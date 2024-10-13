قلعة الكؤوس يستعيد العمار

(MENAFN
- Al Watan)
استعاد الأهلي خدمات مدافعه عبدالله العمار، قبل مواجهة الخليج، الجمعة المقبل، وبات العمار، جاهزا لخوض المباراة، بعدما منحه الجهاز الفني الضوء الأخضر للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، بعد شفائه من الإنفلونزا الحادة، التي ضربته في وقت سابق.
وكان العمار غاب عن مباراة
الكلاسيكو أمام الهلال في قمة الجولة السادسة، حيث نقل
إلى المستشفى، وشارك سعد بالعبيد عوضا عنه.
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