((النواب)) يعقد جلسته الإجرائية.. ومقاعده تكتمل بأداء قراطة لليمين الدستوري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
عقد مجلس النواب أمس جلسته الأولى الإجرائية في دور الانعقاد السنوي العادي الثالث في الفصل التشريعي السادس برئاسة أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، حيث شهدت الجلسة أداء اليمين الدستوري للنائب عبدالواحـد عبد العزيز قراطـــة عضو مجلس النواب وذلك بعد انتخابه نائبًا عن الدائرة الأولى بالمحرق في الانتخابات التكميلية التي جرت خلال شهر سبتمبر الماضي.
وأكد أحمد المسلم رئيس مجلس النواب خلال كلمته أن مضامين الخطاب الملكي السامي، تمثل خارطة طريق، نسترشد بها في العمل البرلماني، التشريعي والرقابي والدبلوماسي، ونضعها في قمة أولويات العمل النيابي، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الهوية الوطنية، والحفاظ على التماسك المجتمعي.
مشيرًا إلى أن الدبلوماسية البرلمانية، ستواصل دورها الفاعل، في دعم وتعزيز العلاقات والتعاون مع مجالس وبرلمانات الدول الشقيقة والصديقة، وتنسيق المواقف الإقليمية والدولية في المشاركات الخارجية، وتأكيد موقف مملكة البحرين الثابت في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة، ودعم دعوة مملكة البحرين لاستضافة قمة للسلام في الشرق الأوسط، والتي تم إقرارها في القمة العربية «قمة البحرين».
كما أكد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب حرص الحكومة على مواصلة التنسيق والشراكة، إيماناً منها بأن تكاتف الجميع يصب في تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة، الأمر الذي يحتم تكثيف الجهود لتعزيز مكانة مملكة البحرين في كل المحافل، وعلى كل المستويات، ومن منطلق المسؤولية.
وأوضح وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عزمهم على مواصلة العمل الدؤوب للبناء على المنجزات الوطنية المشرفة، والحفاظ على المكتسبات الرائدة، والتي تعكس مدى ما يتمتع به الوطن من أمن واستقرار وتنمية.
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