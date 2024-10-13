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بيتربيف يتوج بطلا للعالم

10/13/2024 7:11:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ ‬ ‭ (‬رويترز‭): ‬توج‭ ‬أرتور‭ ‬بيتربيف‭ ‬الكندي‭ ‬المولود‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬بطلا‭ ‬للعالم‭ ‬بلا‭ ‬منازع‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬خفيف‭ ‬الثقيل‭ ‬في‭ ‬الملاكمة‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬الروسي‭ ‬ديمتري‭ ‬بيفول‭ ‬بقرار‭ ‬أغلبية‭ ‬الحكام‭ ‬في‭ ‬النزال‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬بالسعودية‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭.‬

ولم‭ ‬يهزم‭ ‬أي‭ ‬منهما‭ ‬قبل‭ ‬نزالهما‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬إذ‭ ‬يحمل‭ ‬بيفول‭ (‬33‭ ‬عاما‭) ‬لقب‭ ‬رابطة‭ ‬الملاكمة‭ ‬العالمية،‭ ‬أما‭ ‬بيتربيف‭ (‬39‭ ‬عاما‭) ‬فهو‭ ‬بطل‭ ‬مجلس‭ ‬الملاكمة‭ ‬العالمي‭ ‬ومنظمة‭ ‬الملاكمة‭ ‬العالمية‭ ‬والاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للملاكمة‭.‬

ووحد‭ ‬النزال‭ ‬الرئيسي‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬حلبة‭ ‬المملكة‭ ‬أرينا‭ ‬بالرياض‭ ‬الألقاب‭ ‬الأربعة‭ ‬الرئيسية‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬ومنحها‭ ‬لملاكم‭ ‬واحد‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭.‬

وكان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬إقامة‭ ‬النزال‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬لكنه‭ ‬تأجل‭ ‬بعد‭ ‬تعرض‭ ‬بيتربيف‭ ‬المقيم‭ ‬في‭ ‬مونتريال‭ ‬لإصابة‭ ‬في‭ ‬الركبة‭.‬

وكان‭ ‬آخر‭ ‬بطل‭ ‬للوزن‭ ‬الخفيف‭ ‬الثقيل‭ ‬بلا‭ ‬منازع‭ ‬هو‭ ‬الأمريكي‭ ‬روي‭ ‬جونز‭ ‬جونيور‭ ‬الذي‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬ريجي‭ ‬جونسون‭ ‬ليوحد‭ ‬ألقاب‭ ‬رابطة‭ ‬الملاكمة‭ ‬العالمية‭ ‬ومجلس‭ ‬الملاكمة‭ ‬العالمي‭ ‬والاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للملاكمة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1999‭. ‬

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