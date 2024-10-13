خطة للاستعانة بحكام دوليين من الخارج.. لوناس:اللجنة الفنية تكثف جهودها لانطلاقة دورة الألعاب المدرسية الدولية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعرب‭ ‬مادن‭ ‬لوناس،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الفنية‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية،‭ ‬عن‭ ‬تفاؤله‭ ‬الكبير‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬موعد‭ ‬انطلاق‭ ‬الدورة‭ ‬التي‭ ‬ستُقام‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬إلى‭ ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬والتي‭ ‬ستقام‭ ‬برعاية‭ ‬ملكية‭ ‬سامية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬إنهاء‭ ‬كل‭ ‬الترتيبات‭ ‬اللازمة‭ ‬لضمان‭ ‬نجاح‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬المهم‭.‬

وقال‭ ‬لوناس‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬في‭ ‬الخطوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬قبل‭ ‬بداية‭ ‬الدورة،‭ ‬ونسعى‭ ‬جاهدين‭ ‬لإنهاء‭ ‬جميع‭ ‬الأمور‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالحكام‭ ‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن،‭ ‬لدينا‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الحكام‭ ‬الموجودين‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬ولكن‭ ‬بعض‭ ‬الألعاب‭ ‬تتطلب‭ ‬حكاما‭ ‬دوليين‭ ‬معتمدين،‭ ‬مما‭ ‬يستدعي‭ ‬تأمين‭ ‬حكام‭ ‬دوليين‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬على‭ ‬تواصل‭ ‬مستمر‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للرياضة‭ ‬المدرسية‭ ‬وبالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الاتحادات‭ ‬الدولية‭ ‬للألعاب‭ ‬لتعيين‭ ‬حكام‭ ‬من‭ ‬الخارج،‭ ‬ونعتزم‭ ‬الاستعانة‭ ‬بحكام‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬المجاورة،‭ ‬وبالتحديد‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬لوناس‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التحضيرات‭ ‬تجري‭ ‬على‭ ‬قدم‭ ‬وساق،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬تجهيز‭ ‬الأدوات‭ ‬والأجهزة‭ ‬الخاصة‭ ‬بكل‭ ‬رياضة‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬الألعاب،‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬جاهزة‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬الحدث‭ ‬بأسبوع‭. ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬الفنية‭ ‬وضعت‭ ‬خططًا‭ ‬شاملة‭ ‬لضمان‭ ‬سير‭ ‬جميع‭ ‬الفعاليات‭ ‬بسلاسة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تحديد‭ ‬مواعيد‭ ‬المباريات‭ ‬وترتيبات‭ ‬النقل‭ ‬والإقامة‭ ‬للفرق‭ ‬والضيوف‭.‬

وتابع‭ ‬لوناس‭: ‬‮«‬سيتم‭ ‬تنظيم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاجتماعات‭ ‬الفنية‭ ‬لكل‭ ‬مسابقة‭ ‬لتحديد‭ ‬البرامج‭ ‬والتوقيت‭ ‬والمكان‭ ‬لكافة‭ ‬الإجراءات‭. ‬كما‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬الدعم‭ ‬اللوجستي‭ ‬والتقني‭ ‬لجميع‭ ‬المشاركين،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬تجربة‭ ‬رياضية‭ ‬متميزة‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬ليست‭ ‬مجرد‭ ‬حدث‭ ‬رياضي،‭ ‬بل‭ ‬فرصة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التبادل‭ ‬الثقافي‭ ‬والرياضي‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة،‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المشاركة‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬الدورة‭ ‬بمشاركة‭ ‬80‭ ‬اتحادا‭ ‬رياضيا‭ ‬مدرسيا‭ ‬من‭ ‬70‭ ‬دولة‭ ‬من‭ ‬العالم،‭ ‬بعدد‭ ‬فاق‭ ‬التوقعات،‭ ‬حيث‭ ‬وصلت‭ ‬المشاركة‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬5500‭ ‬مشارك،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الرياضية‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الثقافات‭.‬

ودعا‭ ‬لوناس‭ ‬الجميع‭ ‬إلى‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الكبير،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬تتطلع‭ ‬لاستضافة‭ ‬دورة‭ ‬مميزة‭ ‬تُظهر‭ ‬قدراتها‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬الدولية‭.‬