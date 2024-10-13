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مواكبة ((الأساطير))

10/13/2024 7:11:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

شنغهاي‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬كرّس‭ ‬الإيطالي‭ ‬يانيك‭ ‬سينر‭ ‬المصنّف‭ ‬الأول‭ ‬عالميا‭ ‬تفوّقه‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬الرابع‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تغلب‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬شنغهاي‭ ‬الصينية‭ ‬للماسترز‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬7‭-‬6‭ (‬4/7‭) ‬و6‭-‬3‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭.‬

وحرم‭ ‬سينر‭ ‬نظيره‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬المتوج‭ ‬بـ‭ ‬24‭ ‬لقبا‭ ‬ضمن‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬‮«‬غراند‭ ‬سلام‮»‬‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬بلقبه‭ ‬الـ100‭ ‬في‭ ‬مسابقات‭ ‬الفردي‭. ‬

وقال‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬كان‭ ‬جيدا‭ ‬للغاية‭ ‬اليوم،‭ ‬قويا‭ ‬للغاية،‭ ‬وسريعا‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬

وأشاد‭ ‬سينر‭ ‬بمنافسه‭ ‬الصربي‭ ‬واصفا‭ ‬إياه‭ ‬بالـ‭ ‬‮«‬أسطورة‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬واصل‭ ‬لعب‭ ‬‮«‬التنس‭ ‬المذهل‭... ‬سنة‭ ‬بعد‭ ‬سنة‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬منافسه‭ ‬السابق‭ ‬على‭ ‬زعامة‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬السويسري‭ ‬روجيه‭ ‬فيدرر،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يتابع‭ ‬المباراة‭ ‬من‭ ‬المدرجات،‭ ‬قال‭ ‬اللاعب‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬23‭ ‬عاما‭ ‬مازحا‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬أساطير‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان،‭ ‬وأنا‭ ‬أحاول‭ ‬فقط‭ ‬مواكبة‭ ‬ذلك‭ ‬قليلا‮»‬‭. ‬وسبق‭ ‬أن‭ ‬ضمن‭ ‬سينر‭ ‬صدارة‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬للاعبي‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬السنة،‭ ‬بعد‭ ‬بلوغه‭ ‬السبت‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬شنغهاي‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬التشيكي‭ ‬توماش‭ ‬ماخاتش‭ ‬الـ33‭ ‬عالميا‭ ‬6‭-‬4،‭ ‬7‭-‬5‭.‬

وسيصبح‭ ‬سينر‭ ‬الذي‭ ‬يتصدر‭ ‬التصنيف‭ ‬منذ‭ ‬يونيو،‭ ‬أول‭ ‬إيطالي‭ ‬ينهي‭ ‬السنة‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحترفين‭ ‬‮«‬ايه‭ ‬تي‭ ‬بي‮»‬‭.‬

وضمن‭ ‬الإيطالي‭ ‬هذا‭ ‬اللقب‭ ‬الشرفي‭ ‬حتى‭ ‬قبل‭ ‬إقامة‭ ‬الدورات‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬السنة،‭ ‬أبرزها‭ ‬بطولة‭ ‬ايه‭ ‬تي‭ ‬بي‭ ‬الختامية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬أفضل‭ ‬ثمانية‭ ‬لاعبين‭ ‬في‭ ‬تورينو‭ ‬بين‭ ‬10‭ ‬و17‭ ‬نوفمبر‭.‬

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