مرور عقود، لا يزال تأثيره حاضرًا بقوة في عالمنا المعاصر، حيث يستخدم في الإعلام الحربي الأركان نفسها لهندسة السرديات الإعلامية، ومن ضمنها صناعة الشخصيات الاعتبارية، وأبطال المعركة والقضية التي من أجلها وقعت الحرب. فمن ضمن هذه المفاهيم نجد مصطلحات (حق الدفاع عن النفس إلى حق العيش إلى حق تقرير المصير) وغيرها الكثير. ومن يراقب المكينة الإسرائيلية يجدها تركز على هذه السرديات في خطابها الإعلامي الموجه إلى الغرب، من أجل حشد الرأي العام العالمي لتبني أفكارها واتجاهاتها وأفعالها.
كذلك من أركان هندسة السريات الإعلامية صناعة الهدف النبيل والهدف الأسمى، والمتمثل في الدفاع عن الوطن من خلال خطاب عاطفي ولغة عاطفية ومباشرة، للتأثير في مشاعر الجمهور، واستثارة مشاعر الوطنية والخوف والكراهية. وبأسلوب متكرر عبر مختلف وسائل الإعلام، بهدف ترسيخها في أذهان الجمهور وتبرير الاعتداء وتحويلها إلى حروب عادلة لابد منها.
الحروب الإعلامية والحروب الكلامية تستخدم أسلحة قد تكون غير مشروعة وغير أخلاقية للحصول على الانتصار الذهني فهي، تنظر لنفسها على أنها في حالة حرب، وبالتالي تسعى لاستخدام كل الأساليب للسيطرة على العقول والأفكار حتى تتجه وتواكب سياسة الحرب على الأرض.
لذا نجد أن تشكيل الرأي العام: يمكن للهندسة السردية أن تشكله وتؤثر فيه، فهي أداة قوية يمكن استخدامها لتحقيق أغراض سياسية. ومن الضروري أن نكون واعين بآليات عمل هذه الهندسة، وأن نتعلم كيفية حماية أنفسنا من تأثيرها السلبي.

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