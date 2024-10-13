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الأخضر يتسلح بتفوقه ويتذكر الخروج المر

10/13/2024 11:18:54 PM
(MENAFN- Al Watan) يتطلع المنتخب السعودي إلى العودة للطريق الصحيح، بعد الخسارة الصادمة أمام اليابان، حينما يواجه نظيره المنتخب البحريني غدا، على إستاد الجوهرة، لحساب الجولة الرابعة للدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وبالعودة لتاريخ مواجهات المنتخبين الخليجيين في التصفيات المونديالية فإننا نجد أن الصقور يتفوقون تاريخيا، مما يدعو إلى التفاؤل الأخضر، لكن الموقعة تحمل ذكرى مؤلمة وسيئة للصقور؛ إذ إن آخر لقاء بين المنتخبين في تصفيات المونديال رمى بالأخضر خارج مونديال 2010.
كما أن الأخضر يسعى خلال المواجهة إلى تفادي رقم سلبي إن حدث فإنه سيتكرر للمرة الخامسة في تاريخه مع تصفيات كأس العالم، وهو الخسارة خلال مباراتين متتاليتين في التصفيات العالمية.
البداية خضراء

سبق وأن تواجه الأخضر السعودي مع نظيره الأحمر البحريني 5 مرات سابقة في تصفيات كأس العالم، لم يتعرض خلالها الصقور لأي خسارة، حيث كسبوا مباراتين وحضر التعادل في 3 مناسبات، وهو الأمر الذي يدعو إلى التفاؤل، لكنه محاط بالحذر وضرورة الحرص على الخروج بنتيجة اللقاء وحصد النقاط الثلاث، لأن السقوط مجددا سيكون مؤلما للغاية، لا سيما وأن اللقاء هو الثالث على أرضه من أصل 5 مواجهات سيخوضها على أرضه، خلال التصفيات الحالية، وخلال مواجهتين سابقتين أمام إندونيسيا واليابان خسر الأخضر 5 نقاط على أرضه من أصل 6 نقاط، ويجب الحذر من خسارة أي نقاط جديدة على الأرض؛ لأن ذلك سيزيد من صعوبة موقف الصقور في التصفيات المونديالية.
تفوق أخضر

بداية مواجهات الأخضر مع الأحمر في تصفيات كأس العالم كانت خلال تصفيات مونديال 1982، وتحديدا في الـ28 من مارس 1981، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، لحساب المجموعة الثانية من التصفيات الأولية، وكسب المنتخب السعودي اللقاء 1/صفر، قبل أن يحسم التعادل الإيجابي 1/1 مواجهتهما في الـ17 من أغسطس 2001، لحساب ذهاب التصفيات النهائية لمونديال 2002.
وبعد شهر واحد فقط من العام ذاته وتحديدا في الـ21 من سبتمبر 2001، تمكن الأخضر من تدمير شباك البحرين برباعية دون رد في مواجهة الإياب التي أقيمت في المنامة.
ذكرى سيئة

شهد عام 2009 مواجهة المنتخبين خلال مناسبتين بالتصفيات المونديالية، وتحديدا في الملحق الآسيوي، لتصفيات مونديال 2010، ورغم أن التعادل حضر في الموقعتين، إلا أن النتيجة النهائية كانت مؤلمة للصقور، بعد أن منح فارق الأهداف المسجلة خارج الأرض الأحمر بطاقة التأهل للملحق العالمي، ومغادرة الأخضر للتصفيات المونديالية، وعدم تأهله للمونديال للمرة الأولى منذ تأهله لمونديال 1994، إذ تعادل المنتخبان سلبيا في المنامة ذهابا، وتحديدا في الخامس من سبتمبر 2009، قبل أن يتعادلا في التاسع من الشهر ذاته في الرياض 2/2، عندما لحق البحرين بالتعادل في الوقت بدل الضائع بعد أن تقدم الأخضر 1/2، مع مطلع الوقت بدل الضائع، مما منح الأحمر التأهل للملحق المونديالي، وكانت تلك آخر مواجهة في التصفيات المونديالية تجمع المنتخبين، ليحمل اللقاء المقبل ذكرى سيئة للصقور، يتوجب الحذر من تكرارها.
تفادي الخسارة الثانية

يسعى المنتخب السعودي لتفادي رقم سلبي في تاريخ تصفيات كأس العالم، إذ يتطلع لتجنب التعرض لخسارتين متتاليتين، في التصفيات، للمرة الخامسة تاريخيا.
وكان الأخضر خسر على أرضه أمام اليابان صفر/2، في الجولة الماضية.
وتشير الإحصائيات إلى أن المنتخب السعودي، بدأ التصفيات النهائية لمونديال 1982 بالخسارة صفر/1 أمام الكويت، وبعد ذلك سقط مرتين متتاليتين 4/2، وصفر/2،
وخلال الجولتين الأخيرتين من التصفيات، تعرض لخسارتين أخريين، أولاهما أمام الكويت صفر/2، والثانية صفر/5 على يد نيوزيلندا، ليعجز عن الصعود للمونديال.
وقبل كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا، خسر المنتخب السعودي في التصفيات الحاسمة أمام كوريا الجنوبية صفر/2، ثم أمام جارتها الشمالية صفر/1.
وبواسطة الملحق، حاول المنتخب السعودي المرور إلى البطولة، لكنه تعادل مرتين مع البحرين، وترك له بطاقة العبور.
وضمن تصفيات مونديال 2018، خسر الأخضر أمام أستراليا 3/2 خلال المرحلة النهائية من المنافسات، ثم خسر على يد الإمارات2/1، ومع ذلك نجح في العبور إلى البطولة العالمية التي أقيمت في روسيا.
فترة صعبة

في ظل الانتقادات والفترة الصعبة التي يعيشها المنتخب السعودي، فإنه يمني النفس بأن يعود للطريق الصحيح من بوابة البحرين، الذي يتساوى معه حاليا في عدد النقاط بواقع 4 نقاط لكل منهما بالتساوي مع أستراليا، فيما يبتعد منتخب اليابان بالصدارة بـ9 نقاط.
- 5 مباريات سابقة جمعت الأخضر والأحمر في تصفيات المونديال
- انتصاران للصقور و3 تعادلات أفرزتها المواجهات السابقة
- 1981 كان اللقاء الأول بين المنتخبين لحساب تصفيات مونديال 1982
- تصفيات 2002 شهدت مواجهتين حضر التعادل مرة وكسب الأخضر الأخرى
- 2009 ولحساب تصفيات مونديال 2010 تواجه المنتخبان مرتين في الملحق
- التعادل حسم الموقعتين ليفقد الصقور فرصة التأهل للمونديال
- موقعة الملحق المؤلمة آخر مواجهات الفريقين في التصفيات العالمية
- الأخضر يخشى الوقوع في خسارتين متتاليتين في التصفيات للمرة الخامسة.

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