شكوى قانونية ضد ازدحام جدول المباريات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
لندن – (د ب أ): تعتزم إدارات بطولات الدوري والاتحادات التقدم بشكوى قانونية إلى المفوضية الأوروبية، غدا الإثنين، متهمة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإساءة استغلال موقعه المهيمن على اللعبة في وضع جدول المباريات.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن المجموعة والتي تضم رابطة الدوري الإنجليزي من بين أعضائها، قالت إن (فيفا) لم يقم بالتشاور بشأن روزنامة المباريات الجديدة التي تم الكشف عنها في مارس من العام الماضي، وأن ذلك هو سبب حالة الازدحام الكبرى في جدول المباريات.
وكان الكشف عن بطولة كأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقا كل أربعة أعوام نقطة تحول في ذلك، لكن المشكلة الكبرى، حسب الروابط، هو أن (فيفا) فضل مصالحه الاقتصادية التي أضرت بالمصالح الاقتصادية لبطولات الدوري ولرفاهية اللاعبين.
وأكد (فيفا) أن الروزنامة التي تم الكشف عنها في كونجرس 2023 في رواندا، كان نتيجة لمشاورات عديدة ومكثفة، محتفظا بحقه في تشكيل البطولات التي ينظمها مثل كأس العالم للأندية بشرط أن تتناسب مع إطار الروزنامة المتفق عليه.
كما وجه (فيفا) اتهاما لروابط الدوريات بالنفاق، مؤكدا أنها تفضل القيام بجولات ودية وصيفية مثل تلك التي تقوم بها رابطة الدوري الإنجليزي.
وتعد رابطة (فيفبرو أوروبا) الذراع القاري للرابطة العالمية للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو) جزء من ذلك التحرك.
وتحدث عدة لاعبين عن الأمر مطالبين بإجراء بعض التعديلات على الروزنامة، ومنهم الإسباني رودري، لاعب وسط مانشسترسيتي، الذي قال إن اللاعبين كانوا قريبين من القيام بإضراب بسبب ذلك، قبل فترة قصيرة من تعرضه لإصابة قوية أنهت موسمه.
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