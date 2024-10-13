كانو: أهداف متنوعة يضعها اتحاد الجودو بالمشاركة في دورة الألعاب المدرسية الدولية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أوضح نائب رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية رئيس الاتحاد البحريني للجودو د. فيصل خالد كانو، أهمية إقامة دورة الألعاب المدرسية في مملكة البحرين لتأكيد مدى وصول البلاد إلى مستويات مرموقة في احتضان الفعاليات الكبرى في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ورؤية الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأكد أن الرياضة البحرينية تسير وفق رؤية وقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، حيث حرص سموهما على دعم كل الاتحادات لتحقيق أهداف عديدة من بينها ريادة الرياضة البحرينية وبقائها على رأس الهرم دائما، منوها بالجهود الكبيرة التي يبذلها سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية، لدعم الرياضات القتالية، والتي انعكس بشكل إيجابي على تحقيقها للعديد من النتائج المشرفة التي عززت من نجاحات الرياضة البحرينية.
وأوضح أن منتخب الجودو جاهز للمشاركة في دورة الألعاب المدرسية وهناك العديد من الأهداف الموضوعة التي سيسعى في تحقيقها بأفضل صورة.
وأضاف «لقد أقام المنتخب معسكرات عديدة وحرصنا كاتحاد على توفير كل الاحتياجات. نحن على ثقة كبيرة بتحقيق الأهداف، ولا شك أن أحد أهدافنا اكتشاف المواهب وصقلها لتكون قادرة على تمثيل المنتخبات مستقبلا في المحافل الخارجية».
وأضاف «أن هذه الفئة تعتبر مهمة للغاية لأنها أساس الرياضة البحرينية في مختلف الألعاب، فعندما تبدأ البناء من الأسفل لابد أن يكون ثمارك ناجحة، وعلينا أن نحقق كل الأهداف من هذه الدورة عبر صقل المواهب ودعمها».
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