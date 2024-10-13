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ترمب يختبر حدود استخدام الجيش

10/13/2024 11:18:54 PM
(MENAFN- Al Watan) تعهد الرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترمب، عند حصوله على فترة ولاية ثانية، باستدعاء آلاف الجنود الأميركيين من الخارج ونشرهم على الحدود الأميركية مع المكسيك. كما درس إمكانية استخدام القوات الأميركية في أولويات السياسة الداخلية مثل الترحيل ومواجهة الاضطرابات المدنية. وتحدث عن استبعاد الضباط العسكريين المعارضين له أيديولوجياً.
ورؤية ترمب قد تؤدي إلى تحول دراماتيكي محتمل في دور الجيش في المجتمع الأميركي، مما يحمل آثارا خطيرة على مكانة البلاد في العالم والقيود التي فرضت تقليديا على الاستخدام المحلي للجيش.
لذا مع توجه حملة ترمب إلى مرحلتها الأخيرة ضد نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس، فإنه يعد باتخاذ إجراءات صارمة ضد المهاجرين الذين ليس لديهم وضع قانوني دائم.

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