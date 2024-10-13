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الصراع السوداني يدمر سوق الخرطوم المركزي

10/13/2024 11:18:54 PM
(MENAFN- Al Watan) خلف القصف دمارا واسعا في السوق المركزي، حيث قتل 23 شخصا وجرح أكثر من 40 آخرين، إثر قصف الجيش السوداني لسوق مجاورة لأحد المعسكرات الرئيسية لقوات الدعم السريع في الخرطوم، بحسب ما قالت غرف الطوارئ في العاصمة السودانية.
وأكدت غرف الطوارئ -وهي مبادرة شبابية لتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين المتضررين من الحرب في السودان- في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن هناك ((23 حالة وفاة مؤكدة وأكثر من 40 جريحا تم نقلهم)) إلى ثلاثة مستشفيات ((بعد قصف الطيران الحربي للسوق المركزي)) في جنوب الخرطوم.
وتقع السوق في منطقة تسيطر عليها قوات الدعم السريع بالقرب من معسكر رئيسي لتلك القوات في المدينة الرياضية بجنوب العاصمة السودانية.
وازدادت حدة المواجهات في الخرطوم التي تسيطر قوات الدعم السريع على غالبية أجزائها، وقصفت طائرات الجيش وسط العاصمة وجنوبها.
وتمكنت قوات الجيش من التقدم من أم درمان باتجاه الجزء الغربي من العاصمة، حيث دارت اشتباكات بجميع أنواع الأسلحة، وفق شهود.
وقتل عشرات الآلاف ونزح الملايين منذ اندلاع الحرب، منتصف أبريل 2023، بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان، وهو أيضا رئيس مجلس السيادة، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو.

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