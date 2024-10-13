ديشان: مبابي حر في أيام الإجازة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
بروكسل (بلجيكا) – (أ ف ب): دافع مدرب المنتخب الفرنسي لكرة القدم ديدييه ديشان عن القائد ونجم ريال مدريد الإسباني كيليان مبابي بعد الكشف عن قضائه سهرة بينما كان «الديوك» يخوضون مباراة في مسابقة دوري الأمم الأوروبية، مذكرا خلال حديثه لبرنامج «تيليفوت» أمس الأحد بأنه «إذا حصل اللاعبون على أيام عطلة، فلهم الحرية في فعل ما يشاءون».
وأوضح ديشان «لا أتابع أخبار اللاعبين غير الموجودين. كيليان يتبع البرنامج الذي قرره ناديه ريال مدريد».
وأضاف «كيليان أرسل لي رسالة قبل المباراة».
وكان لاعبا المنتخب الفرنسي ويسلي فوفانا وماتيو غندوزي دافعا عن مبابي السبت مذكرين بأنه «يفعل ما يريد في وقت فراغه».
وشدد مدافع تشلسي الانجليزي فوفانا على أن «الجميع يفعلون ما يريدون في أوقات فراغهم» تعليقا على أمسية أمضاها النجم مبابي في ستوكهولم وكشفت عنها الصحافة السويدية مساء فوز فرنسا على إسرائيل (4-1) في الجولة الثالثة من المسابقة القارية.
من جهته، ردّ لاعب لاتسيو الايطالي غندوزي على الصحافيين في مؤتمر صحافي «علينا أن نتوقف عن الحديث عنه كثيرا، أنتم تعيشون من ذلك أيضا، من الحديث عنه كل يوم».
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