رئيس نادي المحرق: إشادة الملك بالإنجازات الرياضية تبعث على الفخر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬أن‭ ‬إشادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬بالإنجازات‭ ‬الرياضية‭ ‬الأخيرة،‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬حصول‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬من‭ ‬الميداليات‭ ‬الأولمبية،‭ ‬أمر‭ ‬يبعث‭ ‬على‭ ‬الفخر‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬التاريخ‭ ‬الوطني‭ ‬سيسجل‭ ‬بأحرف‭ ‬من‭ ‬نور‭ ‬معالم‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬ومسيرة‭ ‬العطاء‭ ‬الممتدة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬نواحي‭ ‬النهضة‭ ‬العصرية‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬جلالته‭ ‬بعزة‭ ‬وشموخ‭ ‬لصالح‭ ‬الوطن‭ ‬وأبنائه،‭ ‬لتبقى‭ ‬البحرين‭ ‬وطن‭ ‬المحبة‭ ‬وأرض‭ ‬السلام‭ ‬ومهد‭ ‬التسامح‭ ‬والتعايش،‭ ‬منوها‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬بفضل‭ ‬الرؤية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬شهدت‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬والمحطات‭ ‬المضيئة،‭ ‬واعتلت‭ ‬الفرق‭ ‬الرياضية‭ ‬الوطنية‭ ‬منصات‭ ‬التتويج‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المحافل‭ ‬والمسابقات‭ ‬والبطولات‭ ‬العالمية،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬نفخر‭ ‬به‭ ‬جميعا‭.‬

وثمّن‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬عاليا‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬تلقاه‭ ‬الأندية‭ ‬والرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬عموما‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬البطولات،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬شيخ‭ ‬الأندية‭ ‬الخليجية‭ ‬ومعين‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية،‭ ‬حيث‭ ‬ينعكس‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬وذلك‭ ‬الاهتمام‭ ‬على‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬الفرق‭ ‬الرياضية‭ ‬وتحقيق‭ ‬مكانة‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الرياضية‭ ‬المحلية‭ ‬والاقليمية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬تحققها‭ ‬الفرق‭ ‬الرياضية‭ ‬البحرينية‭ ‬أصبحت‭ ‬علامة‭ ‬واضحة‭ ‬في‭ ‬منظومة‭ ‬الأداء‭ ‬الوطني‭ ‬ومعالم‭ ‬النهضة‭ ‬الحضارية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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