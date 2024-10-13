كثف استعداداته للدورة.. موسى جعفر:6 فرق تمثل منتخب البحرين المدرسي لكرة السلة (3×3)

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
كثف منتخب البحرين المدرسي لكرة السلة (3×3) استعداداته المكثفة للمشاركة في دورة الألعاب المدرسية الدولية التي ستحتضنها المملكة خلال شهر أكتوبر الجاري، حيث انطلقت عملية الإعداد في الرابع من أكتوبر 2024، باختيار 40 لاعبًا من مختلف المدارس في المملكة، مما يعكس الجهود المبذولة لاكتشاف وتطوير المواهب الشابة .وفي تصريح للإداري موسى جعفر، أكد أهمية هذه المرحلة قائلاً: «لقد قمنا بعملية انتقاء دقيقة، حيث تم تقليص عدد اللاعبين من 40 إلى 30 لاعبًا في المرحلة الأولى، وسيتم اختيار التشكيلة النهائية المكونة من 24 لاعبًا لتمثيل البحرين في 6 فرق مختلفة.»وأشار جعفر إلى أن التدريبات تتضمن مجموعة من الأنشطة البدنية والفنية، بما في ذلك تمارين اللياقة البدنية، وتكتيكات اللعب، وتطوير المهارات الفردية، لضمان جاهزية اللاعبين للمنافسات القوية. ويخضع الفريق لتدريبات يومية مكثفة تحت إشراف الجهاز الفني المعتمد، بهدف رفع مستواهم الفني والبدني استعدادًا للمنافسة العالمية .وأكد جعفر على أن هدف الفريق واضح، وهو المنافسة على المراكز الأولى في الدورة وتمثيل مملكة البحرين خير تمثيل في هذا المحفل الرياضي الدولي. وأضاف: «فريق البحرين لكرة السلة (3×3) يعد من أبرز الفرق المشاركة في البطولة، ويحظى بدعم كبير من قبل المسؤولين» كما لفت إلى أهمية هذه الدورة في تعزيز الروح الرياضية والتعاون بين الطلاب من مختلف الدول. وأعرب عن ثقته في قدرات اللاعبين، مشيرًا إلى أن الدعم الذي يتلقونه سيمكنهم من تحقيق نتائج مميزة تليق باسم البحرين. واختتم جعفر تصريحه بالقول: «نحن متحمسون لهذا التحدي ونتطلع إلى تقديم أداء قوي خلال البطولة. إن مشاركة منتخب البحرين المدرسي لكرة السلة في هذه الدورة هي فرصة لإبراز مواهبنا، ونأمل أن تكون بداية لمستقبل مشرق لكرة السلة في المملكة.»
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