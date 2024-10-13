(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الملك يفتتح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس، وبهذا الافتتاح تواصل مسيرة البحرين البرلمانية خطواتها وجهودها من أجل تحقيق التقدم والنماء والاكتفاء لكل من الوطن والمواطن.
وقد تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتوجيه الخطاب السامي الذي سيضع محددات المرحلة المقبلة وسبل تنفيذها عبر المزيد من التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والبناء على ما تقدم من منجزات ومكتسبات مهمة لتستمر مسيرة الوطن على درب التطور والترقي.
وأمام مجلسي الشورى والنواب تحديات كثيرة سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو العالمي لا بد لهم من الاستعداد لها وهي تضاعف من مسؤولياتهم وتتطلب منهم المزيد من الجهود، كما أنهم لا بد أن يضعوا في اعتبارهم أيضا توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بأن تكون مصلحة الوطن والمواطن هي الأولوية للعمل التشريعي والتنفيذي.
وهذا يوجب الالتزام بالمسؤولية والحرص على الأداء الملتزم والمميز والاستفادة من تجارب العالم سواء العربية أو العالمية لتطوير أداء المجلسين مع الحرص على التعاون بينهما وبين السلطة التنفيذية والتعاون أيضا على المستويين الخليجي والعالمي.
MENAFN13102024000055011008ID1108774678
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.