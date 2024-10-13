إعلان تفاصيل جولة بطولة أرامكو الختامية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬جولف‭ ‬السعودية‭ ‬بدء‭ ‬العد‭ ‬التنازلي‭ ‬لتنظيم‭ ‬خاتمة‭ ‬جولات‭ ‬موسم‭ ‬2024‭ ‬من‭ ‬سلسلة‭ ‬بطولة‭ ‬أرامكو‭ ‬للفرق‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ ‬الاستثمارات‭ ‬العامة،‭ ‬حيث‭ ‬ستتواجد‭ ‬أبرز‭ ‬اللاعبات‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬الرياض‭ ‬للجولف‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬إلى‭ ‬2‭ ‬نوفمبر‭.‬

وتستعد‭ ‬البطلتان‭ ‬السابقتان‭ ‬أليسون‭ ‬لي‭ ‬وباتي‭ ‬تافاتاناكيت‭ ‬لمواجهة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬المثيرة‭ ‬من‭ ‬البطولة‭. ‬الأمريكية‭ ‬أليسون‭ ‬لي،‭ ‬التي‭ ‬تُعد‭ ‬بطلة‭ ‬فردية‭ ‬مدافعة‭ ‬عن‭ ‬لقبها،‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬الرياض‭ ‬بعد‭ ‬فوزها‭ ‬التاريخي‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬سجلت‭ ‬65‭ ‬ضربة‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬النهائية،‭ ‬محطمةً‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬لجولات‭ ‬54‭ ‬على‭ ‬الجولة‭ ‬الأوروبية‭ ‬للسيدات‭.‬

وعبرت‭ ‬لي‭ ‬عن‭ ‬حماسها‭ ‬للعودة‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬الفوز‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬لحظات‭ ‬مسيرتي،‭ ‬وأتطلع‭ ‬إلى‭ ‬العودة‭ ‬بنفس‭ ‬الطاقة‭ ‬والتركيز‭ ‬هذا‭ ‬العام‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬تعود‭ ‬التايلاندية‭ ‬باتي‭ ‬تافاتاناكيت،‭ ‬المصنفة‭ ‬رقم‭ ‬16‭ ‬عالمياً،‭ ‬إلى‭ ‬الرياض‭ ‬بعد‭ ‬فوزها‭ ‬ببطولة‭ ‬السعودية‭ ‬الدولية‭ ‬للسيدات‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ ‬الاستثمارات‭ ‬العامة‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬الملعب‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‭. ‬وأعربت‭ ‬تافاتاناكيت‭ ‬عن‭ ‬حماسها‭ ‬للعودة‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬رفع‭ ‬الكأس‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬كان‭ ‬دافعاً‭ ‬كبيراً‭ ‬لي‭ ‬وأشعر‭ ‬بشغف‭ ‬كبير‭ ‬لتكرار‭ ‬النجاح‮»‬‭. ‬

وتُنظم‭ ‬جولف‭ ‬السعودية‭ ‬سلسلة‭ ‬بطولة‭ ‬أرامكو‭ ‬للفرق‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ ‬الاستثمارات‭ ‬العامة‭ ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الأحداث‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الجولف،‭ ‬حيث‭ ‬تُضيف‭ ‬جائزة‭ ‬مالية‭ ‬سنوية‭ ‬بقيمة‭ ‬5‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬إلى‭ ‬الجولة‭ ‬الأوروبية‭ ‬للسيدات،‭ ‬وتجمع‭ ‬فرقاً‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬لاعبات‭ ‬محترفات‭ ‬بالإضافة‭ ‬لأحد‭ ‬الهواة‭.‬