شكوى قانونية ضد ازدحام جدول المباريات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ ‬ – ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬تعتزم‭ ‬إدارات‭ ‬بطولات‭ ‬الدوري‭ ‬والاتحادات‭ ‬التقدم‭ ‬بشكوى‭ ‬قانونية‭ ‬إلى‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية،‭ ‬غدا‭ ‬الإثنين،‭ ‬متهمة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭) ‬بإساءة‭ ‬استغلال‭ ‬موقعه‭ ‬المهيمن‭ ‬على‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬جدول‭ ‬المباريات‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬أيه‭ ‬ميديا‭) ‬أن‭ ‬المجموعة‭ ‬والتي‭ ‬تضم‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أعضائها،‭ ‬قالت‭ ‬إن‭ (‬فيفا‭) ‬لم‭ ‬يقم‭ ‬بالتشاور‭ ‬بشأن‭ ‬روزنامة‭ ‬المباريات‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬الكشف‭ ‬عنها‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وأن‭ ‬ذلك‭ ‬هو‭ ‬سبب‭ ‬حالة‭ ‬الازدحام‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬جدول‭ ‬المباريات‭.‬

وكان‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬بمشاركة‭ ‬32‭ ‬فريقا‭ ‬كل‭ ‬أربعة‭ ‬أعوام‭ ‬نقطة‭ ‬تحول‭ ‬في‭ ‬ذلك،‭ ‬لكن‭ ‬المشكلة‭ ‬الكبرى،‭ ‬حسب‭ ‬الروابط،‭ ‬هو‭ ‬أن‭ (‬فيفا‭) ‬فضل‭ ‬مصالحه‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬أضرت‭ ‬بالمصالح‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لبطولات‭ ‬الدوري‭ ‬ولرفاهية‭ ‬اللاعبين‭.‬

وأكد‭ (‬فيفا‭) ‬أن‭ ‬الروزنامة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬الكشف‭ ‬عنها‭ ‬في‭ ‬كونجرس‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬رواندا،‭ ‬كان‭ ‬نتيجة‭ ‬لمشاورات‭ ‬عديدة‭ ‬ومكثفة،‭ ‬محتفظا‭ ‬بحقه‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬البطولات‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬مثل‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬بشرط‭ ‬أن‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬إطار‭ ‬الروزنامة‭ ‬المتفق‭ ‬عليه‭.‬

كما‭ ‬وجه‭ (‬فيفا‭) ‬اتهاما‭ ‬لروابط‭ ‬الدوريات‭ ‬بالنفاق،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنها‭ ‬تفضل‭ ‬القيام‭ ‬بجولات‭ ‬ودية‭ ‬وصيفية‭ ‬مثل‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭.‬

وتعد‭ ‬رابطة‭ (‬فيفبرو‭ ‬أوروبا‭) ‬الذراع‭ ‬القاري‭ ‬للرابطة‭ ‬العالمية‭ ‬للاعبي‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬المحترفين‭ (‬فيفبرو‭) ‬جزء‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬التحرك‭.‬

وتحدث‭ ‬عدة‭ ‬لاعبين‭ ‬عن‭ ‬الأمر‭ ‬مطالبين‭ ‬بإجراء‭ ‬بعض‭ ‬التعديلات‭ ‬على‭ ‬الروزنامة،‭ ‬ومنهم‭ ‬الإسباني‭ ‬رودري،‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬مانشسترسيتي،‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬اللاعبين‭ ‬كانوا‭ ‬قريبين‭ ‬من‭ ‬القيام‭ ‬بإضراب‭ ‬بسبب‭ ‬ذلك،‭ ‬قبل‭ ‬فترة‭ ‬قصيرة‭ ‬من‭ ‬تعرضه‭ ‬لإصابة‭ ‬قوية‭ ‬أنهت‭ ‬موسمه‭.‬



