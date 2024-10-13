وزير الخارجية يستعرض تجهيزات استضافة حوار المنامة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، في مقر الوزارة أمس، الفريق طيار مارتن سامبسون المدير التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في الشرق الأوسط.
وخلال اللقاء، تم استعراض التجهيزات والاستعدادات الجارية بين وزارة الخارجية والمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية لاستضافة مملكة البحرين لمؤتمر الأمن الإقليمي «حوار المنامة» في دورته العشرين والمقرر عقده في شهر ديسمبر المقبل، وبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك والدفع به إلى مستويات أكثر شمولاً بما يلبي الأهداف والتطلعات المنشودة.
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