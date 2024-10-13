خطة للاستعانة بحكام دوليين من الخارج.. لوناس:اللجنة الفنية تكثف جهودها لانطلاقة دورة الألعاب المدرسية الدولية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعرب مادن لوناس، رئيس اللجنة الفنية لدورة الألعاب المدرسية الدولية، عن تفاؤله الكبير مع اقتراب موعد انطلاق الدورة التي ستُقام في المملكة خلال الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر الجاري، والتي ستقام برعاية ملكية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
وأشار إلى أن اللجنة تعمل على إنهاء كل الترتيبات اللازمة لضمان نجاح هذا الحدث الرياضي المهم.
وقال لوناس: «نحن في الخطوات الأخيرة قبل بداية الدورة، ونسعى جاهدين لإنهاء جميع الأمور المتعلقة بالحكام في أسرع وقت ممكن، لدينا مجموعة من الحكام الموجودين في البحرين، ولكن بعض الألعاب تتطلب حكاما دوليين معتمدين، مما يستدعي تأمين حكام دوليين من الاتحاد الدولي».
وأضاف: «نحن على تواصل مستمر مع الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية وبالتنسيق مع الاتحادات الدولية للألعاب لتعيين حكام من الخارج، ونعتزم الاستعانة بحكام من المناطق المجاورة، وبالتحديد من دول الخليج العربي».
وأشار لوناس إلى أن التحضيرات تجري على قدم وساق، حيث يتم تجهيز الأدوات والأجهزة الخاصة بكل رياضة في مواقع الألعاب، والتي من المتوقع أن تكون جاهزة قبل انطلاق الحدث بأسبوع. كما أكد أن اللجنة الفنية وضعت خططًا شاملة لضمان سير جميع الفعاليات بسلاسة، بما في ذلك تحديد مواعيد المباريات وترتيبات النقل والإقامة للفرق والضيوف.
وتابع لوناس: «سيتم تنظيم العديد من الاجتماعات الفنية لكل مسابقة لتحديد البرامج والتوقيت والمكان لكافة الإجراءات. كما نعمل على توفير الدعم اللوجستي والتقني لجميع المشاركين، مما يسهم في تقديم تجربة رياضية متميزة».
كما أشار إلى أن هذه الدورة ليست مجرد حدث رياضي، بل فرصة لتعزيز التبادل الثقافي والرياضي بين الدول المشاركة، خصوصاً في ظل المشاركة الكبيرة التي تشهدها الدورة بمشاركة 80 اتحادا رياضيا مدرسيا من 70 دولة من العالم، بعدد فاق التوقعات، حيث وصلت المشاركة إلى أكثر من 5500 مشارك، مما يسهم في تعزيز العلاقات الرياضية والتعاون بين الشباب من مختلف الثقافات.
ودعا لوناس الجميع إلى المشاركة في هذا الحدث الكبير، مؤكدًا أن المملكة تتطلع لاستضافة دورة مميزة تُظهر قدراتها في تنظيم الفعاليات الرياضية الدولية.
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