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231 مصنعا مرخصا للأعلاف مع خطة التوسع في التراخيص

10/13/2024 11:18:54 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت بيانات هيئة الغذاء والدواء عن إحصائية لمصانع الأعلاف المرخصة في المملكة إذ بلغت 231 مصنعا، ويأتي ارتفاع مصانع الإعلاف تزامنا مع خطة وزارة البيئة والمياه والزراعة للتوسع في إعطاء التراخيص.
وتعمل الوزارة على تشجيع إنشاء المزيد من مصانع الأعلاف بمختلف مناطق المملكة، من خلال تقديم الدعم من قِبل صندوق التنمية الزراعية، بالإضافة إلى وضع خططٍ وتوجهات لتقديم الدورات لمربي الماشية، وتدريبهم على طرق ووسائل خلط وتجهيز الأعلاف المركبة لتغذية مواشيهم.
دراسات على الماشية
وأبانت الوزارة أن التجارب والدراسات العديدة التي أجريت على الماشية بالجامعات السعودية، لمعرفة تأثير استخدام الأعلاف المركبة على جودة لحوم الأغنام والماعز؛ أثبتت تحقيق العديد من النتائج الإيجابية؛ حيث أدت إلى تحسين كمية ونوعية اللحوم وزيادة درجة طراوتها، مع عدم وجود اختلافات في ألوانها، كما حدثت زيادة في أوزان الذبائح، وفي نسب التصافي التي وصلت إلى أكثر من 15 %، بالإضافة إلى احتواء اللحوم على نسبٍ عالية من الفيتامينات والمعادن الصغرى الضرورية، إلى جانب انخفاض تركيز الأحماض الدهنية المشبعة فيها؛ ما يسهم في تعزيز مستوى الصحة العامة للمستهلكين، مضيفة أن التنوع في المدخلات والإضافات العلفية المستخدمة في تركيب الأعلاف المتكاملة أتاح إمكانية إضافة بعض العناصر الأساسية الصغرى، مثل الفيتامينات والمعادن الضرورية والأحماض الدهنية الأساسية، وخلطها بنسب متوازنة بالأعلاف المركبة، ما يجعل من لحوم الماشية التي تتغذى بالأعلاف المركبة مصدرًا جيدًا لهذه العناصر.
24 مليون طن سنويا
​أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن حجم الاحتياجات العلفية لقطاعي الثروة الحيوانية والسمكية في المملكة يقدر بـ (24) مليون طن سنويًا، فيما تقدر الطاقة الاستيعابية لمصانع الأعلاف بحوالي (12) مليون طن، داعيةً إلى أهمية الاستخدام الأمثل للأعلاف المتكاملة لتغذية الماشية، بما يسهم في تحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية والإنتاجية في القطاع الزراعي بصورة عامة.
الأعلاف المركبة
وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على رفع مستوى الوعي لدى مربي الماشية لاستخدام الأعلاف المركبة في تغذية مواشيهم، والتعريف بأهمية نظام الأعلاف المتكاملة من الناحية الإنتاجية والاقتصادية، وذلك من خلال إجراء العديد من الدراسات البحثية بالتعاون مع الجامعات السعودية؛ لتأكيد الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية لاستخدام الأعلاف المركبة، وقد أثبتت الدراسات أن استخدام الأعلاف المتكاملة في تغذية الماشية أسهم في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية؛ تمثلت في تحسين الكفاءة الإنتاجية وزيادة معدلات نمو الماشية، وتحسن كفاءة التحويل الغذائي، إضافة إلى تقليل نسبة الهدر بالأعلاف، مشيرةً إلى أن هذه التغيرات أدت إلى انخفاض تكاليف التغذية، وارتفاع هوامش الربحية لدى المربين؛ ما ساعد على تنمية قطاع الماشية المحلية وتطويره، وجعله أكثر استدامة، ومساهمته بالتالي في تحقيق الأمن الغذائي، والمحافظة على الموارد الطبيعية، وفقًا لمستهدفات رؤية 2030.
إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء
يُشار إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، كانت قد أصدرت قرارًا بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، حرصًا منها على المحافظة على الموارد المائية للمياه الجوفية بالمملكة؛ حيث تستهلك زراعة الأعلاف كميات كبيرة من المياه تقدر بأكثر من (17) مليار متر مكعب سنويًا، ويتوقع أن يوفر إيقاف زراعتها نحو (10) مليارات متر مكعب من المياه الجوفية سنويًا.

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