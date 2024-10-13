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وزير الداخلية: الخطاب الملكي خارطة طريق لمسارات العمل الوطني

10/13/2024 8:05:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬رفع‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬جلالته‭ ‬السامي‭ ‬أصدق‭ ‬عبارات‭ ‬التهاني‭ ‬والشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬بمناسبة‭ ‬تفضل‭ ‬جلالته‭ ‬بافتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭ ‬لمجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭.‬

وثمّن‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬عاليًا‭ ‬حرص‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬تشريف‭ ‬جلالته‭ ‬افتتاح‭ ‬أدوار‭ ‬الانعقاد،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تفضل‭ ‬به‭ ‬جلالته‭ ‬من‭ ‬خطاب‭ ‬ملكي‭ ‬سامي‭ ‬وفق‭ ‬رؤى‭ ‬جلالته‭ ‬الحكيمة‭ ‬والمستنيرة‭ ‬يمثل‭ ‬لنا‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬لمسارات‭ ‬العمل‭ ‬الوطني،‭ ‬ونبراسًا‭ ‬لقيم‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الرائدة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية‭.‬

وعاهد‭ ‬جلالته‭ ‬بالعمل‭ ‬على‭ ‬حفظ‭ ‬مكتسبات‭ ‬مشروع‭ ‬جلالته‭ ‬الإصلاحي،‭ ‬لتبقى‭ ‬البحرين‭ ‬وطن‭ ‬التميز،‭ ‬والرخاء،‭ ‬والأمن،‭ ‬والأمان،‭ ‬والاستقرار،‭ ‬بقيادة‭ ‬جلالته‭ ‬الحكيمة‭.‬

كما‭ ‬تلقى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬بمناسبة‭ ‬افتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭ ‬لمجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭.‬

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