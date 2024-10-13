الفوز على الأخضر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) }





} ‭ ‬يقينا‭ ‬الامل‭ ‬يُراود‭ ‬الجميع‭ ‬على‭ ‬إمكانية‭ ‬حدوث‭ ‬مفاجآت‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬لها‭ ‬عملية‭ ‬الحسم؛‭ ‬لكن‭ ‬الأمور‭ ‬لا‭ ‬تتوقف‭ ‬على‭ ‬البطاقة‭ ‬الثانية،‭ ‬بل‭ ‬هناك‭ ‬بطاقتان‭ ‬أخريان‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة؛‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬بطاقة‭ ‬ملحق،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬المنافسة‭ ‬مستمرة؛‭ ‬وهو‭ ‬برأيي‭ ‬سبب‭ ‬حالة‭ ‬الفرح‭ (‬الهستيرية‭) ‬للاعبنا‭ ‬بهدف‭ ‬التعادل‭ ‬أمام‭ ‬إندونيسيا؛‭ ‬فمكسب‭ ‬نقطة‭ ‬ولا‭ ‬خسارة‭ ‬ثلاث‭!‬





} ‭ ‬والسواد‭ ‬الأعظم‭ ‬من‭ ‬لاعبينا‭ ‬يعرفون‭ ‬أن‭ ‬لقاءاتنا‭ ‬مع‭ ‬الأخضر‭ ‬السعودي‭ ‬ليست‭ ‬خاضعة‭ ‬لمعاينة‭ ‬معيّنة‭ ‬لأننا‭ ‬طالما‭ ‬كسبناهم‭ ‬على‭ ‬أرضهم،‭ ‬وتخطيناهم‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬مصيرية‭ ‬مماثلة‭ ‬لهذه‭ ‬التصفيات،‭ ‬ولذا‭ ‬توقعُنا‭ ‬الفوز‭ ‬لا‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬فراغ؛‭ ‬لأن‭ ‬لدينا‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬لديهم‭ ‬العزيمة‭ ‬والإصرار‭ ‬ما‭ ‬يجعلهم‭ ‬يلعبون‭ ‬للفوز‭ ‬وليس‭ ‬لأقل‭ ‬من‭ ‬ذلك؛‭ ‬وهم‭ ‬تحت‭ ‬الاختبار‭.‬





} ‭ ‬ومثل‭ ‬ما‭ ‬يقول‭ ‬المثل‭ (‬هذا‭ ‬الميدان‭ ‬يا‭ ‬حميدان‭)‬؛‭ ‬فإن‭ ‬الملعب‭ ‬يحكم‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬أرضيته‭ ‬اللاعبون،‭ ‬وليس‭ ‬التوقعات‭ ‬الورقية؛‭ ‬لأنهم‭ ‬يتساوون‭ ‬في‭ ‬الإمكانات‭ ‬الفنيّة‭ ‬الفردية‭ ‬والجماعية،‭ ‬ولذا‭ ‬فاللعب‭ ‬سيكون‭ ‬متكافئا،‭ ‬والأشطر‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬سيحسمه‭ ‬لصالحه،‭ ‬والنتيجة‭ ‬الايجابية‭ ‬مهمة؛‭ ‬لكن‭ ‬الاهم‭ ‬ألّا‭ ‬نخسر‭ ‬لكي‭ ‬لا‭ ‬نتأخر‭ ‬عن‭ ‬ركب‭ ‬المتنافسين‭ ‬على‭ ‬الترشح‭.‬





} ‭ ‬الضغوطات‭ ‬غدا‭ ‬ستكون‭ ‬مؤثرة‭ ‬كثيرا‭ ‬على‭ ‬الفريق‭ ‬السعودي؛‭ ‬لأن‭ ‬إعلامي‭ ‬مؤثر‭ ‬حتّى‭ ‬على‭ ‬الجهازين‭ ‬الإداري‭ ‬والفني،‭ ‬وليس‭ ‬فقط‭ ‬اللاعبين؛‭ ‬على‭ ‬العكس‭ ‬من‭ ‬الإعلام‭ ‬لدينا‭ ‬الذي‭ ‬يتسم‭ ‬بالرياضة‭ ‬ويُقدّر‭ ‬جهود‭ ‬إداريين‭ ‬وفنيين،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬اي‭ ‬ضغوط‭ ‬إعلامية‭ ‬أقل‭ ‬تأثيرا‭ ‬على‭ ‬الفريق؛‭ ‬بما‭ ‬يُمكنه‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬مباراة‭ ‬جيدة‭ ‬يعكس‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬صلابته‭ ‬الفنيّة‭!‬





} ‭ ‬هناك‭ ‬رؤى‭ ‬فنية‭ ‬من‭ ‬محللين‭ ‬ومراقبين‭ ‬محليين‭ ‬تستحق‭ ‬الاحترام؛‭ ‬لأنهم‭ ‬ينظرون‭ ‬بواقعية‭ ‬للقاء‭ ‬الغد‭ ‬ولا‭ ‬يستبعدون‭ ‬قدرة‭ ‬منتخبنا‭ ‬على‭ ‬الفوز؛‭ ‬لأن‭ ‬لقاءات‭ ‬المنتخبين‭ ‬لها‭ ‬حسابات‭ ‬خاصة؛‭ ‬مثل‭ ‬أي‭ ‬لقاءات‭ ‬خليجية‭ ‬التي‭ ‬تتسم‭ ‬على‭ ‬غير‭ ‬العادة‭ ‬بالحساسية‭ ‬ليثبت‭ ‬كل‭ ‬واحد‭ ‬قدرته‭ ‬وافضليته؛‭ ‬والفارق‭ ‬ان‭ ‬خبرة‭ ‬الأخضر‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬المونديالي‭ ‬تفوق‭ ‬الآخرين‭!‬