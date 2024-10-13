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رئيس نادي المحرق: إشادة الملك بالإنجازات الرياضية تبعث على الفخر

10/13/2024 8:05:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعرب‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬المحرق،‭ ‬باسمه‭ ‬ونيابة‭ ‬عن‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬وكافة‭ ‬منتسبي‭ ‬النادي‭ ‬وجماهيره‭ ‬العريضة،‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بالمضامين‭ ‬والرؤى‭ ‬الحكيمة‭ ‬التي‭ ‬اشتمل‭ ‬عليها‭ ‬الخطاب‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬خلال‭ ‬افتتاح‭ ‬أعمال‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭ ‬لمجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب،‭ ‬منوها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الرؤى‭ ‬والتطلعات‭ ‬الملكية‭ ‬عبرت‭ ‬عن‭ ‬الروح‭ ‬الوطنية‭ ‬والنسيج‭ ‬المجتمعي‭ ‬البحريني‭ ‬وأرست‭ ‬قواعد‭ ‬ثابتة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬العمل‭ ‬الوطني،‭ ‬معبرا‭ ‬عن‭ ‬كامل‭ ‬التقدير‭ ‬لإشادة‭ ‬جلالته‭ ‬بجهود‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬في‭ ‬صياغة‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2050‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬أن‭ ‬إشادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬بالإنجازات‭ ‬الرياضية‭ ‬الأخيرة،‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬حصول‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬من‭ ‬الميداليات‭ ‬الأولمبية،‭ ‬أمر‭ ‬يبعث‭ ‬على‭ ‬الفخر‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬التاريخ‭ ‬الوطني‭ ‬سيسجل‭ ‬بأحرف‭ ‬من‭ ‬نور‭ ‬معالم‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬ومسيرة‭ ‬العطاء‭ ‬الممتدة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬نواحي‭ ‬النهضة‭ ‬العصرية‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬جلالته‭ ‬بعزة‭ ‬وشموخ‭ ‬لصالح‭ ‬الوطن‭ ‬وأبنائه،‭ ‬لتبقى‭ ‬البحرين‭ ‬وطن‭ ‬المحبة‭ ‬وأرض‭ ‬السلام‭ ‬ومهد‭ ‬التسامح‭ ‬والتعايش،‭ ‬منوها‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬بفضل‭ ‬الرؤية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬شهدت‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬والمحطات‭ ‬المضيئة،‭ ‬واعتلت‭ ‬الفرق‭ ‬الرياضية‭ ‬الوطنية‭ ‬منصات‭ ‬التتويج‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المحافل‭ ‬والمسابقات‭ ‬والبطولات‭ ‬العالمية،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬نفخر‭ ‬به‭ ‬جميعا‭.‬

وثمّن‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬عاليا‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬تلقاه‭ ‬الأندية‭ ‬والرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬عموما‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬البطولات،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬شيخ‭ ‬الأندية‭ ‬الخليجية‭ ‬ومعين‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية،‭ ‬حيث‭ ‬ينعكس‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬وذلك‭ ‬الاهتمام‭ ‬على‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬الفرق‭ ‬الرياضية‭ ‬وتحقيق‭ ‬مكانة‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الرياضية‭ ‬المحلية‭ ‬والاقليمية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬تحققها‭ ‬الفرق‭ ‬الرياضية‭ ‬البحرينية‭ ‬أصبحت‭ ‬علامة‭ ‬واضحة‭ ‬في‭ ‬منظومة‭ ‬الأداء‭ ‬الوطني‭ ‬ومعالم‭ ‬النهضة‭ ‬الحضارية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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