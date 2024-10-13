القائد العام وعضو بالكونجرس الأمريكي يستعرضان علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، سيث مولتون عضو الكونغرس الأمريكي ممثل ولاية ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، بحضور الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، وذلك صباح أمس.
وخلال اللقاء رحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بعضو الكونغرس الأمريكي، ممثل ولاية ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية، كما تم استعراض علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة.
حضر اللقاء عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين، كما حضر من الجانب الأمريكي ستيفن بوندي سفير الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لدى مملكة البحرين، والعقيد كريستوفر فلويد الملحق العسكري بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لدى مملكة البحرين.
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