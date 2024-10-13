MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬تفضل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بتوجيه‭ ‬الخطاب‭ ‬السامي‭ ‬الذي‭ ‬سيضع‭ ‬محددات‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬وسبل‭ ‬تنفيذها‭ ‬عبر‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية‭ ‬والبناء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تقدم‭ ‬من‭ ‬منجزات‭ ‬ومكتسبات‭ ‬مهمة‭ ‬لتستمر‭ ‬مسيرة‭ ‬الوطن‭ ‬على‭ ‬درب‭ ‬التطور‭ ‬والترقي‭.‬

وأمام‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬تحديات‭ ‬كثيرة‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني‭ ‬أو‭ ‬الإقليمي‭ ‬أو‭ ‬العالمي‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬لهم‭ ‬من‭ ‬الاستعداد‭ ‬لها‭ ‬وهي‭ ‬تضاعف‭ ‬من‭ ‬مسؤولياتهم‭ ‬وتتطلب‭ ‬منهم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجهود،‭ ‬كما‭ ‬أنهم‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬يضعوا‭ ‬في‭ ‬اعتبارهم‭ ‬أيضا‭ ‬توجيهات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬مصلحة‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن‭ ‬هي‭ ‬الأولوية‭ ‬للعمل‭ ‬التشريعي‭ ‬والتنفيذي‭.‬

وهذا‭ ‬يوجب‭ ‬الالتزام‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬الأداء‭ ‬الملتزم‭ ‬والمميز‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬تجارب‭ ‬العالم‭ ‬سواء‭ ‬العربية‭ ‬أو‭ ‬العالمية‭ ‬لتطوير‭ ‬أداء‭ ‬المجلسين‭ ‬مع‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬بينهما‭ ‬وبين‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتعاون‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الخليجي‭ ‬والعالمي‭. ‬