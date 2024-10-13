سابالينكا تحرز اللقب للمرة الثالثة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
ووهان (الصين) – (أ ف ب): عانت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنّفة ثانية عالميا الأمرَين قبل أن تهزم الصينية جنغ تشينوين السابعة 6-3 و5-7 و6-3 وتحرز لقب دورة ووهان الصينية للالف نقطة في كرة المضرب للمرة الثالثة أمس الأحد.
وجاءت المواجهة حامية الوطيس بين اللاعبتين ونجحت البيلاروسية في نهاية المطاف في خطف الفوز بعد لقاء ماراثوني دام ساعتين و40 دقيقة. وباتت البيلاروسية أول لاعبة تحرز اللقب ثلاث مرات بعد أن تُوّجت سابقا في العامين 2018 و2019. وحافظت سابالينكا على سجلها الخالي من أي هزيمة في ووهان
(17-0).
وأحرزت سابالينكا لقبها الرابع من أصل سبع مواجهات نهائية خاضتها هذا الموسم، بعد أن تُوّجت بلقبين كبيرين ولقب دورة سينسيناتي الأميركية للالف.
وعزّزت سابالينكا من حظوظها لإنهاء العام في صدارة التصنيف العالمي على حساب البولندية إيغا شفيونتيك، حيث من المتوقع أن يشتد الصراع بينهما في بطولة «دبليو تي ايه» الختامية المقررة في الرياض الشهر المقبل.
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