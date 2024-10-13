إعلان تفاصيل جولة بطولة أرامكو الختامية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت جولف السعودية بدء العد التنازلي لتنظيم خاتمة جولات موسم 2024 من سلسلة بطولة أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، حيث ستتواجد أبرز اللاعبات في نادي الرياض للجولف خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر.
وتستعد البطلتان السابقتان أليسون لي وباتي تافاتاناكيت لمواجهة جديدة في هذه النسخة المثيرة من البطولة. الأمريكية أليسون لي، التي تُعد بطلة فردية مدافعة عن لقبها، تعود إلى الرياض بعد فوزها التاريخي في البطولة العام الماضي، حيث سجلت 65 ضربة في الجولة النهائية، محطمةً الرقم القياسي لجولات 54 على الجولة الأوروبية للسيدات.
وعبرت لي عن حماسها للعودة قائلة: «الفوز في الرياض العام الماضي كان من أبرز لحظات مسيرتي، وأتطلع إلى العودة بنفس الطاقة والتركيز هذا العام».
من جانبها، تعود التايلاندية باتي تافاتاناكيت، المصنفة رقم 16 عالمياً، إلى الرياض بعد فوزها ببطولة السعودية الدولية للسيدات المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة على نفس الملعب في وقت سابق من هذا العام. وأعربت تافاتاناكيت عن حماسها للعودة قائلة: «رفع الكأس في الرياض كان دافعاً كبيراً لي وأشعر بشغف كبير لتكرار النجاح».
وتُنظم جولف السعودية سلسلة بطولة أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة والتي تعد واحدة من أبرز الأحداث في عالم الجولف، حيث تُضيف جائزة مالية سنوية بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي إلى الجولة الأوروبية للسيدات، وتجمع فرقاً مكونة من ثلاث لاعبات محترفات بالإضافة لأحد الهواة.
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