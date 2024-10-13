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نائب وزير الداخلية يترأس وفد البحرين في اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون

10/13/2024 8:05:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بدولة‭ ‬قطر‭ ‬الشقيقة،‭ ‬رؤساء‭ ‬أجهزة‭ ‬حماية‭ ‬النزاهة‭ ‬ومكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مشاركتهم‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬العاشر‭ ‬للجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬المعنية‭ ‬بمكافحة‭ ‬الفساد‭.‬

ورحب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬برؤساء‭ ‬الأجهزة‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الاجتماع،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬تمنياته‭ ‬لهم‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬اجتماعهم‭.‬

وقد‭ ‬ترأس‭ ‬الفريق‭ ‬عادل‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬الفاضل‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬الاجتماع،‭ ‬بحضور‭ ‬رؤساء‭ ‬الأجهزة‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬حماية‭ ‬النزاهة‭ ‬ومكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬بدول‭ ‬المجلس‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬للمجلس‭.‬

وفي‭ ‬مستهل‭ ‬كلمته،‭ ‬نقل‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬للمشاركين‭ ‬في‭ ‬الاجتماع،‭ ‬تحيات‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬وتمنياته‭ ‬للاجتماع‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد،‭ ‬مثمنا‭ ‬الدور‭ ‬التنسيقي‭ ‬والتنظيمي‭ ‬للأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬العمل‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك،‭ ‬كما‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لحمد‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬المسند‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الرقابة‭ ‬الإدارية‭ ‬والشفافية‭ ‬بدولة‭ ‬قطر‭ ‬الشقيقة‭ ‬على‭ ‬حفاوة‭ ‬الاستقبال‭ ‬والتنظيم‭ ‬لهذا‭ ‬الاجتماع‭.‬

وأشاد‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬بما‭ ‬يوليه‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬واهتمام‭ ‬ومتابعة‭ ‬مستمرة‭ ‬يكفل‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬السامية‭ ‬التي‭ ‬يتطلع‭ ‬إليها‭ ‬أصحاب‭ ‬الجلالة‭ ‬والسمو‭ ‬والفخامة‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬المجلس،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتكامل‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬والتجارب‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬العمل‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬بحث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بالتعاون‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬حماية‭ ‬النزاهة‭ ‬ومكافحة‭ ‬الفساد،‭ ‬كما‭ ‬تمت‭ ‬مناقشة‭ ‬موضوع‭ ‬انضمام‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬بصفة‭ ‬منظمة‭ ‬اقليمية‭ ‬إلى‭ ‬اتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬اعتماد‭ ‬وإقرار‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأدلة‭ ‬الاسترشادية،‭ ‬واعتماد‭ ‬نتائج‭ ‬مسابقة‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬الأولى‭ ‬للبحوث‭ ‬والدراسات‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬حماية‭ ‬النزاهة‭ ‬ومكافحة‭ ‬الفساد‭.‬

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