تشيبنجيتيتش تحطم الرقم القياسي العالمي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

‭(‬رويترز‭): ‬حطمت‭ ‬العداءة‭ ‬الكينية‭ ‬روث‭ ‬تشيبنجيتيتش‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬العالمي‭ ‬لسباق‭ ‬الماراثون‭ ‬للسيدات‭ ‬في‭ ‬شيكاجو‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬مختصرة‭ ‬نحو‭ ‬دقيقتين‭ ‬عن‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬السابق‭ ‬لتفوز‭ ‬بزمن‭ ‬غير‭ ‬رسمي‭ ‬قدره‭ ‬ساعتين‭ ‬وتسع‭ ‬دقائق‭ ‬و57‭ ‬ثانية‭.‬

وكانت‭ ‬بداية‭ ‬تشيبنجيتيتش‭ ‬قوية‭ ‬وتركت‭ ‬بقية‭ ‬المنافسات‭ ‬خلفها‭ ‬عند‭ ‬منتصف‭ ‬الطريق‭ ‬ومضت‭ ‬قدما‭ ‬لتحصل‭ ‬على‭ ‬على‭ ‬لقبها‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬شيكاجو‭ ‬وحطمت‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬السابق‭ ‬للإثيوبية‭ ‬تيجست‭ ‬أسيفا‭ ‬البالغ‭ ‬ساعتين‭ ‬و11‭ ‬دقيقة‭ ‬و53‭ ‬ثانية‭ ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬تسجيله‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬برلين‭. ‬