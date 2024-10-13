ترامب يقترح فرض رسوم جمركية 200% على المركبات المستوردة من المكسيك - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة
إنتاج الغاز فى بريطانيا ينخفض بوتيرة تجاوزت التوقعات اقتصاد
هونج كونج يكافح لاستعادة الزخم المفقود إفريقيا تجمع 5 مليارات دولار لإطلاق“بنك الطاقة”
ألمح المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب اليوم الأحد إلى احتمال فرض رسوم جمركية تصل إلى 200% على الأقل على المركبات المستوردة من المكسيك، قائلا إن هذه الخطوة تهدف إلى منع بيع السيارات من مكسيكو سيتي لواشنطن.
وأضاف خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز بُثت اليوم الأحد“ما سأفعله هو أنني (سأفرض رسوما جمركية) 200 أو 500 (بالمئة)، لا يهمني.
سأضع رقما يستحيل معه بيع سيارة واحدة... لا أريدهم أن يلحقوا الأذى بشركات السيارات لدينا”.
وكان ترامب، الذي سيخوض غمار الانتخابات الرئاسية أمام الديمقراطية كاملا هاريس في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني، قد تعهد في وقت سابق بفرض رسوم جمركية 100 بالمئة على السيارات والشاحنات المستوردة حال انتخابه رئيسا بهدف مساعدة صناعة السيارات المحلية.
ورفع ترامب هذه النسبة إلى 200 بالمئة خلال حديثه في تجمع انتخابي قبل أيام في جونو بولاية ويسكونسن.
وذكر خلال مقابلته مع فوكس نيوز“عندما أستخدم الرقم 200 فإنني أقصده... لا أريد سيارتهم.
لن يتمكنوا من بيع السيارات، لن أسمح لهم ببناء مصنع على الجانب الآخر من الحدود وبيع ملايين السيارات في الولايات المتحدة وتدمير ديترويت أكثر”.
وقالت شركات مصنعة للسيارات في 2019 إن فرض رسوم جمركية بنحو 25 بالمئة على السيارات القادمة من المكسيك ومكوناتها قد يكون له تأثير شديد على الصناعة ويرفع تكاليف المركبات.
المصدر:
MENAFN13102024000202011048ID1108774785
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.