كثف استعداداته للدورة.. موسى جعفر:6 فرق تمثل منتخب البحرين المدرسي لكرة السلة (3×3)

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

كثف‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬المدرسي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ (‬3×3‭) ‬استعداداته‭ ‬المكثفة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬ستحتضنها‭ ‬المملكة‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬حيث‭ ‬انطلقت‭ ‬عملية‭ ‬الإعداد‭ ‬في‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024،‭ ‬باختيار‭ ‬40‭ ‬لاعبًا‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬المدارس‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لاكتشاف‭ ‬وتطوير‭ ‬المواهب‭ ‬الشابة‭ .‬وفي‭ ‬تصريح‭ ‬للإداري‭ ‬موسى‭ ‬جعفر،‭ ‬أكد‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬قمنا‭ ‬بعملية‭ ‬انتقاء‭ ‬دقيقة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تقليص‭ ‬عدد‭ ‬اللاعبين‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬لاعبًا‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى،‭ ‬وسيتم‭ ‬اختيار‭ ‬التشكيلة‭ ‬النهائية‭ ‬المكونة‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬لاعبًا‭ ‬لتمثيل‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬6‭ ‬فرق‭ ‬مختلفة‭.‬‮»‬وأشار‭ ‬جعفر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التدريبات‭ ‬تتضمن‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬البدنية‭ ‬والفنية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تمارين‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية،‭ ‬وتكتيكات‭ ‬اللعب،‭ ‬وتطوير‭ ‬المهارات‭ ‬الفردية،‭ ‬لضمان‭ ‬جاهزية‭ ‬اللاعبين‭ ‬للمنافسات‭ ‬القوية‭. ‬ويخضع‭ ‬الفريق‭ ‬لتدريبات‭ ‬يومية‭ ‬مكثفة‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬المعتمد،‭ ‬بهدف‭ ‬رفع‭ ‬مستواهم‭ ‬الفني‭ ‬والبدني‭ ‬استعدادًا‭ ‬للمنافسة‭ ‬العالمية‭ .‬وأكد‭ ‬جعفر‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬هدف‭ ‬الفريق‭ ‬واضح،‭ ‬وهو‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬وتمثيل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خير‭ ‬تمثيل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المحفل‭ ‬الرياضي‭ ‬الدولي‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ (‬3×3‭) ‬يعد‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬ويحظى‭ ‬بدعم‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المسؤولين‮»‬‭ ‬كما‭ ‬لفت‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الروح‭ ‬الرياضية‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬الطلاب‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭. ‬وأعرب‭ ‬عن‭ ‬ثقته‭ ‬في‭ ‬قدرات‭ ‬اللاعبين،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬يتلقونه‭ ‬سيمكنهم‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬مميزة‭ ‬تليق‭ ‬باسم‭ ‬البحرين‭. ‬واختتم‭ ‬جعفر‭ ‬تصريحه‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬متحمسون‭ ‬لهذا‭ ‬التحدي‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬أداء‭ ‬قوي‭ ‬خلال‭ ‬البطولة‭. ‬إن‭ ‬مشاركة‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬المدرسي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬هي‭ ‬فرصة‭ ‬لإبراز‭ ‬مواهبنا،‭ ‬ونأمل‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬بداية‭ ‬لمستقبل‭ ‬مشرق‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬‮»‬