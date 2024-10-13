وزير الخارجية الإيراني: ((لا خطوط حمراء في الدفاع عن شعبنا ومصالحنا))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بغداد‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬عباس‭ ‬عراقجي‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬لا‭ ‬خطوط‭ ‬حمرا‮»‬‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬شعبها‭ ‬ومصالحها،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬توعدت‭ ‬إسرائيل‭ ‬بالرد‭ ‬على‭ ‬هجومها‭ ‬الصاروخي‭ ‬الأخير‭.

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وقال‭ ‬عبر‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬عند‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬العراقية‭: ‬‮«‬بينما‭ ‬بذلنا‭ ‬جهودا‭ ‬هائلة‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭ ‬لاحتواء‭ ‬حرب‭ ‬شاملة‭ ‬في‭ ‬منطقتنا،‭ ‬أقول‭ ‬بوضوح‭ ‬إنّه‭ ‬ليس‭ ‬لدينا‭ ‬خطوط‭ ‬حمراء‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬شعبنا‭ ‬ومصالحنا‮»‬‭.

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وأطلقت‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬نحو‭ ‬مئتي‭ ‬صاروخ‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬اغتيال‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬إسماعيل‭ ‬هنية‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬والذي‭ ‬نسب‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل،‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬حسن‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬ومعه‭ ‬أحد‭ ‬قادة‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬ضاحية‭ ‬بيروت‭ ‬الجنوبية‭. ‬

وتعهد‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يوآف‭ ‬جالانت‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬‮«‬قاتلا‭ ‬ودقيقا‭ ‬ومفاجئا‮»‬،‭ ‬وقالت‭ ‬طهران‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬مستعدة‭ ‬له‮»‬‭.

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وتندرج‭ ‬محادثات‭ ‬عراقجي‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬‮«‬المشاورات‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الإسلامية‭ ‬بشأن‭ ‬الأوضاع‭ ‬الحرجة‮»‬‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وفي‭ ‬لبنان‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬هجمات‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬للنظام‭ ‬الإسرائيلي‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬إسماعيل‭ ‬بقائي‭ ‬في‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭.

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وقال‭ ‬علي‭ ‬الموسوي‭ ‬المستشار‭ ‬السياسي‭ ‬لرئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إنّ‭ ‬زيارة‭ ‬عراقجي‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الجهد‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬‮«‬لإسكات‭ ‬السلاح‭ ‬والعنف‭... ‬وإرساء‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭.

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وقال‭ ‬عراقجي‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬العراقي‭ ‬فؤاد‭ ‬حسين‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬مستعدون‭ ‬بالكامل‭ ‬لحالة‭ ‬الحرب‭. ‬نحن‭ ‬لا‭ ‬نخشى‭ ‬الحرب،‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬نريدها،‭ ‬نريد‭ ‬السلام‭ ‬وسنعمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬سلام‭ ‬عادل‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ولبنان‮»‬‭.

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وأكّد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬العراقي،‭ ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬رفض‭ ‬بغداد‭ ‬أي‭ ‬‮«‬استمرار‭ ‬للحرب‭ ‬وتوسيعها‭ ‬باتجاه‮»‬‭ ‬إيران‭ ‬وأي‭ ‬‮«‬استغلال‭ ‬للأجواء‭ ‬العراقية‭ ‬كممرّ‮»‬‭. ‬

وبعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬عشر‭ ‬شهرا‭ ‬من‭ ‬العدوان‭ ‬الغاشم‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬كثف‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬هجماته‭ ‬ضد‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬ثم‭ ‬بدأ‭ ‬عمليات‭ ‬برية‭ ‬ضد‭ ‬مقاتليه‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭. ‬

وبعد‭ ‬بغداد،‭ ‬يتوجه‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬إلى‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان،‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الإيرانية‭ ‬إسنا‭. ‬وزار‭ ‬عراقجي‭ ‬قطر‭ ‬الخميس‭ ‬والسعودية‭ ‬الأربعاء،‭ ‬بعد‭ ‬لبنان‭ ‬وسوريا‭.‬