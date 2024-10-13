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الحرب تنتظر خطأ إسرائيل أو إيران

10/13/2024 11:18:55 PM
(MENAFN- Al Watan) تتنافس إسرائيل وإيران على اقتناص ((الفرصة الذهبية)) التي تعتقدان أنها متاحة لإثبات نفوذهما في الشرق الأوسط، إن لم يكن لـ((تغييره)) وفقاً لمصالحهما. وتقتضي آخر صيغة تُرَوّج إسرائيلياً ((تفكيك أذرع إيران)) في المنطقة كي ترتسم معالم ذلك التغيير، أما الصيغة الأكثر تداولاً إيرانياً فتراوح بين ((هزيمة إسرائيل)) و((محوها من الخريطة)). وفي اللحظة الراهنة بلغ الصراع حافة ((حرب كبرى)) أو ((حرب إقليمية)) ينتظر اشتعالها ذلك ((الخطأ)) الشهير الذي يمكن أن يرتكبه الطرفان أو أحدهما... قبل عملية ((طوفان الأقصى)) وبعدها ردد قادة إسرائيل أنهم ((في حرب مع إيران))، ثم راحوا يقولون إنهم يحاربون ((على سبع جبهات)) بعدما بدأت ميليشيات إيران ((حرب المساندة لغزّة)) من جنوب لبنان خصوصاً ثم من اليمن والعراق، وتخللتها هجمات متقطعة على قواعد أمريكية في سوريا أو العراق.
كانت الولايات المتحدة ولا تزال تدير الصراع، وفي ضوء النتائج، من قطاع غزة إلى الضفة الغربية وإلى لبنان واليمن، هناك شبه إجماع على أن إدارتها افتقدت أي رؤية واضحة، كما أن فاعلية سياساتها تضاءلت تدريجاً أمام اندفاع التطرف الإسرائيلي الممعن في الوحشية والجشع الاحتلالي حتى بعد كل ما ارتكبه ضد غزة وأهلها. وطوال العام الذي مضى، برهنت الإدارة الأمريكية أن ((الثابت)) الوحيد لديها ولدى حلفائها الغربيين كان ((حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها)) الذي تلقفه بنيامين نتنياهو وجنرالاته كـ((دعم مطلق)) ولم يعد في الإمكان تقنينه أو تقييده. أما ((المتحول)) أمريكياً فكان ولا يزال يحير الحلفاء الغربيين والأصدقاء العرب، إذ لم يتمكنوا من إقناع الإدارة بأي خيارات مستقبلية (دعم حقيقي لـ((حل الدولتين)) وإقامة الدولة الفلسطينية)، ولا حتى بهدنة لتبادل الأسرى، ولا بأي إجراءات ((إنسانية)) لتوفير المساعدات ومكافحة التجويع واستشراء الأمراض... كانت إدارة الحرب انتقلت إذاً إلى نتنياهو.
لكن البعد الإيراني للصراع كان دائم الحضور، وأوحت واشنطن بأنها تتعامل معه بشيء من التسويات المؤقتة مع طهران في شأن توترات البحر الأحمر وضبط بعض الميليشيات العراقية، أو تحديداً بعرض تسوية حدودية على ((حزب إيران/ حزب الله)) اللبناني لإقناعه بوقف مواجهته مع إسرائيل. غير أن المفاوضات السرية المعروفة لم تستطع أن ترضي طهران بالنسبة إلى مصالحها المباشرة (البرنامج النووي ورفع العقوبات، تحديداً) ولا توصلت إلى تفاهمات في شأن مستقبل النفوذ الإقليمي لإيران. لذلك فشل ((منع توسيع نطاق الصراع)) كمسعى معلن للإدارة الأمريكية، مما أدى تلقائياً إلى إخفاقها في منع إسرائيل من ((توسيع الحرب)) بدءاً بالاغتيالات (في قنصلية دمشق، وضاحية بيروت الجنوبية، ثم في طهران نفسها) وانتقالاً إلى حملة القصف الجوي ثم التوغّل البري في لبنان، وزيادة الضغط على الوجود الإيراني في سوريا، وصولاً إلى هجوم إسرائيلي مرتقب على إيران رداً على الهجوم الصاروخي الإيراني.
أما وقد توسعت الحرب وبلغت حد المواجهة المباشرة بين إسرائيل وإيران، فإن النقاش المحموم حول ((أهداف)) الهجوم الإسرائيلي ضد إيران واجه السؤال: هل تريد واشنطن حرباً على إيران؟ والجواب هو لا، فإدارة جو بايدن في أيامها الأخيرة ولا تريد أن تنتهي إلى توريط أمريكا في حرب لا تريدها، لكن نتنياهو ربما يجد في الانتخابات الرئاسية الظرف الأفضل لاستدراج أمريكا، وكذلك لتعزيز حظوظ صديقه دونالد ترمب. يكفي أن تستهدف إسرائيل مواقع استراتيجية إيرانية لتنطلق الشرارة، وهو ما كثّفت طهران التحذير منه، وصولاً إلى التهديد بقطع الإمدادات النفطية، وحتى بضرب منشآت الطاقة في دول الخليج.
في الأثناء تراكمت خسائر وكلاء إيران: قدرات ((حماس)) لم تعد كما كانت في 7 أكتوبر 2023، ((حزب الله)) اللبناني فقد قياداته وهو يقاتل حالياً بإدارة مباشرة من ((فيلق القدس))، الميليشيات في سوريا تحت ضغوط شديدة في أجواء انعدام ثقة مع النظام السوري الذي يشعر بأنه مستهدف، أما الحوثيون في اليمن فيموهون خسائرهم بفعل الضربات التي يتلقونها على رغم استمرارهم في إطلاق صواريخ ومسيرات ضد إسرائيل. ومع أن واشنطن تطلق باستمرار إشارات عن تمايزها عما تفعله إسرائيل، إلا أن إضعاف إيران عبر تفكيك أذرعها المسلّحة في المنطقة كان دائماً من الأهداف الأمريكية والغربية المعلنة، غير أن إيران لن تتخلّى بسهولة عن ميليشيات استثمرت فيها طوال أربعة عقود ولا تزال قادرة على استخدامها ضد الدول والشعوب العربية التي تعمل على أراضيها.
* ينشر بالتزامن مع موقع ((النهار العربي))

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