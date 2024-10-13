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وزير الخارجية: الخطاب الملكي السامي رؤية مستنيرة لاستدامة الديمقراطية والتنمية

10/13/2024 8:05:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشاد‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بالخطاب‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المُعظم،‭ ‬لدى‭ ‬رعاية‭ ‬جلالته‭ ‬افتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭ ‬لمجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب،‭ ‬وما‭ ‬تضمنه‭ ‬من‭ ‬توجيهات‭ ‬سديدة‭ ‬ورؤية‭ ‬مستنيرة‭ ‬لاستدامة‭ ‬مسيرة‭ ‬المنجزات‭ ‬الديمقراطية‭ ‬والتنموية‭ ‬والحضارية،‭ ‬وثوابت‭ ‬دبلوماسية‭ ‬لإحلال‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬الإقليمي‭ ‬والعالمي‭.‬

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬أن‭ ‬خطاب‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حدد‭ ‬أولويات‭ ‬العمل‭ ‬البرلماني‭ ‬المسؤول‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التعاون‭ ‬البنَّاء‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية،‭ ‬بدعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وبالتوافق‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تسريع‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬بنسختها‭ ‬القادمة‭ ‬2050‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الكلمة‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬بمثابة‭ ‬منهاج‭ ‬عمل‭ ‬متكامل‭ ‬لمواصلة‭ ‬مسيرة‭ ‬الإنجازات‭ ‬الديمقراطية‭ ‬والبرلمانية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬دولة‭ ‬المؤسسات‭ ‬والقانون،‭ ‬وتأدية‭ ‬البرلمان‭ ‬واجباته‭ ‬التشريعية‭ ‬والرقابية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أمن‭ ‬الوطن‭ ‬واستقراره‭ ‬وازدهاره،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الحقوق‭ ‬والحريات،‭ ‬والتنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬والمستدامة،‭ ‬وتعميق‭ ‬التمسك‭ ‬بالهوية‭ ‬البحرينية‭ ‬الأصيلة،‭ ‬والقيم‭ ‬الإسلامية،‭ ‬والانفتاح‭ ‬الحضاري،‭ ‬والاستثمار‭ ‬الأمثل‭ ‬للموارد‭ ‬الطبيعية،‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬مواكبة‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬توظيف‭ ‬تقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خير‭ ‬المجتمع‭ ‬والأجيال‭ ‬المقبلة‭.‬

وأعرب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بالنهج‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬الحكيم‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬الذي‭ ‬عزز‭ ‬ثوابت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬دعمها‭ ‬للقضايا‭ ‬العربية‭ ‬العادلة‭ ‬ونصرة‭ ‬الأشقاء‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬ورسالتها‭ ‬الداعمة‭ ‬للسلام‭ ‬الإقليمي‭ ‬والعالمي‭ ‬وخير‭ ‬الإنسانية،‭ ‬مثمنًا‭ ‬دعوة‭ ‬جلالته‭ ‬مجددًا‭ ‬إلى‭ ‬الوقف‭ ‬الفوري‭ ‬للحرب‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬لبنان‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وتغليب‭ ‬الحلول‭ ‬السلمية‭ ‬لتسوية‭ ‬النزاعات،‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والشامل‭ ‬وفق‭ ‬حل‭ ‬الدولتين،‭ ‬والحيلولة‭ ‬دون‭ ‬انجرار‭ ‬المنطقة‭ ‬إلى‭ ‬حرب‭ ‬شاملة،‭ ‬وتأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬الاستجابة‭ ‬للمبادرة‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬التي‭ ‬أقرتها‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬بشأن‭ ‬عقد‭ ‬مؤتمر‭ ‬أو‭ ‬اجتماع‭ ‬دولي‭ ‬موسع‭ ‬وعاجل‭ ‬لتحقيق‭ ‬السلام‭ ‬المنشود‭.‬

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬وتوجهات‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬ماضية‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭ ‬التنموية‭ ‬والحقوقية‭ ‬والحضارية‭ ‬الشاملة،‭ ‬استنادًا‭ ‬إلى‭ ‬تاريخ‭ ‬حضاري‭ ‬عريق،‭ ‬ووعي‭ ‬أبنائها‭ ‬وتمسكهم‭ ‬بقيم‭ ‬الألفة‭ ‬والوحدة‭ ‬والتلاحم‭ ‬الوطني،‭ ‬ويقظة‭ ‬قواتها‭ ‬الدفاعية‭ ‬والأمنية‭ ‬الباسلة،‭ ‬والشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬الفاعلة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وطن‭ ‬آمن‭ ‬ومتقدم‭ ‬ومزدهر‭. ‬

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