سابالينكا تحرز اللقب للمرة الثالثة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

ووهان‭ (‬الصين‭) ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬عانت‭ ‬البيلاروسية‭ ‬أرينا‭ ‬سابالينكا‭ ‬المصنّفة‭ ‬ثانية‭ ‬عالميا‭ ‬الأمرَين‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تهزم‭ ‬الصينية‭ ‬جنغ‭ ‬تشينوين‭ ‬السابعة‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و5‭-‬7‭ ‬و6‭-‬3‭ ‬وتحرز‭ ‬لقب‭ ‬دورة‭ ‬ووهان‭ ‬الصينية‭ ‬للالف‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭.‬

وجاءت‭ ‬المواجهة‭ ‬حامية‭ ‬الوطيس‭ ‬بين‭ ‬اللاعبتين‭ ‬ونجحت‭ ‬البيلاروسية‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬في‭ ‬خطف‭ ‬الفوز‭ ‬بعد‭ ‬لقاء‭ ‬ماراثوني‭ ‬دام‭ ‬ساعتين‭ ‬و40‭ ‬دقيقة‭. ‬وباتت‭ ‬البيلاروسية‭ ‬أول‭ ‬لاعبة‭ ‬تحرز‭ ‬اللقب‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تُوّجت‭ ‬سابقا‭ ‬في‭ ‬العامين‭ ‬2018‭ ‬و2019‭. ‬وحافظت‭ ‬سابالينكا‭ ‬على‭ ‬سجلها‭ ‬الخالي‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬هزيمة‭ ‬في‭ ‬ووهان‭

(‬17-0‭).‬

وأحرزت‭ ‬سابالينكا‭ ‬لقبها‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬سبع‭ ‬مواجهات‭ ‬نهائية‭ ‬خاضتها‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تُوّجت‭ ‬بلقبين‭ ‬كبيرين‭ ‬ولقب‭ ‬دورة‭ ‬سينسيناتي‭ ‬الأميركية‭ ‬للالف‭.‬

وعزّزت‭ ‬سابالينكا‭ ‬من‭ ‬حظوظها‭ ‬لإنهاء‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬البولندية‭ ‬إيغا‭ ‬شفيونتيك،‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يشتد‭ ‬الصراع‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬دبليو‭ ‬تي‭ ‬ايه‮»‬‭ ‬الختامية‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭. ‬