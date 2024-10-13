((النواب)) يعقد جلسته الإجرائية.. ومقاعده تكتمل بأداء قراطة لليمين الدستوري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

عقد‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أمس‭ ‬جلسته‭ ‬الأولى‭ ‬الإجرائية‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬السنوي‭ ‬العادي‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭ ‬برئاسة‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬الجلسة‭ ‬أداء‭ ‬اليمين‭ ‬الدستوري‭ ‬للنائب‭ ‬عبدالواحـد‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬قراطـــة‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬انتخابه‭ ‬نائبًا‭ ‬عن‭ ‬الدائرة‭ ‬الأولى‭ ‬بالمحرق‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬التكميلية‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭.‬

وأكد‭ ‬أحمد‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬خلال‭ ‬كلمته‭ ‬أن‭ ‬مضامين‭ ‬الخطاب‭ ‬الملكي‭ ‬السامي،‭ ‬تمثل‭ ‬خارطة‭ ‬طريق،‭ ‬نسترشد‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬البرلماني،‭ ‬التشريعي‭ ‬والرقابي‭ ‬والدبلوماسي،‭ ‬ونضعها‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬أولويات‭ ‬العمل‭ ‬النيابي،‭ ‬خاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتعزيز‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬التماسك‭ ‬المجتمعي‭.‬

مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البرلمانية،‭ ‬ستواصل‭ ‬دورها‭ ‬الفاعل،‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬مجالس‭ ‬وبرلمانات‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة،‭ ‬وتنسيق‭ ‬المواقف‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬في‭ ‬المشاركات‭ ‬الخارجية،‭ ‬وتأكيد‭ ‬موقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الثابت‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وحقوق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق،‭ ‬وإقامة‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة،‭ ‬ودعم‭ ‬دعوة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لاستضافة‭ ‬قمة‭ ‬للسلام‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬إقرارها‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬‮«‬قمة‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬غانم‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬حرص‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬التنسيق‭ ‬والشراكة،‭ ‬إيماناً‭ ‬منها‭ ‬بأن‭ ‬تكاتف‭ ‬الجميع‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الوطنية‭ ‬المنشودة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يحتم‭ ‬تكثيف‭ ‬الجهود‭ ‬لتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المحافل،‭ ‬وعلى‭ ‬كل‭ ‬المستويات،‭ ‬ومن‭ ‬منطلق‭ ‬المسؤولية‭.‬

وأوضح‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬عزمهم‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬الدؤوب‭ ‬للبناء‭ ‬على‭ ‬المنجزات‭ ‬الوطنية‭ ‬المشرفة،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬المكتسبات‭ ‬الرائدة،‭ ‬والتي‭ ‬تعكس‭ ‬مدى‭ ‬ما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬الوطن‭ ‬من‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬وتنمية‭.‬

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