ناصر بن حمد: العلاقات بين البحرين والولايات المتحدة ماضية نحو مزيد من التطور والازدهار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، سيث مولتون عضو الكونغرس الأمريكي، ممثل ولاية ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة.
وخلال اللقاء، أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، أن العلاقات الراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ماضية نحو المزيد من التطور والازدهار في ظل العلاقة التاريخية الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين.
من جانبه، أعرب سيث مولتون، عضو الكونغرس الأمريكي، ممثل ولاية ماساتشوستس عن شكره وتقديره لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، متمنيا لسموه دوام التوفيق والنجاح.
وخلال اللقاء، جرى استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
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