إسرائيل توسع نطاق توغلها في شمال غزة وتصعد القصف والمجازر بحق المدنيين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

قطاع‭ ‬غزة‭ - ‬الوكالات‭: ‬وسعت‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬نطاق‭ ‬توغلها‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ووصلت‭ ‬الدبابات‭ ‬إلى‭ ‬الأطراف‭ ‬الشمالية‭ ‬لمدينة‭ ‬غزة‭ ‬حيث‭ ‬قال‭ ‬سكان‭ ‬إنها‭ ‬دكّت‭ ‬بعض‭ ‬المناطق‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬الشيخ‭ ‬رضوان،‭ ‬ما‭ ‬أجبر‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأسرى‭ ‬على‭ ‬الفرار‭. ‬

وقالت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬استمرار‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الإجرامي‭ ‬على‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وإطباق‭ ‬الحصار‭ ‬عليه‭ ‬وفصله‭ ‬بالنار‭ ‬عن‭ ‬مدينة‭ ‬غزة،‭ ‬وتصعيد‭ ‬القصف‭ ‬والمجازر‭ ‬بحق‭ ‬المدنيين‭ ‬العزل،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تفاقم‭ ‬الحالة‭ ‬الإنسانية‭ ‬ومنع‭ ‬إدخال‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬والإغاثية‭ ‬وسعي‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬لإخلاء‭ ‬المستشفيات‭ ‬وإخراجها‭ ‬من‭ ‬الخدمة،‭ ‬هو‭ ‬عملية‭ ‬إبادة‭ ‬موصوفة‭ ‬ومكتملة‭ ‬الأركان‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬سكان‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬عزلت‭ ‬فعليا‭ ‬مدن‭ ‬بيت‭ ‬حانون‭ ‬وجباليا‭ ‬وبيت‭ ‬لاهيا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬عن‭ ‬مدينة‭ ‬غزة،‭ ‬ومنعت‭ ‬التنقل‭ ‬بين‭ ‬المنطقتين‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تصريح‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬للأسر‭ ‬الراغبة‭ ‬في‭ ‬مغادرة‭ ‬المدن‭ ‬الثلاث‭ ‬انصياعا‭ ‬لأوامر‭ ‬الإخلاء‭. ‬

وبعد‭ ‬تسعة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الواسع‭ ‬على‭ ‬شمال‭ ‬غزة،‭ ‬قال‭ ‬مكتب‭ ‬الإعلام‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إن‭ ‬الضربات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬قتلت‭ ‬حوالي‭ ‬300‭ ‬فلسطيني‭ ‬هناك‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لمنازل‭ ‬المدنيين‭ ‬وأماكن‭ ‬النازحين‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬إجبار‭ ‬السكان‭ ‬على‭ ‬مغادرة‭ ‬غزة‭ ‬نهائيا‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إنه‭ ‬تأكد‭ ‬استشهاد‭ ‬العشرات‭ ‬في‭ ‬الهجمات‭ ‬على‭ ‬المناطق‭ ‬الشمالية‭ ‬ويخشى‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬عشرات‭ ‬آخرين‭ ‬لقوا‭ ‬حتفهم‭ ‬على‭ ‬الطرق‭ ‬وتحت‭ ‬أنقاض‭ ‬منازلهم‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تتمكن‭ ‬الفرق‭ ‬الطبية‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إليهم‭. ‬

وأفادت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬بأن‭ ‬42227‭ ‬شخصا‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬العدوان‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬القطاع‭. ‬

وتشمل‭ ‬الحصيلة‭ ‬52‭ ‬شخصا‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الـ‭ ‬24‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وفق‭ ‬الوزارة‭ ‬التي‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬إصابة‭ ‬98464‭ ‬شخصا‭ ‬بجروح‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭.

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وكتب‭ ‬كثيرون‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬جباليا‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬لن‭ ‬نرحل،‭ ‬نموت،‭ ‬ولن‭ ‬نرحل‮»‬‭. ‬

وتعرض‭ ‬الجزء‭ ‬الشمالي‭ ‬من‭ ‬غزة،‭ ‬الذي‭ ‬يسكنه‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬سكان‭ ‬القطاع‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬2‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬نسمة،‭ ‬لقصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬عنيف‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬القطاع‭. ‬

وقال‭ ‬سكان‭ ‬إن‭ ‬قذائف‭ ‬دبابات‭ ‬سقطت‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬شوارع‭ ‬حي‭ ‬الشيخ‭ ‬رضوان‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬حيث‭ ‬وصلت‭ ‬دبابات‭ ‬إلى‭ ‬أطراف‭ ‬المنطقة‭ ‬لينتشر‭ ‬الذعر‭ ‬بين‭ ‬السكان‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭. ‬

وبعد‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬العدوان‭ ‬عاد‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬إلى‭ ‬المناطق‭ ‬الشمالية‭ ‬المدمرة‭. ‬

ومنذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أسبوع‭ ‬أعادت‭ ‬إسرائيل‭ ‬قواتها‭ ‬إلى‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬قائلة‭ ‬إن‭ ‬ذلك‭ ‬يهدف‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬مقاتلين‭ ‬يعيدون‭ ‬تنظيم‭ ‬صفوفهم‭ ‬لشن‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الهجمات‭. ‬وتنفي‭ ‬حركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الفلسطينية‭ (‬حماس‭) ‬أن‭ ‬مقاتليها‭ ‬يندسون‭ ‬بين‭ ‬المدنيين‭. ‬

ويأتي‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬هجوم‭ ‬جوي‭ ‬إسرائيلي‭ ‬ضخم‭ ‬وحملة‭ ‬برية‭ ‬على‭ ‬جبهة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬ضد‭ ‬جماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬إيران‭. ‬

وقال‭ ‬ناصر‭ ‬أحد‭ ‬سكان‭ ‬بيت‭ ‬لاهيا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬‮«‬في‭ ‬الوقت‭ ‬اللي‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬موجه‭ ‬أنظاره‭ ‬على‭ ‬لبنان‭ ‬واحتمال‭ ‬إنه‭ ‬إسرائيل‭ ‬تضرب‭ ‬إيران،‭ ‬إسرائيل‭ ‬عمالة‭ ‬تبيد‭ ‬جباليا‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬الاحتلال‭ ‬بيفجر‭ ‬بيوت‭ ‬ومربعات‭ ‬سكنية‭ ‬والناس‭ ‬مش‭ ‬ملاقية‭ ‬شي‭ ‬تأكله،‭ ‬محاصرين‭ ‬جوات‭ ‬بيوتهم‭ ‬خايفين‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬لحظة‭ ‬القذائف‭ ‬تنزل‭ ‬عليهم‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬الجناحان‭ ‬المسلحان‭ ‬لحماس‭ ‬والجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬وفصائل‭ ‬أخرى‭ ‬إن‭ ‬مقاتليهم‭ ‬هاجموا‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬جباليا‭ ‬ومناطق‭ ‬مجاورة‭ ‬بصواريخ‭ ‬مضادة‭ ‬للدبابات‭ ‬وقذائف‭ ‬المورتر‭. ‬