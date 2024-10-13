((حسن علام)) تنفذ 20 عمارة بمحيط محطة قطارات ((بشتيل)) - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت مصادر لـ((البورصة))، إن شركة حسن علام للتطوير العقارى اتفقت مبدئيًا مع شركة ((إم أو تى)) للاستثمار والتنمية، الذراع الاستثمارية لهيئة سكك حديد مصر، على تولى دور المطور والمقاول لبناء 20 عمارة فى محيط مشروع محطة قطارات الصعيد المركزية بمنطقة بشتيل فى الجيزة، والتى تم افتتاحها يوم السبت الماضى.
وأوضحت المصادر، أن شركة ((حسن علام)) تخطط لبدء أعمال البناء مطلع العام المقبل، ورفضت الإفصاح عن القيمة المالية للصفقة فى الوقت الراهن.
موضوعات متعلقة
((الكهرباء)) تستهدف زيادة عدد المشتركين بنسبة 9.3% العام المالى الجارى ((فاليو)) تجهز لإصدار سندات توريق بقيمة 1.5 مليار جنيه ((ستار شاين)) تطور أول مركز لوجستى أخضر فى مصر
وأضافت أن شركة ((إم أو تى)) أسندت إدارة وتشغيل المول التجارى بمحطة ((بشتيل)) إلى إحدى شركات القطاع الخاص. ويقام المول التجارى على مساحة 23 ألف متر مربع ويتكون من 3 أدوار تحتوى على 161 محلًا تجاريًا.
يُذكر أن محطة قطارات الصعيد فى ((بشتيل)) تقع على مساحة 239 ألف متر مربع، ما يعادل 57 فدانًا، وتضم مبانى خدمية عديدة، ويتضمن المبنى الرئيسى، الذى تبلغ مساحته 31 ألف متر مربع 4 طوابق، وسيُستخدم البدروم كجراج بسعة 250 سيارة، بالإضافة إلى جراج آخر تحت المنطقة السكنية التجارية الإدارية يسع 500 سيارة، ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الاستيعابية للركاب فى المحطة 250 ألف راكب يوميًا.
MENAFN13102024000202011048ID1108774784
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.