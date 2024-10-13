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تطوير القطاع المصرفي

10/13/2024 11:18:55 PM
(MENAFN- Al Watan) تعد البنوك من الأعمدة الأساسية للاقتصاد السعودي. ومع التطور السريع في التكنولوجيا والاحتياجات المتزايدة للعملاء، أصبح من الضروري تحديث وتطوير الخدمات المصرفية لتلبية هذه المتطلبات. سأستعرض بعض الأفكار التي أرى أنها ستسهم في تطوير عمل البنوك.
أولا: تسريع عملية المقاصة بين البنوك
حاليا تستغرق شيكات المقاصة بين البنوك المحلية حوالي خمسة أيام، وهو وقت طويل يؤثر في السيولة وتدفق الأموال بين الأفراد والشركات. من المهم تبني تقنيات حديثة ونظم إلكترونية متطورة لتسريع هذه العملية، ما سيسهم في تحسين تجربة العملاء وزيادة كفاءة العمليات المصرفية.
ثانيا: اعتماد التوقيع الإلكتروني للحسابات البنكية
على الرغم من التقدم التكنولوجي، لا يزال التوقيع الإلكتروني غير معتمد بشكل كامل في فتح وإدارة الحسابات البنكية، وبعض البنوك لا زالت تطلب التوقيع التقليدي. إدخال التوقيع الإلكتروني سيقلل من الإجراءات الورقية، ويسهل على العملاء إجراء معاملاتهم بسرعة وأمان، دون الحاجة إلى زيارة الفروع بشكل مستمر، وهذا تم تفعيله لبعض العمليات، بل حتى بعض البنوك فعلت أخذ التمويل الشخصي والعقاري عن طريق الهاتف المصرفي دون زيارة الفروع.
ثالثا: التركيز على أصحاب المصلحة
أصحاب المصلحة في القطاع المصرفي يشملون الموظفين والبنوك والعملاء..إلخ. إن تحقيق توازن بين مصالح هؤلاء سيعزز من كفاءة العمل ويزيد من رضا العملاء؛ حيث ينبغي توفير برامج تدريبية للموظفين متميزة - وهو ما يضطلع به المعهد المصرفي بالبنك المركزي-، وكذلك تحسين بيئة العمل، بالإضافة إلى تقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات العملاء.
رابعا: إصدار البطاقات الائتمانية من الفروع مباشرة
تسهيل عملية إصدار البطاقات الائتمانية من خلال الفروع مباشرة سيوفر الوقت والجهد على العملاء. بدلا من الانتظار لفترات طويلة واستكمال إجراءات معقدة، يمكن تبسيط العملية باستخدام أنظمة إلكترونية متقدمة، ما يزيد من رضا العملاء، ويعزز من استخدام الخدمات المصرفية.
تطوير خدمات البنوك في السعودية ليس خيارا، بل ضرورة لمواكبة التطورات العالمية وتحقيق رؤية المملكة 2030.

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