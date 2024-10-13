ترامب يقترح فرض رسوم جمركية 200% على المركبات المستوردة من المكسيك - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتإنتاج الغاز فى بريطانيا ينخفض بوتيرة تجاوزت التوقعات هونج كونج يكافح لاستعادة الزخم المفقود إفريقيا تجمع 5 مليارات دولار لإطلاق“بنك الطاقة”

ألمح المرشح الجمهوري في الرئاسة الأمريكية دونالد اليوم الأحد إلى احتمال فرض رسوم جمركية تصل إلى 200% على الأقل على المركبات المستوردة من المكسيك، قائلا إن هذه الخطوة تهدف إلى منع بيع السيارات من مكسيكو سيتي لواشنطن.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز بُثت اليوم الأحد“ما سأفعله هو أنني (سأفرض رسوما جمركية) 200 أو 500 (بالمئة)، لا يهمني.

سأضع رقما يستحيل معه بيع سيارة واحدة... لا أريدهم أن يلحقوا الأذى بشركات السيارات لدينا”.

وكان ترامب، الذي سيخوض غمار الانتخابات الرئاسية أمام الديمقراطية كاملا هاريس في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني، قد تعهد في وقت سابق بفرض رسوم جمركية 100 بالمئة على السيارات والشاحنات المستوردة حال انتخابه رئيسا بهدف مساعدة صناعة السيارات المحلية.

ورفع ترامب هذه النسبة إلى 200 بالمئة خلال حديثه في تجمع انتخابي قبل أيام في جونو بولاية ويسكونسن.

وذكر خلال مقابلته مع فوكس نيوز“عندما أستخدم الرقم 200 فإنني أقصده... لا أريد سيارتهم.

لن يتمكنوا من بيع السيارات، لن أسمح لهم ببناء مصنع على الجانب الآخر من الحدود وبيع ملايين السيارات في الولايات المتحدة وتدمير ديترويت أكثر”.

وقالت شركات مصنعة للسيارات في 2019 إن فرض رسوم جمركية بنحو 25 بالمئة على السيارات القادمة من المكسيك ومكوناتها قد يكون له تأثير شديد على الصناعة ويرفع تكاليف المركبات.

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