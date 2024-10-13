مواكبة ((الأساطير))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
شنغهاي – (أ ف ب): كرّس الإيطالي يانيك سينر المصنّف الأول عالميا تفوّقه في الفترة الأخيرة على حساب الصربي نوفاك ديوكوفيتش الرابع بعد أن تغلب عليه في نهائي دورة شنغهاي الصينية للماسترز في كرة المضرب 7-6 (4/7) و6-3 أمس الأحد.
وحرم سينر نظيره ديوكوفيتش المتوج بـ 24 لقبا ضمن البطولات الأربع الكبرى «غراند سلام» من الفوز بلقبه الـ100 في مسابقات الفردي.
وقال ديوكوفيتش بعد المباراة «لقد كان جيدا للغاية اليوم، قويا للغاية، وسريعا للغاية».
وأشاد سينر بمنافسه الصربي واصفا إياه بالـ «أسطورة» الذي واصل لعب «التنس المذهل... سنة بعد سنة».
وفي إشارة إلى منافسه السابق على زعامة كرة المضرب السويسري روجيه فيدرر، الذي كان يتابع المباراة من المدرجات، قال اللاعب البالغ من العمر 23 عاما مازحا «هناك أساطير في كل مكان، وأنا أحاول فقط مواكبة ذلك قليلا». وسبق أن ضمن سينر صدارة التصنيف العالمي للاعبي كرة المضرب في نهاية السنة، بعد بلوغه السبت نهائي دورة شنغهاي على حساب التشيكي توماش ماخاتش الـ33 عالميا 6-4، 7-5.
وسيصبح سينر الذي يتصدر التصنيف منذ يونيو، أول إيطالي ينهي السنة في صدارة اللاعبين المحترفين «ايه تي بي».
وضمن الإيطالي هذا اللقب الشرفي حتى قبل إقامة الدورات الأخيرة في السنة، أبرزها بطولة ايه تي بي الختامية التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين في تورينو بين 10 و17 نوفمبر.
MENAFN13102024000055011008ID1108774603
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.