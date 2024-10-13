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القائد العام وعضو بالكونجرس الأمريكي يستعرضان علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين

10/13/2024 8:05:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬سيث‭ ‬مولتون‭ ‬عضو‭ ‬الكونغرس‭ ‬الأمريكي‭ ‬ممثل‭ ‬ولاية‭ ‬ماساتشوستس‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الصديقة،‭ ‬بحضور‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الدفاع،‭ ‬وذلك‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬رحب‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بعضو‭ ‬الكونغرس‭ ‬الأمريكي،‭ ‬ممثل‭ ‬ولاية‭ ‬ماساتشوستس‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الصديقة‭.‬

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬ضباط‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬حضر‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬الأمريكي‭ ‬ستيفن‭ ‬بوندي‭ ‬سفير‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الصديقة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والعقيد‭ ‬كريستوفر‭ ‬فلويد‭ ‬الملحق‭ ‬العسكري‭ ‬بسفارة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الصديقة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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