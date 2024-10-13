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5 مطارات مائية لمشروع البحر الأحمر الدولية

10/13/2024 11:18:53 PM
(MENAFN- Al Watan) حققت هيئة الطيران المدني عدة إنجازات تمثلت في الموافقة على إنشاء 5 مطارات مائية تابعة لمشروع شركة البحر الأحمر الدولية، وهي مطارات: جزيرة أمهات، جزيرة لاحق، جزيرة شيبارة، جزيرة عقبات، وجزيرة ثول، وكذلك الموافقة على إنشاء 3 مهابط في قرية الموظفين، وجزيرة شيبارة وجزيرة أمهات.
مهابط للطائرات
تمت الموافقة على إنشاء 3 مهابط في مدينة الملك فهد الطبية ووادي أعشار بالعلا، وفي مشروع تروجينا بـ نيوم، والتصريح بإنشاء 5 مهابط مؤقتة وهي مهبطان لفعالية الفورميلا 1 بجدة، ومهبط الفرسان التابع للهيئة الملكية بالعلا، ومهبط لفعالية تجربة الطيران بالطائرات الكهربائية ذات الإقلاع العمودي بمنطقة نيوم ومهبط رأس الخير، وتقديم 37 ورشة عمل للجهات المالكة للمهابط لإيضاح متطلبات ونماذج اللائحة التنفيذية لسلامة الطيران.
المطارات
كما قامت الهيئة بالتصريح لمطارين هما مطار البحر الأحمر ونادي الطيران السعودي بالثمامة، وجاري العمل على إصدار تصريح لمطار آخر هو مطار أمالا التنفيذي، فيما يجري دراسة طلبين ومراجعتهما لإنشاء مطاري الملك عبدالله الجديد بجازان، ونادي الطيران السعودي بالرس.
الشركات التجارية
وصدرت تراخيص بالعمل لشركتي طيران تجاريتين وعدد من الشركات غير التجارية، كما تم الترخيص لـ 6 أندية طيران و8 فعاليات منطاد و6 أشغال جوية لمشغل أجنبي للعمل بعمل محدد.
تعافي حركة المسافرين
وأكدت الهيئة تعافي حركة المسافرين إجمالا في عام 2023 بنسبة 8% لتصل إلى 111.6 مليون مسافر مقارنة بـ 2019م الذي سجل أعداد المسافرين بنحو 103.1 ملايين مسافر.
كما أوضحت الهيئة تعافي حركة المسافرين على الرحلات الدولية في عام 2023م بنسبة 124% مقارنة بعام 2019م لتصل إلى 60.3 مليون مسافر، إذ كان عدد المسافرين على الرحلات الدولية في عام 2019م نحو 48.7 مليون مسافر.
كما تم الانتهاء من تفعيل خدمة الترانزيت ما يسهم في الحد من تسرب طلبات الشحن الجوي المقدر بـ1 مليون طن، والذي يؤثر على نحو مباشر في تحقيق مستهدف حجم الشحن الجوي في المملكة بحلول عام 2030م المقدر بـ 4.5 ملايين طن.

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