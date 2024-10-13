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قلعة الكؤوس يستعيد العمار

10/13/2024 11:18:55 PM
(MENAFN- Al Watan) استعاد الأهلي خدمات مدافعه عبدالله العمار، قبل مواجهة الخليج، الجمعة المقبل، وبات العمار، جاهزا لخوض المباراة، بعدما منحه الجهاز الفني الضوء الأخضر للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، بعد شفائه من الإنفلونزا الحادة، التي ضربته في وقت سابق.
وكان العمار غاب عن مباراة الكلاسيكو أمام الهلال في قمة الجولة السادسة، حيث نقل إلى المستشفى، وشارك سعد بالعبيد عوضا عنه.

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