نائب وزير الداخلية يترأس وفد البحرين في اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة، رؤساء أجهزة حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على هامش مشاركتهم في الاجتماع العاشر للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد.
ورحب الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني برؤساء الأجهزة المشاركين في الاجتماع، معربا عن تمنياته لهم التوفيق والنجاح في اجتماعهم.
وقد ترأس الفريق عادل بن خليفة الفاضل نائب وزير الداخلية وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع، بحضور رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس والأمين العام المساعد للمجلس.
وفي مستهل كلمته، نقل نائب وزير الداخلية للمشاركين في الاجتماع، تحيات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وتمنياته للاجتماع التوفيق والسداد، مثمنا الدور التنسيقي والتنظيمي للأمانة العامة لمجلس التعاون لتحقيق أهداف العمل الخليجي المشترك، كما أعرب عن شكره وتقديره لحمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر الشقيقة على حفاوة الاستقبال والتنظيم لهذا الاجتماع.
وأشاد نائب وزير الداخلية بما يوليه أعضاء اللجنة الوزارية من حرص واهتمام ومتابعة مستمرة يكفل تحقيق الأهداف السامية التي يتطلع إليها أصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة دول المجلس، مؤكداً أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون والتكامل والاستفادة من الخبرات والتجارب لتحقيق أهداف العمل الخليجي المشترك.
وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالتعاون المشترك في مجالات حماية النزاهة ومكافحة الفساد، كما تمت مناقشة موضوع انضمام مجلس التعاون بصفة منظمة اقليمية إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى اعتماد وإقرار عدد من الأدلة الاسترشادية، واعتماد نتائج مسابقة دول المجلس الأولى للبحوث والدراسات في مجالات حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
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