وزير الخارجية يستعرض تجهيزات استضافة حوار المنامة

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬التجهيزات‭ ‬والاستعدادات‭ ‬الجارية‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬والمعهد‭ ‬الدولي‭ ‬للدراسات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لاستضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لمؤتمر‭ ‬الأمن‭ ‬الإقليمي‭ ‬‮«‬حوار‭ ‬المنامة‮»‬‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬العشرين‭ ‬والمقرر‭ ‬عقده‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬وبحث‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬والدفع‭ ‬به‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬أكثر‭ ‬شمولاً‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬الأهداف‭ ‬والتطلعات‭ ‬المنشودة‭.‬

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