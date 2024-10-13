الملك وولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان برقيتي شكر من الدوق الأكبر لدوقية لكسمبورغ الكبرى

كما‭ ‬تلقى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬برقية‭ ‬شكر‭ ‬جوابية‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الدوق‭ ‬الأكبر‭ ‬هنري،‭ ‬الدوق‭ ‬الأكبر‭ ‬لدوقية‭ ‬لكسمبورغ‭ ‬الكبرى،‭ ‬وذلك‭ ‬ردًا‭ ‬على‭ ‬برقية‭ ‬التهنئة‭ ‬التي‭ ‬بعث‭ ‬بها‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الدوق‭ ‬الأكبر‭ ‬لدوقية‭ ‬لكسمبورغ‭ ‬الكبرى‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني‭ ‬لدوقية‭ ‬لكسمبورغ‭ ‬الكبرى‭.‬

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.