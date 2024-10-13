((الكهرباء)) تستهدف زيادة عدد المشتركين بنسبة 9.3% العام المالى الجارى - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة زيادة عدد المشتركين فى الكهرباء بمصر بنسبة 9.3% خلال العام المالى الجارى ليصل عددهم إلى 44.2 مليون مشترك، بحسب ما قاله مصدر بالوزارة لـ((البورصة)).

وأوضح المصدر، أن عدد المشتركين حاليًا يبلغ نحو 40.7 مليون مشترك، ويشكل القطاع المنزلى النسبة الأكبر بنحو 86% من إجمالى المشتركين، يليه المحلات التجارية بنسبة 11%.

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وتتوقع ((الكهرباء)) أن تصل حصيلة تطبيق الغرامة المالية على المتأخرين عن سداد فاتورة الكهرباء– والتى تصل نسبتها 7%- إلى نصف مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى.

وأكد المصدر، أن الغرامة لا تسرى على من يقومون بشحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، حيث يتم سداد قيمة الاستهلاك مقدمًا.

وأضاف أن وزارة الكهرباء بدأت فى تطبيق الغرامة مع فاتورة استهلاك شهر سبتمبر الماضى، وفى حالة استمرار المستهلك فى عدم السداد لمدة 3 أشهر متتالية، يتم إنذاره ثم رفع العداد، مع التزامه بسداد جميع المستحقات والغرامات ورسوم تركيب عداد جديد.

وخلال الفترة الماضية حررت وزارة الكهرباء محاضر بسرقة تيار كهربائى بقيمة 1.2 مليار جنيه من بداية شهر أغسطس وحتى منتصف شهر سبتمبر الماضى.

وكشفت وثيقة اطلعت عليها ((البورصة))، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر تعمل على تطوير مواصفات العدادات مسبقة الدفع لتشمل ميزة الاتصال، وذلك ضمن خطة استبدال العدادات التقليدية.

كما أشارت الوثيقة إلى الانتهاء من تركيب مليون عداد ذكى بحلول شهر يونيو المقبل، وذلك بتمويل من هيئة التعاون الدولى اليابانية ((جايكا)).