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حسين العويناتي: كلمة الملك ترسم مستقبلا زاهرا للوطن

10/13/2024 8:05:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قال‭ ‬حسين‭ ‬سلمان‭ ‬العويناتي‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬رئيس‭ ‬مأتم‭ ‬أبي‭ ‬الفضل‭ ‬العباس‭: ‬جاءت‭ ‬كلمة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬بافتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬العادي‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭ ‬لمجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬نبراسا‭ ‬للعمل‭ ‬الوطني،‭ ‬ورسما‭ ‬لمستقبل‭ ‬زاهر‭ ‬للوطن،‭ ‬واستمرارا‭ ‬لنهضة‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬سواعد‭ ‬ابناء‭ ‬الوطن‭ ‬المخلصين،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬الرؤية‭ ‬الملكية‭ ‬ضمن‭ ‬المشروع‭ ‬الاصلاحي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬منذ‭ ‬25‭ ‬عاما،‭ ‬والتي‭ ‬كرست‭ ‬الرؤية‭ ‬الملكية‭ ‬فيها‭ ‬ممارسة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬واختيار‭ ‬الشعب‭ ‬لنوابه‭ ‬ومن‭ ‬يمثله‭ ‬داخل‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬وأنها‭ ‬لحظة‭ ‬فارقة‭ ‬ومتجددة‭ ‬ضمن‭ ‬المشروع‭ ‬الاصلاحي‭ ‬لجلالته‭ ‬التي‭ ‬نؤكد‭ ‬فيها‭ ‬فخرنا‭ ‬واعتزازنا‭ ‬بما‭ ‬حققته‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مؤسساتها‭ ‬الدستورية‭ ‬ضمن‭ ‬دولة‭ ‬المؤسسات‭ ‬والقانون،‭ ‬والتي‭ ‬نالت‭ ‬إعجاب‭ ‬الآخرين‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬ونعاهد‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬كلٌ‭ ‬في‭ ‬موقعه،‭ ‬بترسيخ‭ ‬النهج‭ ‬الملكي‭ ‬وما‭ ‬يدعو‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬وحدة‭ ‬المجتمع‭ ‬وتلاحمه‭ ‬وتكاتفه‭ ‬وسط‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬أحداث‭ ‬وتداعيات،‭ ‬وأن‭ ‬البحرين‭ ‬كانت‭ ‬وأبدا‭ ‬داعية‭ ‬إلى‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بقيادة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬وشعبها‭ ‬الكريم‭.‬

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