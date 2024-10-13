الملك وولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان برقيتي شكر من الدوق الأكبر لدوقية لكسمبورغ الكبرى

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقية شكر جوابية من صاحب السمو الملكي الدوق الأكبر هنري، الدوق الأكبر لدوقية لكسمبورغ الكبرى، وذلك ردًا على برقية التهنئة التي بعث بها جلالته لسموه بمناسبة اليوم الوطني لدوقية لكسمبورغ الكبرى.
كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية شكر جوابية من صاحب السمو الملكي الدوق الأكبر هنري، الدوق الأكبر لدوقية لكسمبورغ الكبرى، وذلك ردًا على برقية التهنئة التي بعث بها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لصاحب السمو الملكي الدوق الأكبر لدوقية لكسمبورغ الكبرى بمناسبة اليوم الوطني لدوقية لكسمبورغ الكبرى.
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