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16% نمو شكاوى المحامين

10/13/2024 11:18:53 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت شكاوى المحامين خلال الشهر الماضي نموا بـ16%، حيث بلغ إجماليها 136 مقابل 117 شكوى في أغسطس، في وقت انخفضت فيه سجلات المنشآت القانونية الصادرة 3%، حيث بلغت 490 سجلا مقابل 506 سجلات صادرة في أغسطس، بينما بلغت طلبات الإصدار 109، و176 معتمدا مهنيا جديدا.
%25 انخفاض
كشف تقرير الهيئة السعودية للمحامين للشهر الماضي انخفاض البلاغات الواردة 25%، حيث بلغ إجمالي البلاغات 21 بلاغا مقابل 28 بلاغا واردا في شهر أغسطس، وانخفضت البلاغات قيد الإجراء 18%، إذ بلغت 49 بلاغا، وسجلت البلاغات التي تمت حفظها 12 بلاغا، و21 بلاغا تمت إحالتها، وبلغ إجمالي الشكاوى قيد الإجراء 160 شكوى بـ25%، و78 شكوى محفوظة بانخفاض 28%، و49 شكوى أُحيلت.
1324 عضوا
بلغت العضويات 1393 عضوا أساسيا جديدا، و463 سجل منشأة مكتملا برقم 700، وبلغ إجمالي الأعضاء المهنيين الجدد 71 عضوا، و176 عضوا مهنيا جديدا، و250 عضوا أكاديميا جديدا، و250 متدربا جديدا للاعتماد العام، و4 متدربين جدد للاعتماد المتخصص بالإقامة المميزة، وإجمالي قضايا الأتعاب الواردة 3 قضايا، وتم إصدار 5 تقارير خبرة وخطاب.
175 طلبا
سجلت طلبات المعونة القضائية الجديدة 175 طلبا، و821 طلبا تمت معالجتها مقابل 18 طلبا قيد الدراسة، و6 طلبات واردة دعم مهني، و5 طلبات قيد الدراسة، و3 طلبات تم حفظها، وبلغ إجمالي المتصلين المخدومين 3285 متصلا، واستفاد 20.974 مستفيدا من الدورات التدريبية، التي بلغت 45 دورات تدريبية، وبلغ إجمالي الساعات التدريبية 95 ساعة تدريبية.
%16 نمو شكاوى المحامين
%25 انخفاض بلاغات المحامين الواردة
%3 انخفاض سجلات المنشآت القانونية الصادرة
136 شكوى واردة
%25 شكاوى قيد الإجراء
78 شكوى محفوظة
1393 عضوا جديدا
176 عضوا مهنيا جديدا
175 طلبات المعونة القضائية
21 ألف مستفيد من الدورات التدريبية

MENAFN13102024000089011017ID1108774789

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