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ناصر بن حمد: العلاقات بين البحرين والولايات المتحدة ماضية نحو مزيد من التطور والازدهار

10/13/2024 8:05:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬سمو‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬قائد‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي،‭ ‬سيث‭ ‬مولتون‭ ‬عضو‭ ‬الكونغرس‭ ‬الأمريكي،‭ ‬ممثل‭ ‬ولاية‭ ‬ماساتشوستس‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الصديقة‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬أكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬الراسخة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الصديقة‭ ‬ماضية‭ ‬نحو‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التطور‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬العلاقة‭ ‬التاريخية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬سيث‭ ‬مولتون،‭ ‬عضو‭ ‬الكونغرس‭ ‬الأمريكي،‭ ‬ممثل‭ ‬ولاية‭ ‬ماساتشوستس‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬متمنيا‭ ‬لسموه‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬جرى‭ ‬استعراض‭ ‬القضايا‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك،‭ ‬ومناقشة‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬على‭ ‬الساحتين‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬

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