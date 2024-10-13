رئيس نادي المحرق: إشادة الملك بالإنجازات الرياضية تبعث على الفخر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعرب الشيخ أحمد بن علي بن عبدالله آل خليفة رئيس مجلس إدارة نادي المحرق، باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وكافة منتسبي النادي وجماهيره العريضة، عن خالص الفخر والاعتزاز بالمضامين والرؤى الحكيمة التي اشتمل عليها الخطاب الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، خلال افتتاح أعمال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، منوها إلى أن هذه الرؤى والتطلعات الملكية عبرت عن الروح الوطنية والنسيج المجتمعي البحريني وأرست قواعد ثابتة في مسيرة العمل الوطني، معبرا عن كامل التقدير لإشادة جلالته بجهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في صياغة رؤية البحرين الاقتصادية 2050.
وأكد رئيس نادي المحرق أن إشادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم بالإنجازات الرياضية الأخيرة، المتمثلة في حصول مملكة البحرين على عدد غير مسبوق من الميداليات الأولمبية، أمر يبعث على الفخر.
وقال إن التاريخ الوطني سيسجل بأحرف من نور معالم العهد الزاهر ومسيرة العطاء الممتدة لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم في كافة نواحي النهضة العصرية التي يقودها جلالته بعزة وشموخ لصالح الوطن وأبنائه، لتبقى البحرين وطن المحبة وأرض السلام ومهد التسامح والتعايش، منوها إلى أنه بفضل الرؤية الملكية السامية شهدت الرياضة البحرينية الكثير من الإنجازات والمحطات المضيئة، واعتلت الفرق الرياضية الوطنية منصات التتويج في كافة المحافل والمسابقات والبطولات العالمية، وهو أمر نفخر به جميعا.
وثمّن رئيس نادي المحرق عاليا الدعم الذي تلقاه الأندية والرياضة البحرينية عموما في كافة البطولات، من بينها نادي المحرق شيخ الأندية الخليجية ومعين المنتخبات الوطنية، حيث ينعكس هذا الدعم وذلك الاهتمام على الارتقاء بمستوى الفرق الرياضية وتحقيق مكانة متقدمة في المحافل الرياضية المحلية والاقليمية، مؤكدا أن الإنجازات التي تحققها الفرق الرياضية البحرينية أصبحت علامة واضحة في منظومة الأداء الوطني ومعالم النهضة الحضارية لمملكة البحرين.
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