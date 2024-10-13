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3075 عدادا لقياس مياه الآبار ومناطق الجنوب الأقل

10/13/2024 11:18:53 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف أحدث البيانات لوزارة البيئة والمياه والزراعة عن تصدر منطقة الرياض أعداد عدادات قياس استهلاك مياه الآبار بواقع 1250 عدادا، وذلك في آخر إحصائية أصدرتها الوزارة عن عام 2022. في حين بلغ إجمالي عدد العدادات المركبة 3075 عدادا.
الأكثر عدادات
حلت الجوف والقصيم وحائل في المرتبة الثانية بواقع 350 عدادا لكل منها، في حين حلت المنطقة الشرقية ثالثة بـ 250 عدادا، ثم مكة المكرمة والمدينة المنورة بـ 100 عداد لكل منهما، في حين سجلت الإحصائية وجود 50 عداد قياس لمياه الآبار في كل من عسير وتبوك وجازان ونجران والباحة، وهي مناطق الجنوب التي تزخر بالعديد من المزارع.
منصة حافظ الرقمية
تهدف إلى المحافظة على الموارد المائية، وحوكمة وتنظيم استخدامات مصادر المياه، من خلال المراقبة الآنية لحفّارات الآبار، وعدّادات المياه بها، كما تعمل على تكامل عمليات الأنظمة الداخلية والخارجية في الوزارة، وفقًا لمستهدفات إستراتيجية التحول الرقمي، ورؤية المملكة 2030.
وتهدف المنصة إلى الحد من حفر الآبار العشوائي، وتطبيق التقنيات الذكية للمحافظة على مصادر المياه المختلفة، وذلك من خلال تطبيق نظام المياه ولوائحه التنظيمية، وتعتمد على المراقبة الآنية من خلال استقبال بيانات أجهزة تتَبُّع الحفارات، وبيانات العدّادات على الآبار وتحليلها، باستخدام التقنيات الرقمية الحديثة وإنترنت الأشياء ((IOT)).
يُذكر أن الوزارة بدأت مؤخرًا بتركيب أجهزة تتبع على الحفّارات ومعدات حفر الآبار؛ بهدف تحقيق إدارة مثلى لموارد المياه؛ بما يسهم في ترشيد استخدام المياه الجوفية غير المتجددة، وضمان استدامتها للأغراض الزراعية، وذلك ضمن مبادرة تنظيم استهلاك مياه الآبار الجوفية والسطحية؛ إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، الذي يستهدف تطوير الاقتصاد الرقمي؛ لتسريع الأعمال، وضمان تحقيق كفاءة أعلى للعمليات والخطط الإستراتيجية.
عدادات قياس استهلاك مياه الآبار (2022)
الرياض 1250
الجوف 350
القصيم 350
حائل 350
الشرقية 250
مكة المكرمة 100
المدينة المنورة 100
الحدود الشمالية 75
عسير 50
تبوك 50
جازان 50
نجران 50
الباحة 50
الإجمالي 3075

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