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البنتاجون يؤمن إسرائيل بثاد

10/13/2024 11:18:53 PM
(MENAFN- Al Watan) أثار احتمال إمداد الولايات المتحدة إسرائيل بأحد أنظمة الدفاع الجوي الصاروخي العالية الارتفاع، المعروف باسم ((ثاد))، التهديدات، حيث حذرت إيران الولايات المتحدة من مغبة دخول قواتها العسكرية إسرائيل.
كما حذر العراق إسرائيل من استخدام مجاله الجوي إذا هاجمت طهران. ويعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل تستعد لرد عسكري على هجوم إيران في الأول من أكتوبر، بعدما أطلقت طهران نحو 180 صاروخا على إسرائيل.
نشر الجنود
ويتطلب نقل نظام الجوي الصاروخي المعقد إلى إسرائيل نشر جنود لتشغيله.
وذكر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن الشرق الأوسط يواجه ((تحديات خطيرة)) في الوقت الذي تتوقع فيه طهران ضربة إسرائيلية.
وقال في مؤتمر صحفي ببغداد بعد اجتماعه مع نظيره العراقي: ((إيران لا تسعى للحرب، ولكننا مستعدون لها)).
في هذه الأثناء، أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن إسرائيل ممنوعة من استخدام المجال الجوي العراقي في أي ضربة محتملة ضد إيران.
وأوضح: ((اندلاع حرب إقليمية لن يخلق أزمة عالمية فحسب، بل سيوفر أيضا أرضا خصبة لظهور الجماعات المتطرفة مثل تنظيم داعش من جديد. نحاول إبعاد الصراع عن المنطقة والعراق)).
خطط الهجوم
ويعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل تخطط لمهاجمة إيران بسبب قصفها الصاروخي على إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر، وهو هجومها المباشر الثاني على إسرائيل خلال الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس، التي امتدت إلى لبنان، وشملت جماعات مسلحة أخرى مدعومة من إيران في المنطقة.
وقد صعدت إسرائيل من حملتها ضد حزب الله بموجات من الغارات الجوية المكثفة في مختلف أنحاء لبنان وغزو بري على الحدود بعد عام من تبادل إطلاق النار. والآن تخوض إسرائيل حربا مع حركة حماس في غزة وحليفها حزب الله بلبنان.
وقد أسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن مقتل أكثر من 42 ألف فلسطيني، وفقا للسلطات الصحية المحلية، التي تقول إن النساء والأطفال يشكلون أكثر من نصف القتلى. كما دمرت الحرب مناطق واسعة من غزة، وشردت نحو 90% من سكانها، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

دروع بشرية
من جهه أخرى، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان (يونيفيل) بالعمل ((دروعا بشرية)) لحزب الله، بعد أن أدت الغارات الإسرائيلية إلى إصابة خمسة من عناصرها في الأيام الأخيرة.
وطالب الجيش الإسرائيلي ((يونيفيل)) بإخلاء جنوب لبنان في أثناء قيامه بعمليات جوية وبرية ضد مسلحي حزب الله، لكن قوة حفظ السلام رفضت ذلك حتى الآن.
وقال نتنياهو إن رفضهم إخلاء المنطقة ((كان له تأثير توفير دروع بشرية لإرهابيي حزب الله))، مضيفا أنهم أصبحوا ((رهائن لحزب الله)).
وتابع في مقطع فيديو موجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي مُنع من دخول إسرائيل: ((نأسف لإصابة جنود يونيفيل، ونبذل كل ما في وسعنا لمنع هذه الإصابات. لكن الطريقة البسيطة والواضحة لضمان ذلك هي ببساطة إخراجهم من منطقة الخطر)).
وقد أمر الجيش قوة حفظ السلام الأممية بالتحرك مسافة خمسة كيلومترات (ثلاثة أميال) إلى الشمال، وهو ما قد يمنعها فعليا من القيام بمهمتها، وذلك بعدما أوقفت القوة بالفعل دورياتها بسبب الهجمات الجوية والبرية.
ولطالما اتهمت إسرائيل الأمم المتحدة بالتحيز ضدها، وتدهورت العلاقات بينهما بشكل أكبر منذ بدء الحرب في غزة. كما اتهمت إسرائيل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بأنها مُخترقة من قِبل حركة حماس، وهي الاتهامات التي تنفيها

نظام ((ثاد)) (THAAD):
هو اختصار لـ((Terminal High Altitude Area Defense))
هو نظام دفاعي صاروخي أمريكي مصمم لاعتراض وتدمير الصواريخ البالستية القصيرة والمتوسطة المدى في مراحلها النهائية من الطيران.
يستخدم تقنية الضرب المباشر (hit-to-kill)، مما يعني أن الصاروخ المعترض يصطدم بالصاروخ المهاجم لتدميره دون الحاجة إلى رأس حربي.
يتم نشره لحماية المناطق الإستراتيجية، مثل القواعد العسكرية أو المدن من الهجمات الصاروخية.
يعتبر جزءا من أنظمة الدفاع الصاروخي المتكاملة التي تشمل الرادارات المتقدمة والصواريخ الاعتراضية.

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