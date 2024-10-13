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كانو: أهداف متنوعة يضعها اتحاد الجودو بالمشاركة في دورة الألعاب المدرسية الدولية

10/13/2024 7:11:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أوضح‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬القتالية‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للجودو‭ ‬د‭. ‬فيصل‭ ‬خالد‭ ‬كانو،‭ ‬أهمية‭ ‬إقامة‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لتأكيد‭ ‬مدى‭ ‬وصول‭ ‬البلاد‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬مرموقة‭ ‬في‭ ‬احتضان‭ ‬الفعاليات‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬ورؤية‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬تسير‭ ‬وفق‭ ‬رؤية‭ ‬وقيادة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬حيث‭ ‬حرص‭ ‬سموهما‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬كل‭ ‬الاتحادات‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬عديدة‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬ريادة‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬وبقائها‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الهرم‭ ‬دائما،‭ ‬منوها‭ ‬بالجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬القتالية،‭ ‬لدعم‭ ‬الرياضات‭ ‬القتالية،‭ ‬والتي‭ ‬انعكس‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي‭ ‬على‭ ‬تحقيقها‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬النتائج‭ ‬المشرفة‭ ‬التي‭ ‬عززت‭ ‬من‭ ‬نجاحات‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬منتخب‭ ‬الجودو‭ ‬جاهز‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬وهناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬الموضوعة‭ ‬التي‭ ‬سيسعى‭ ‬في‭ ‬تحقيقها‭ ‬بأفضل‭ ‬صورة‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬أقام‭ ‬المنتخب‭ ‬معسكرات‭ ‬عديدة‭ ‬وحرصنا‭ ‬كاتحاد‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬كل‭ ‬الاحتياجات‭. ‬نحن‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬كبيرة‭ ‬بتحقيق‭ ‬الأهداف،‭ ‬ولا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬أحد‭ ‬أهدافنا‭ ‬اكتشاف‭ ‬المواهب‭ ‬وصقلها‭ ‬لتكون‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تمثيل‭ ‬المنتخبات‭ ‬مستقبلا‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الخارجية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬تعتبر‭ ‬مهمة‭ ‬للغاية‭ ‬لأنها‭ ‬أساس‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الألعاب،‭ ‬فعندما‭ ‬تبدأ‭ ‬البناء‭ ‬من‭ ‬الأسفل‭ ‬لابد‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬ثمارك‭ ‬ناجحة،‭ ‬وعلينا‭ ‬أن‭ ‬نحقق‭ ‬كل‭ ‬الأهداف‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬عبر‭ ‬صقل‭ ‬المواهب‭ ‬ودعمها‮»‬‭.‬

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