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المدرسة تتفوق على الكبار

10/13/2024 11:18:54 PM
(MENAFN- Al Watan) سدد 34 لاعبا في دوري روشن للمحترفين، 36 تسديدة ارتطمت بعارضة المرمى، والتي حالت دون دخولها في الشباك، وتفوقت تسديدات الرياض التي ارتطمت بالعارضة، على تسديدات الرباعي الهلال، والنصر، والأهلي، والاتحاد خلال الجولات الست الماضية.
تفوق
تفوقت تسديدات لاعبي مدرسة الوسطى في العارضة، على تسديدات بقية الأندية في الدوري، حيث سدد لاعبو الرياض 5 تسديدات في العارضة بـ14%، وتساوت أندية النصر، والهلال، والأهلي ثانيا، بتسديد 4 كرات بالعارضة بـ11%، وحل الثلاثي الأخدود، والقادسية، والوحدة ثالثا، بتسديد كرات بالعارضة لكل منهم بـ8%، والثلاثي الفيحاء، والرائد، والشباب رابعا، بتسديد كرتين بالعارضة بـ6%، وتسديدة وحيدة لكل من الاتفاق، والعروبة، والتعاون، وضمك بـ3%، في المقابل، وعلى مستوى اللاعبين، تصدر لاعبا الفيحاء والرائد رينزو لوبيز، وتوزي، أكثر اللاعبين تسديدا بالعارضة، بواقع تسديدتين لكل منهما، مقابل تسديد 32 لاعبا آخر تسديدة وحيدة بالعارضة لكل منهم.
تسديدات
بلغ إجمالي التسديدات على المرمى بشكل عام للاعبي روشن 1303 تسديدات، واستحوذ العالمي على النصيب الأكبر من التسديدات، بتسديد 115 تسديدة بـ9%، وتساوت تسديدات الأهلي والهلال ثانيا، بتسديد 93 تسديدة لكل منهما بـ7%، وحل الأخدود ثالثا، بتسديد 85 تسديدة بـ6.52%، وضمك رابعا، بتسديد 78 تسديدة بـ6%، والقادسية خامسا، بتسديد 74 تسديدة بـ5.67%.
تسديدات اللاعبين
تصدر لاعب النصر تاليسكا تسديدات الأجانب بـ26 تسديدة، وحل زميله في الفريق رونالدو، ولاعب الفيحاء سكالا ثانيا بـ22 تسديدة لكل منهما، وتساوت تسديدات مهاجم الاتحاد كريم بنزيما، ومهاجم الهلال ميتروفيتش ثالثا بـ20 تسديدة لكل منهما، وحلت تسديدات لاعب التعاون موسى بارو رابعا بـ19 تسديدة، ومهاجم ضمك نكودو خامسا بـ18 تسديدة.
أكثر الأندية تسديدا بالعارضة
الرياض
5 تسديدات
الأهلي
النصر
الهلال
4 تسديدات
الأخدود
القادسية
الوحدة
3 تسديدات
أكثر الأندية تسديدا على المرمى
النصر
115 تسديدة
الأهلي
93 تسديدة
الهلال
93 تسديدة
الأخدود
85 تسديدة
ضمك
78 تسديدة
القادسية
74 تسديدة

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