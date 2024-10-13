المدرسة تتفوق على الكبار

(MENAFN
- Al Watan)
سدد 34 لاعبا في دوري روشن للمحترفين، 36 تسديدة ارتطمت بعارضة المرمى، والتي حالت دون دخولها في الشباك، وتفوقت تسديدات الرياض التي ارتطمت بالعارضة، على تسديدات الرباعي الهلال، والنصر، والأهلي، والاتحاد خلال الجولات الست الماضية.
تفوق
تفوقت تسديدات لاعبي مدرسة الوسطى في العارضة، على تسديدات بقية الأندية في الدوري، حيث سدد لاعبو الرياض 5 تسديدات في العارضة بـ14%، وتساوت أندية النصر، والهلال، والأهلي ثانيا، بتسديد 4 كرات بالعارضة بـ11%، وحل الثلاثي الأخدود، والقادسية، والوحدة ثالثا، بتسديد كرات بالعارضة لكل منهم بـ8%، والثلاثي الفيحاء، والرائد، والشباب رابعا، بتسديد كرتين بالعارضة بـ6%، وتسديدة وحيدة لكل من الاتفاق، والعروبة، والتعاون، وضمك بـ3%، في المقابل، وعلى مستوى اللاعبين، تصدر لاعبا الفيحاء والرائد رينزو لوبيز، وتوزي، أكثر اللاعبين تسديدا بالعارضة، بواقع تسديدتين لكل منهما، مقابل تسديد 32 لاعبا آخر تسديدة وحيدة بالعارضة لكل منهم.
تسديدات
بلغ إجمالي التسديدات على المرمى بشكل عام للاعبي روشن 1303 تسديدات، واستحوذ العالمي على النصيب الأكبر من التسديدات، بتسديد 115 تسديدة بـ9%، وتساوت تسديدات الأهلي والهلال ثانيا، بتسديد 93 تسديدة لكل منهما بـ7%، وحل الأخدود ثالثا، بتسديد 85 تسديدة بـ6.52%، وضمك رابعا، بتسديد 78 تسديدة بـ6%، والقادسية خامسا، بتسديد 74 تسديدة بـ5.67%.
تسديدات اللاعبين
تصدر لاعب النصر تاليسكا تسديدات الأجانب بـ26 تسديدة، وحل زميله في الفريق رونالدو، ولاعب الفيحاء سكالا ثانيا بـ22 تسديدة لكل منهما، وتساوت تسديدات مهاجم الاتحاد كريم بنزيما، ومهاجم الهلال ميتروفيتش ثالثا بـ20 تسديدة لكل منهما، وحلت تسديدات لاعب التعاون موسى بارو رابعا بـ19 تسديدة، ومهاجم ضمك نكودو خامسا بـ18 تسديدة.
أكثر الأندية تسديدا بالعارضة
الرياض
5 تسديدات
الأهلي
النصر
الهلال
4 تسديدات
الأخدود
القادسية
الوحدة
3 تسديدات
أكثر الأندية تسديدا على المرمى
النصر
115 تسديدة
الأهلي
93 تسديدة
الهلال
93 تسديدة
الأخدود
85 تسديدة
ضمك
78 تسديدة
القادسية
74 تسديدة
MENAFN13102024000089011017ID1108774798
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.