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مضامين الخطاب السامي للملك خارطة طريق العمل التشريعي

10/13/2024 8:04:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) النواب: ضرورة تكاتف الجهود من أجل بناء دولة حديثة تلبي تطلعات المواطنين

أكد‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أن‭ ‬الكلمة‭ ‬السامية‭ ‬التي‭ ‬ألقاها‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬خلال‭ ‬افتتاحه‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس،‭ ‬تعدّ‭ ‬وثيقة‭ ‬وطنية‭ ‬شاملة‭ ‬ومتكاملة،‭ ‬ترسم‭ ‬ملامح‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتؤكد‭ ‬الرؤية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬البعيدة‭ ‬المدى‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬جلالته،‭ ‬لضمان‭ ‬استدامة‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬مؤكدين‭ ‬ان‭ ‬كلمة‭ ‬جلالته‭ ‬شكلت‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬واضحة‭ ‬للعمل‭ ‬التشريعي‭.‬


أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬

وأشاد‭ ‬النائب‭ ‬عبدالنبي‭ ‬سلمان‭ ‬أحمد‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بالمضامين‭ ‬الرفيعة‭ ‬للخطاب‭ ‬الملكي‭ ‬السامي،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬توجيهات‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬جاءت‭ ‬لتؤكد‭ ‬مواصلة‭ ‬المشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬لجلالته‭ ‬ودعم‭ ‬عمل‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬وتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬الوطنية،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬التقدير‭ ‬والعرفان‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لدعمه‭ ‬المستمر،‭ ‬وتوجيهاته‭ ‬المتواصلة،‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬والحكومة‭ ‬الموقرة،‭ ‬والعمل‭ ‬معا‭ ‬لتحقيق‭ ‬التطلعات‭ ‬والرؤى‭ ‬الملكية‭ ‬السامية،‭ ‬لخدمة‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬كلمة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬حملت‭ ‬توجيهات‭ ‬وطنية‭ ‬مهمة‭ ‬تشكل‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬للعمل‭ ‬البرلماني،‭ ‬وتؤكد‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬السلطات‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وتعزيز‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬سيعمل‭ ‬على‭ ‬تحويل‭ ‬هذه‭ ‬الرؤية‭ ‬الى‭ ‬تشريعات‭ ‬تعزز‭ ‬رفاهية‭ ‬المواطنين‭ ‬وتدعم‭ ‬مسيرة‭ ‬الإصلاح‭ ‬المستمرة‭.‬

فيما‭ ‬أكد‭ ‬النائب‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالواحد‭ ‬قراطة،‭ ‬النائب‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تضمنه‭ ‬خطاب‭ ‬جلالته‭ ‬المعظم‭ ‬من‭ ‬رؤى‭ ‬ترسم‭ ‬ملامح‭ ‬وأولويات‭ ‬مسيرة‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة،‭ ‬بالشكل‭ ‬الذي‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬المسيرة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬والتجربة‭ ‬البرلمانية‭ ‬التي‭ ‬أرساها‭ ‬ورسخ‭ ‬قواعدها‭ ‬المشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬لجلالته‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2002م،‭ ‬منوهاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬خطاب‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬يمثل‭ ‬دافعا‭ ‬مهما‭ ‬لمواصلة‭ ‬العطاء‭ ‬والإنجاز،‭ ‬ومحفزا‭ ‬لشحذ‭ ‬الهمم‭ ‬والطاقات،‭ ‬وتضافر‭ ‬الجهود‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬مستقبل‭ ‬أجمل‭ ‬للبحرين‭ ‬وشعبها‭.‬

وأكد‭ ‬النائب‭ ‬الثاني‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬دائماً‭ ‬وأبداً‭ ‬يتخذ‭ ‬مما‭ ‬يتضمنه‭ ‬الخطاب‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬من‭ ‬مضامين‭ ‬سياسية‭ ‬واقتصادية‭ ‬واجتماعية،‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬أساسية‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬مسار‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الجديد،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬سوف‭ ‬يستخدم‭ ‬كافة‭ ‬أدواته‭ ‬الدستورية‭ ‬والقانونية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يرتقي‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ويحفظ‭ ‬لها‭ ‬أمنها‭ ‬واستقرارها‭ ‬ويعزز‭ ‬من‭ ‬مكانتها‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬والبشرية،‭ ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يلبي‭ ‬تطلعات‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬أوجه‭ ‬الحياة‭ ‬ويحقق‭ ‬مصالح‭ ‬المملكة‭ ‬العليا‭ ‬ويرتقي‭ ‬بمستوى‭ ‬معيشة‭ ‬مواطنيها‭.‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬المهندس‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬السيسي‭ ‬البوعينين،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الخطاب‭ ‬السامي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬حمل‭ ‬دلالات‭ ‬عميقة،‭ ‬وتوجيهات‭ ‬رفيعة،‭ ‬ورسائل‭ ‬حيوية،‭ ‬ومنهجية‭ ‬متطورة‭ ‬تواكب‭ ‬التطلعات‭ ‬والمستجدات،‭ ‬والرؤى‭ ‬المستقبلية،‭ ‬لمسيرة‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة،‭ ‬والذي‭ ‬يرتكز‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬مواصلة‭ ‬التعاون‭ ‬الفاعل‭ ‬بين‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬والسلطة‭ ‬التنفيذية،‭ ‬للمضي‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬والمبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬الموجهة‭ ‬لصالح‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الخطاب‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬أبرز‭ ‬النجاحات‭ ‬والإنجازات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المسارات،‭ ‬والإشادة‭ ‬بجهود‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وصياغة‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2050،‭ ‬والإشادة‭ ‬بالمساعي‭ ‬المخلصة‭ ‬لرفع‭ ‬مستويات‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬والثروات‭ ‬الطبيعية،‭ ‬وتوظيف‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة،‭ ‬والبرامج‭ ‬المتخصصة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭.‬

برنامج‭ ‬عمل‭ ‬نحو‭ ‬الازدهار

ووصف‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬سلمان‭ ‬الأحمد‭ ‬الكلمة‭ ‬السامية‭ ‬بالوثيقة‭ ‬الوطنية‭ ‬الشاملة‭ ‬المتكاملة،‭ ‬التي‭ ‬ترسم‭ ‬ملامح‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتؤكد‭ ‬الرؤية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بعيدة‭ ‬المدى‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬جلالته،‭ ‬لضمان‭ ‬استدامة‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

وأكد‭ ‬الأحمد‭ ‬أن‭ ‬توجيه‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬لوضع‭ ‬خطة‭ ‬البحرين‭ ‬2050‭ ‬يمثل‭ ‬خطوة‭ ‬تاريخية‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬قطاعات‭ ‬الدولة،‭ ‬موضحًا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخطة‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬وتنويع‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬وترسيخ‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كدولة‭ ‬رائدة‭ ‬على‭ ‬الساحتين‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬

وأشاد‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬بحرص‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬على‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬هي‭ ‬العمود‭ ‬الفقري‭ ‬للوحدة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والتماسك‭ ‬الوطني،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التحديات‭ ‬والانفتاح‭ ‬مع‭ ‬العالم‭ ‬اليوم،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬المحافظة‭ ‬عليها‭ ‬واجبًا‭ ‬وطنيًا‭ ‬يتطلب‭ ‬تضافر‭ ‬جهود‭ ‬جميع‭ ‬المؤسسات‭ ‬والأفراد‭.‬

وفي‭ ‬الشأن‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي،‭ ‬أشاد‭ ‬الأحمد‭ ‬بموقف‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬الواضح‭ ‬بشأن‭ ‬ضرورة‭ ‬وقف‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وتحقيق‭ ‬حلّ‭ ‬الدولتين،‭ ‬معتبرًا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الدعوة‭ ‬الحكيمة‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬توقيت‭ ‬حاسم،‭ ‬وتؤكد‭ ‬دور‭ ‬البحرين‭ ‬الريادي‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬السلام‭ ‬والاستقرار‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭. ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬النائب‭ ‬ممدوح‭ ‬الصالح‭ ‬إن‭ ‬الخطاب‭ ‬السامي‭ ‬يحمل‭ ‬رؤية‭ ‬متفائلة‭ ‬وطموحة‭ ‬تعكس‭ ‬حرص‭ ‬جلالته‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬مسيرة‭ ‬التقدم‭ ‬والتنمية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الخطاب‭ ‬يحمل‭ ‬في‭ ‬طياته‭ ‬دعوة‭ ‬راسخة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬ورفع‭ ‬وتيرة‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة،‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬فهمًا‭ ‬عميقًا‭ ‬لأهمية‭ ‬التلاحم‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الراهنة‭.‬

وأضاف‭ ‬الصالح‭ ‬أن‭ ‬الخطاب‭ ‬السامي‭ ‬جاء‭ ‬منسجما‭ ‬مع‭ ‬مشروع‭ ‬عظيم‭ ‬لبناء‭ ‬وتطوير‭ ‬الدولة‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بدأه‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬منذ‭ ‬توليه‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭ ‬وأسماه‭ ‬المشروع‭ ‬الإصلاحي،‭ ‬ورأينا‭ ‬بذرة‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬آنذاك،‭ ‬وها‭ ‬نحن‭ ‬نجني‭ ‬ثماره‭ ‬الآن‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬جلالته‭.‬

وأشار‭ ‬الصالح‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الخطاب‭ ‬السامي‭ ‬وجّه‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني‭ ‬إلى‭ ‬التماسك‭ ‬والتوحد‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬هذه‭ ‬الظروف‭ ‬الإقليمية‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬تعصف‭ ‬بالمنطقة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬جلالته‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ملتزمة‭ ‬بنصرة‭ ‬القضايا‭ ‬العربية‭ ‬وتدعو‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬وقف‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وتجنب‭ ‬الحرب‭ ‬الشاملة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

خارطة‭ ‬طريق

وأكد‭ ‬النائب‭ ‬عبدالحكيم‭ ‬الشنو‭ ‬أن‭ ‬توجيهات‭ ‬جلالته‭ ‬بشأن‭ ‬استكمال‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030،‭ ‬والتي‭ ‬برزت‭ ‬نتائجها‭ ‬الإيجابية‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬تعكس‭ ‬حكمة‭ ‬القيادة‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬مسار‭ ‬النمو‭ ‬المستدام،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬وضع‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬توجيهات‭ ‬واضحة‭ ‬بشأن‭ ‬إعداد‭ ‬دراسة‭ ‬متكاملة‭ ‬لقياس‭ ‬مدى‭ ‬جاهزية‭ ‬تأصيل‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية،‭ ‬وهي‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬ترسيخ‭ ‬القيم‭ ‬البحرينية‭ ‬الأصيلة‭ ‬وتعزيز‭ ‬الولاء‭ ‬والانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬لدى‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭.‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬النائب‭ ‬الشنو‭ ‬بما‭ ‬تطرق‭ ‬إليه‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬من‭ ‬ارتياح‭ ‬تجاه‭ ‬جهود‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وهو‭ ‬موضوع‭ ‬يحظى‭ ‬بأهمية‭ ‬قصوى‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التحديات‭ ‬العالمية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التوجهات‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الاكتفاء‭ ‬الذاتي‭ ‬وتحقيق‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي‭.‬

وأكد‭ ‬النائب‭ ‬حسن‭ ‬إبراهيم‭ ‬حسن‭ ‬أن‭ ‬الكلمة‭ ‬الملكية‭ ‬حملت‭ ‬في‭ ‬طياتها‭ ‬رؤى‭ ‬عميقة‭ ‬وتوجيهات‭ ‬سديدة‭ ‬تعزز‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬التي‭ ‬تعيشها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتدعم‭ ‬التطور‭ ‬السياسي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬والالتزام‭ ‬بتعزيز‭ ‬سيادة‭ ‬القانون‭ ‬وترسيخ‭ ‬دولة‭ ‬المؤسسات،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الاستقرار‭ ‬والازدهار‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬تمثل‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬واضحة‭ ‬للعمل‭ ‬التشريعي‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة،‭ ‬وتعزز‭ ‬دور‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التشريعات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬التنمية،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الكلمة‭ ‬الملكية‭ ‬ستكون‭ ‬حافزًا‭ ‬للنواب‭ ‬لبذل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬والعمل‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬رسمها‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬لمستقبل‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين،‭ ‬وأن‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬سيواصل‭ ‬العمل‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬الرؤية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭.‬

رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬2050

وأشار‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬يوسف‭ ‬المعرفي‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تضمنته‭ ‬الكلمة‭ ‬من‭ ‬اشادة‭ ‬بالتعاون‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية،‭ ‬والذي‭ ‬يعدّ‭ ‬أساسًا‭ ‬للعمل‭ ‬الايجابي‭ ‬المثمر،‭ ‬مع‭ ‬جعل‭ ‬مصلحة‭ ‬المواطن‭ ‬هي‭ ‬المنطلق‭ ‬الأساسي‭ ‬لهذا‭ ‬التعاون،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬ضرورة‭ ‬تظافر‭ ‬الجهود‭ ‬لتحقيق‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬2050‭ ‬بقيادة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬وسمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭. ‬كما‭ ‬أشاد‭ ‬بما‭ ‬تضمنته‭ ‬الكلمة‭ ‬من‭ ‬توجيه‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬النسيج‭ ‬الوطني‭ ‬الواحد‭ ‬وتقديم‭ ‬مصلحة‭ ‬الوطن،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬تداعيات‭ ‬وأزمات،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يتطلب‭ ‬منا‭ ‬مزيدًا‭ ‬من‭ ‬التلاحم‭ ‬وقدرًا‭ ‬عاليًا‭ ‬من‭ ‬المسؤولية‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬كلمات‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬هي‭ ‬بمثابة‭ ‬توجيه‭ ‬أبوي‭ ‬لكل‭ ‬مكونات‭ ‬المجتمع،‭ ‬وترسم‭ ‬بوضوح‭ ‬معالم‭ ‬العمل‭ ‬لأعضاء‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬خلال‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الحالي،‭ ‬وتضعنا‭ ‬أمام‭ ‬تحدٍّ‭ ‬كبير‭ ‬لتحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬حياة‭ ‬كريمة‭ ‬للمواطن‭ ‬وممارسة‭ ‬دور‭ ‬البرلمان‭ ‬الرقابي‭ ‬والتشريعي‭ ‬بكفاءة‭ ‬وقوة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬د‭. ‬علي‭ ‬بن‭ ‬ماجد‭ ‬النعيمي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أن‭ ‬الدعم‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬للسلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬أضفى‭ ‬طابعًا‭ ‬من‭ ‬التفاؤل‭ ‬والإيجابية،‭ ‬ورسم‭ ‬أمام‭ ‬المجلس‭ ‬مسارًا‭ ‬واضحًا‭ ‬لتحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬وطنٍ‭ ‬يعم‭ ‬خيره‭ ‬على‭ ‬الجميع،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬كلمات‭ ‬خطاب‭ ‬جلالته‭ ‬جاءت‭ ‬لتسجل‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬الوطني،‭ ‬حيث‭ ‬تضمن‭ ‬خطاب‭ ‬جلالته‭ ‬محاور‭ ‬غاية‭ ‬في‭ ‬الأهمية،‭ ‬مبينًا‭ ‬أنه‭ ‬خطاب‭ ‬مضيء‭ ‬على‭ ‬نهج‭ ‬السنوات‭ ‬المضيئة‭ ‬يرتكز‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬تطلعات‭ ‬مشعّة‭ ‬بالخير‭ ‬نحو‭ ‬مستقبل‭ ‬مشرق‭.‬

كما‭ ‬تقدم‭ ‬النعيمي‭ ‬بخالص‭ ‬شكره‭ ‬العميق‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬المستمر‭ ‬وتوجيهاته‭ ‬السديدة‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬وتدفع‭ ‬لتحقيق‭ ‬الرؤى‭ ‬الملكية‭ ‬السامي،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬النعيمي‭ ‬أن‭ ‬توجيهات‭ ‬سموه‭ ‬تمثل‭ ‬دفعة‭ ‬قوية‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬والتحديث‭ ‬والتطوير‭ ‬المستمر‭ ‬الذي‭ ‬ينشده‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.. ‬مؤكدًا‭ ‬النعيمي‭ ‬أهمية‭ ‬الالتزام‭ ‬برؤى‭ ‬مضامين‭ ‬جلالته،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬تأكيد‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ -‬أيده‭ ‬الله‭- ‬ضرورة‭ ‬تطوير‭ ‬المسيرة‭ ‬التشريعية‭ ‬وفق‭ ‬آفاق‭ ‬مفتوحة‭ ‬تعكس‭ ‬رؤية‭ ‬شاملة‭ ‬لاستدامة‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬دور‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬التشريعات‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬الوحدة‭ ‬والعدالة،‭ ‬مما‭ ‬يضمن‭ ‬استدامة‭ ‬التنمية‭ ‬للأجيال‭ ‬القادمة‭.‬

فيما‭ ‬أكدت‭ ‬النائب‭ ‬جليلة‭ ‬السيد‭ ‬أن‭ ‬الخطاب‭ ‬يحمل‭ ‬رسائل‭ ‬ملهمة‭ ‬تعكس‭ ‬التزام‭ ‬جلالته‭ ‬بدفع‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مضمون‭ ‬الخطاب‭ ‬يبرز‭ ‬أهمية‭ ‬التلاحم‭ ‬الوطني‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الراهنة‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬الكلمات‭ ‬الملكية‭ ‬جاءت‭ ‬متماشية‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬جلالته‭ ‬للمستقبل،‭ ‬حيث‭ ‬يؤكد‭ ‬الخطاب‭ ‬ضرورة‭ ‬تكاتف‭ ‬الجهود‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬بناء‭ ‬دولة‭ ‬حديثة‭ ‬تلبي‭ ‬تطلعات‭ ‬المواطنين،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬المشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬الذي‭ ‬أطلقه‭ ‬جلالته‭ ‬منذ‭ ‬توليه‭ ‬الحكم‭.‬

ولفتت‭ ‬جليلة‭ ‬السيد‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الخطاب‭ ‬السامي‭ ‬دعا‭ ‬إلى‭ ‬الابتكار‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬القطاعات،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬الجهود‭ ‬لتحقيق‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬المستقبلية،‭ ‬مؤكدة‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬السياق‭ ‬أن‭ ‬دعوة‭ ‬جلالته‭ ‬إلى‭ ‬وحدة‭ ‬الصف‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الأوضاع‭ ‬الإقليمية‭ ‬الراهنة‭ ‬تمثل‭ ‬توجيهًا‭ ‬مهمًا‭ ‬لجميع‭ ‬المواطنين‭.‬

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