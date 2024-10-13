((الكهرباء)) تستهدف زيادة عدد المشتركين بنسبة 9.3% العام المالى الجارى - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تستهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة زيادة عدد المشتركين فى الكهرباء بمصر بنسبة 9.3% خلال العام المالى الجارى ليصل عددهم إلى 44.2 مليون مشترك، بحسب ما قاله مصدر بالوزارة لـ((البورصة)).
وأوضح المصدر، أن عدد المشتركين حاليًا يبلغ نحو 40.7 مليون مشترك، ويشكل القطاع المنزلى النسبة الأكبر بنحو 86% من إجمالى المشتركين، يليه المحلات التجارية بنسبة 11%.
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وتتوقع ((الكهرباء)) أن تصل حصيلة تطبيق الغرامة المالية على المتأخرين عن سداد فاتورة الكهرباء– والتى تصل نسبتها 7%- إلى نصف مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى.
وأكد المصدر، أن الغرامة لا تسرى على من يقومون بشحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، حيث يتم سداد قيمة الاستهلاك مقدمًا.
وأضاف أن وزارة الكهرباء بدأت فى تطبيق الغرامة مع فاتورة استهلاك شهر سبتمبر الماضى، وفى حالة استمرار المستهلك فى عدم السداد لمدة 3 أشهر متتالية، يتم إنذاره ثم رفع العداد، مع التزامه بسداد جميع المستحقات والغرامات ورسوم تركيب عداد جديد.
وخلال الفترة الماضية حررت وزارة الكهرباء محاضر بسرقة تيار كهربائى بقيمة 1.2 مليار جنيه من بداية شهر أغسطس وحتى منتصف شهر سبتمبر الماضى.
وكشفت وثيقة اطلعت عليها ((البورصة))، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر تعمل على تطوير مواصفات العدادات مسبقة الدفع لتشمل ميزة الاتصال، وذلك ضمن خطة استبدال العدادات التقليدية.
كما أشارت الوثيقة إلى الانتهاء من تركيب مليون عداد ذكى بحلول شهر يونيو المقبل، وذلك بتمويل من هيئة التعاون الدولى اليابانية ((جايكا)).
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