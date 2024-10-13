ديشان: مبابي حر في أيام الإجازة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بروكسل‭ (‬بلجيكا‭) ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬دافع‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬الفرنسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ديدييه‭ ‬ديشان‭ ‬عن‭ ‬القائد‭ ‬ونجم‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬بعد‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬قضائه‭ ‬سهرة‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬‮«‬الديوك‮»‬‭ ‬يخوضون‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية،‭ ‬مذكرا‭ ‬خلال‭ ‬حديثه‭ ‬لبرنامج‭ ‬‮«‬تيليفوت‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬حصل‭ ‬اللاعبون‭ ‬على‭ ‬أيام‭ ‬عطلة،‭ ‬فلهم‭ ‬الحرية‭ ‬في‭ ‬فعل‭ ‬ما‭ ‬يشاءون‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬ديشان‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أتابع‭ ‬أخبار‭ ‬اللاعبين‭ ‬غير‭ ‬الموجودين‭. ‬كيليان‭ ‬يتبع‭ ‬البرنامج‭ ‬الذي‭ ‬قرره‭ ‬ناديه‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬كيليان‭ ‬أرسل‭ ‬لي‭ ‬رسالة‭ ‬قبل‭ ‬المباراة‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬لاعبا‭ ‬المنتخب‭ ‬الفرنسي‭ ‬ويسلي‭ ‬فوفانا‭ ‬وماتيو‭ ‬غندوزي‭ ‬دافعا‭ ‬عن‭ ‬مبابي‭ ‬السبت‭ ‬مذكرين‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬يفعل‭ ‬ما‭ ‬يريد‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬فراغه‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬مدافع‭ ‬تشلسي‭ ‬الانجليزي‭ ‬فوفانا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الجميع‭ ‬يفعلون‭ ‬ما‭ ‬يريدون‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬فراغهم‮»‬‭ ‬تعليقا‭ ‬على‭ ‬أمسية‭ ‬أمضاها‭ ‬النجم‭ ‬مبابي‭ ‬في‭ ‬ستوكهولم‭ ‬وكشفت‭ ‬عنها‭ ‬الصحافة‭ ‬السويدية‭ ‬مساء‭ ‬فوز‭ ‬فرنسا‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ (‬4-1‭) ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬ردّ‭ ‬لاعب‭ ‬لاتسيو‭ ‬الايطالي‭ ‬غندوزي‭ ‬على‭ ‬الصحافيين‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬‮«‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نتوقف‭ ‬عن‭ ‬الحديث‭ ‬عنه‭ ‬كثيرا،‭ ‬أنتم‭ ‬تعيشون‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬أيضا،‭ ‬من‭ ‬الحديث‭ ‬عنه‭ ‬كل‭ ‬يوم‮»‬‭.‬