حسين العويناتي: كلمة الملك ترسم مستقبلا زاهرا للوطن
التاريخ
10/13/2024 8:05:15 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
قال حسين سلمان العويناتي رجل الأعمال رئيس مأتم أبي الفضل العباس: جاءت كلمة جلالة الملك المعظم بافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب نبراسا للعمل الوطني، ورسما لمستقبل زاهر للوطن، واستمرارا لنهضة تقوم على سواعد ابناء الوطن المخلصين، ومن خلال الرؤية الملكية ضمن المشروع الاصلاحي لجلالة الملك المعظم منذ 25 عاما، والتي كرست الرؤية الملكية فيها ممارسة الديمقراطية واختيار الشعب لنوابه ومن يمثله داخل مجلس النواب، وأنها لحظة فارقة ومتجددة ضمن المشروع الاصلاحي لجلالته التي نؤكد فيها فخرنا واعتزازنا بما حققته المملكة في بناء مؤسساتها الدستورية ضمن دولة المؤسسات والقانون، والتي نالت إعجاب الآخرين في دول العالم، ونعاهد جلالة الملك المعظم، كلٌ في موقعه، بترسيخ النهج الملكي وما يدعو إليه من وحدة المجتمع وتلاحمه وتكاتفه وسط ما تشهده المنطقة من أحداث وتداعيات، وأن البحرين كانت وأبدا داعية إلى السلام في المنطقة بقيادة جلالة الملك المعظم وشعبها الكريم.
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