بيتربيف يتوج بطلا للعالم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
الرياض – (رويترز): توج أرتور بيتربيف الكندي المولود في روسيا بطلا للعالم بلا منازع في وزن خفيف الثقيل في الملاكمة بعد فوزه على منافسه الروسي ديمتري بيفول بقرار أغلبية الحكام في النزال الذي أقيم بالسعودية أمس الأحد.
ولم يهزم أي منهما قبل نزالهما في الرياض إذ يحمل بيفول (33 عاما) لقب رابطة الملاكمة العالمية، أما بيتربيف (39 عاما) فهو بطل مجلس الملاكمة العالمي ومنظمة الملاكمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة.
ووحد النزال الرئيسي الذي أقيم على حلبة المملكة أرينا بالرياض الألقاب الأربعة الرئيسية المعترف بها ومنحها لملاكم واحد للمرة الأولى.
وكان من المقرر إقامة النزال في يونيو لكنه تأجل بعد تعرض بيتربيف المقيم في مونتريال لإصابة في الركبة.
وكان آخر بطل للوزن الخفيف الثقيل بلا منازع هو الأمريكي روي جونز جونيور الذي تغلب على ريجي جونسون ليوحد ألقاب رابطة الملاكمة العالمية ومجلس الملاكمة العالمي والاتحاد الدولي للملاكمة في عام 1999.
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