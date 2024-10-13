ناصر بن حمد: العلاقات بين البحرين والولايات المتحدة ماضية نحو مزيد من التطور والازدهار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬أكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬الراسخة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الصديقة‭ ‬ماضية‭ ‬نحو‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التطور‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬العلاقة‭ ‬التاريخية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬سيث‭ ‬مولتون،‭ ‬عضو‭ ‬الكونغرس‭ ‬الأمريكي،‭ ‬ممثل‭ ‬ولاية‭ ‬ماساتشوستس‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬متمنيا‭ ‬لسموه‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬جرى‭ ‬استعراض‭ ‬القضايا‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك،‭ ‬ومناقشة‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬على‭ ‬الساحتين‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬

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