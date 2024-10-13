وزير الداخلية: الخطاب الملكي خارطة طريق لمسارات العمل الوطني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، برقية تهنئة من الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، رفع فيها إلى مقام جلالته السامي أصدق عبارات التهاني والشكر والامتنان بمناسبة تفضل جلالته بافتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب.
وثمّن وزير الداخلية عاليًا حرص جلالة الملك المعظم الدائم على تشريف جلالته افتتاح أدوار الانعقاد، مؤكدًا أن ما تفضل به جلالته من خطاب ملكي سامي وفق رؤى جلالته الحكيمة والمستنيرة يمثل لنا خارطة طريق لمسارات العمل الوطني، ونبراسًا لقيم الديمقراطية الرائدة من خلال التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وعاهد جلالته بالعمل على حفظ مكتسبات مشروع جلالته الإصلاحي، لتبقى البحرين وطن التميز، والرخاء، والأمن، والأمان، والاستقرار، بقيادة جلالته الحكيمة.
كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة من الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب.
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