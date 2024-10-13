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((حسن علام)) تنفذ 20 عمارة بمحيط محطة قطارات ((بشتيل)) - جريدة البورصة

10/13/2024 11:18:43 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت مصادر لـ((البورصة))، إن شركة حسن علام للتطوير العقارى اتفقت مبدئيًا مع شركة ((إم أو تى)) للاستثمار والتنمية، الذراع الاستثمارية لهيئة سكك حديد مصر، على تولى دور المطور والمقاول لبناء 20 عمارة فى محيط مشروع محطة قطارات الصعيد المركزية بمنطقة بشتيل فى الجيزة، والتى تم افتتاحها يوم السبت الماضى.

وأوضحت المصادر، أن شركة ((حسن علام)) تخطط لبدء أعمال البناء مطلع العام المقبل، ورفضت الإفصاح عن القيمة المالية للصفقة فى الوقت الراهن.

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وأضافت أن شركة ((إم أو تى)) أسندت إدارة وتشغيل المول التجارى بمحطة ((بشتيل)) إلى إحدى شركات القطاع الخاص. ويقام المول التجارى على مساحة 23 ألف متر مربع ويتكون من 3 أدوار تحتوى على 161 محلًا تجاريًا.

يُذكر أن محطة قطارات الصعيد فى ((بشتيل)) تقع على مساحة 239 ألف متر مربع، ما يعادل 57 فدانًا، وتضم مبانى خدمية عديدة، ويتضمن المبنى الرئيسى، الذى تبلغ مساحته 31 ألف متر مربع 4 طوابق، وسيُستخدم البدروم كجراج بسعة 250 سيارة، بالإضافة إلى جراج آخر تحت المنطقة السكنية التجارية الإدارية يسع 500 سيارة، ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الاستيعابية للركاب فى المحطة 250 ألف راكب يوميًا.

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