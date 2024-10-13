Monday, 14 October 2024 02:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ديشان: مبابي حر في أيام الإجازة

10/13/2024 7:11:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بروكسل‭ (‬بلجيكا‭) ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬دافع‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬الفرنسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ديدييه‭ ‬ديشان‭ ‬عن‭ ‬القائد‭ ‬ونجم‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬بعد‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬قضائه‭ ‬سهرة‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬‮«‬الديوك‮»‬‭ ‬يخوضون‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية،‭ ‬مذكرا‭ ‬خلال‭ ‬حديثه‭ ‬لبرنامج‭ ‬‮«‬تيليفوت‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬حصل‭ ‬اللاعبون‭ ‬على‭ ‬أيام‭ ‬عطلة،‭ ‬فلهم‭ ‬الحرية‭ ‬في‭ ‬فعل‭ ‬ما‭ ‬يشاءون‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬ديشان‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أتابع‭ ‬أخبار‭ ‬اللاعبين‭ ‬غير‭ ‬الموجودين‭. ‬كيليان‭ ‬يتبع‭ ‬البرنامج‭ ‬الذي‭ ‬قرره‭ ‬ناديه‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬كيليان‭ ‬أرسل‭ ‬لي‭ ‬رسالة‭ ‬قبل‭ ‬المباراة‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬لاعبا‭ ‬المنتخب‭ ‬الفرنسي‭ ‬ويسلي‭ ‬فوفانا‭ ‬وماتيو‭ ‬غندوزي‭ ‬دافعا‭ ‬عن‭ ‬مبابي‭ ‬السبت‭ ‬مذكرين‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬يفعل‭ ‬ما‭ ‬يريد‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬فراغه‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬مدافع‭ ‬تشلسي‭ ‬الانجليزي‭ ‬فوفانا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الجميع‭ ‬يفعلون‭ ‬ما‭ ‬يريدون‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬فراغهم‮»‬‭ ‬تعليقا‭ ‬على‭ ‬أمسية‭ ‬أمضاها‭ ‬النجم‭ ‬مبابي‭ ‬في‭ ‬ستوكهولم‭ ‬وكشفت‭ ‬عنها‭ ‬الصحافة‭ ‬السويدية‭ ‬مساء‭ ‬فوز‭ ‬فرنسا‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ (‬4-1‭) ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬ردّ‭ ‬لاعب‭ ‬لاتسيو‭ ‬الايطالي‭ ‬غندوزي‭ ‬على‭ ‬الصحافيين‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬‮«‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نتوقف‭ ‬عن‭ ‬الحديث‭ ‬عنه‭ ‬كثيرا،‭ ‬أنتم‭ ‬تعيشون‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬أيضا،‭ ‬من‭ ‬الحديث‭ ‬عنه‭ ‬كل‭ ‬يوم‮»‬‭.‬

MENAFN13102024000055011008ID1108774609

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث